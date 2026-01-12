.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи останется в понедельник в диапазоне 2700-2750 пунктов - ПСБ
.
12 января 2026 года 10:46
Индекс Мосбиржи останется в понедельник в диапазоне 2700-2750 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в понедельник в диапазоне 2700-2750 пунктов ввиду дивидендных "отсечек", говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Учитывая "отсечки" в "ЛУКОЙЛе" и "Роснефти" и дефицит значимых новостей, ждем, что индекс Мосбиржи в понедельник продолжит "болтаться" в диапазоне 2700-2750 пунктов, локально допускаем просадки ниже, - прогнозирует эксперт. - Пока повода для развития отката рынка в целом не видим, рассчитываем на смещение спроса с "нефтянки" в другие ключевые бумаги, в первую очередь выделяем акции цветмета, в первую очередь, "Норникеля", "РусАла" и "Полюса", которые остаются у нас в модельном портфеле и показывают хорошую прибыль". Среди историй роста на малообъемном рынке аналитик выделяет сохранение спроса на отдельные фундаментально привлекательные бумаги ("РусАл": +3,5%; "Транснефть": +2,3%), продолжающие обновлять максимумы с лета. Несмотря на текущие ценовые уровни, среднесрочно эксперт видит хороший потенциал для их дальнейшего роста. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
12 января 2026 года 19:40
Рубль в понедельник лишь немного опустился в паре с юанем, несмотря на рост волатильности на рынке нефти
Москва. 12 января. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль лишь немного опустился, несмотря на рост волатильности на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,26 руб., что на 3,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.12 января 2026 года 19:36
Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа", выросли металлурги
Москва. 12 января. Российский рынок акций начал неделю со снижения на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, затишья в новостном потоке относительно урегулирования украинского конфликта, а также на фоне рисков новых антироссийских санкций США. Индекс МосБиржи откатился в район 2700 пунктов во главе с упавшими после отсечек дивидендов акциями "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-8%) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%); выросли бумаги ряда металлургов на фоне ралли драгметаллов. читать дальше
.12 января 2026 года 18:35
Совкомбанк рекомендует покупать акции Группы "Аренадата", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. В начале февраля компания представит предварительные результаты по выручке. Эксперты ожидают увидеть сильные результаты за 4К25 - рост выручки г/г может составить... читать дальше
.12 января 2026 года 17:49
Рубль может остаться в диапазонах 11-11,5 руб./юань и 78-82 руб./$1 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"
рс рубля может сохранить относительно крепкие позиции на текущей неделе: в диапазонах 11-11,5 руб. за юань и 78-82 руб./$1, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. Эксперт отмечает в комментарии, что в фокусе недели будут геополитическая повестка и санкционные риски;... читать дальше
.12 января 2026 года 17:20
ции ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных вложений, учитывая позитивную ценовую конъюнктуру на рынках никеля и меди, входящих в корзину металлов эмитентов, его прогнозные производственные показатели, а также ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году,... читать дальше
.12 января 2026 года 16:43
Акции ПАО "ДОМ.РФ" в настоящее время существенно недооценены, считают аналитики компании "Астра Управление активами". Бумаги торгуются с существенным дисконтом к Сбербанку (примерно 20% дисконт по P/B), при этом рост чистой прибыли существенно выше (+30% за 2025 против +7% у Сбербанка),... читать дальше
.12 января 2026 года 16:02
Корпоративные облигации "Новотранса" являются привлекательными для инвесторов с умеренным уровнем риска, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер" на 2026 год. "Эксперт РА" в июле 2025 года подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне "АА-" со стабильным прогнозом,... читать дальше
.12 января 2026 года 15:32
Дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" может закрываться достаточно долго в условиях низких рублевых цен на нефть и неясной перспективы с зарубежными активами, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Акции эмитента в понедельник теряют в цене 6,4% - это дивидендный "гэп" по... читать дальше
.12 января 2026 года 15:29
Москва. 12 января. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль немного опускается, несмотря на заметно усилившееся падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,264 руб., что на 3,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.12 января 2026 года 15:00
Сбербанк вряд ли станет драйвером роста рынка акций в ближайшие месяцы, считает эксперт "Финама" Ярослав Кабаков. "В декабре акции банка снизились почти на 2%, тогда как индекс Мосбиржи вырос более чем на 3%. Когда самая популярная акция рынка не участвует в росте - это не случайность, а сигнал.... читать дальше
.12 января 2026 года 14:29
Рубль может выйти на уровень 100 руб./$1 к концу 2026 года, говорится в обзоре экспертов Альфа-банка. "Масштаб ослабления рубля будет зависеть от реализации данных предпосылок и развития ситуации на геополитическом фоне, но мы допускаем, что рубль может выйти на уровень 100 руб./$1 к концу года.... читать дальше
.12 января 2026 года 13:56
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Совкомфлот" с 86,63 руб. до 75,92 руб., что соответствует 2%-ному потенциалу роста акций компании и рекомендации "держать", сообщается в материале аналитиков. "Акции "Совкомфлота" с начала декабря снизились на 5%,... читать дальше
.12 января 2026 года 13:11
Акции "Норильского никеля", "ВК" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "Норникеля" перешли к активному росту с начала декабря - в основном из-за фундаментальных факторов, - отмечает аналитик в комментарии. -... читать дальше
.12 января 2026 года 12:39
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель" и "РусАла", говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цветные металлы торгуются на рекордных уровнях за многие годы, стоимость алюминия превысила $3100 за тонну,... читать дальше
.12 января 2026 года 12:12
Корпоративные облигации могут показать еще один неплохой год на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ и доходностей ОФЗ, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Но итоговые цифры будут зависеть от поведения кредитных спредов, которые будут... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.