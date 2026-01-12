Корпбонды могут показать еще один неплохой год - "Астра Управление активами"

Корпоративные облигации могут показать еще один неплохой год на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ и доходностей ОФЗ, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Но итоговые цифры будут зависеть от поведения кредитных спредов, которые будут реагировать на оценку кредитного риска и активность первичного рынка. В условиях снижения ставки ЦБ последняя, полагаем, будет расти", - отмечает эксперт в обзоре.

Полевой указывает, что в среднем по рынку (индекс IFX-Cbonds) текущий спред в 230 б.п. заметно превышает среднюю за весь период/с 2022 года в 90/164 б.п., но уступает верхнему диапазону значений 2025 года в 400-500 б.п.

В бумагах "максимальной доходности" рейтинга "ААА" спред в 75-80 б.п. выше долгосрочных средних (70 б.п.), но ниже 150-180 б.п. из верхнего диапазона за 2025 год.

Для высокорисковых бумаг текущие 1600-1700 б.п. превышают средние 650-700 б.п., но вблизи 1400-1500 б.п. в пиковые периоды предыдущих кризисов 2020 и 2022 годов.

"Поэтому в среднем по рынку значимой компрессии спредов в 2026 году может не случится, и полная доходность по рыночным индексам корпбондов будет близка к ОФЗ аналогичного срока - тогда доходность составит 16-18%", - указывает Полевой.

Доходность по корпоративным флоатерам будет определяться средней ставкой ЦБ (купон чаще всего привязан к RUONIA, которая близка к ставке регулятора), величиной спреда и динамикой цены, отмечает эксперт.

При ожидаемой доходности денежного рынка (14-15%), спредах (от 130-150 до 200-300 б.п. в зависимости от кредитного качества) и относительной неизменности цен в течение года, которые могут меняться более значимо не ранее конца 2026 года по мере снижения номинальной/реальной ставки ЦБ, корпоративные флоатеры могут дать 15-18% годовых, полагает аналитик.

