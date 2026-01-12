S&P 500 сохраняет потенциал роста - БКС Экспресс

Индекс S&P 500 сохраняет потенциал подъема, ориентир прежний - 7000 пунктов, говорится в комментарии эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Американские индексы в первые дни 2026 года обновили абсолютные максимумы, констатирует аналитик.

Для бенчмарка S&P 500 технический ориентир прежний - круглые 7000 пунктов, указывает он.

"Правда, утренние фьючерсы понедельника теряют полпроцента, и это замедлит процесс подъема, но не отменит движение по тренду - курс рынка акций вверх связан с курсом ключевой ставки ФРС вниз: на январском заседании вероятна лишь монетарная пауза", - говорится в материале Зельцера.

