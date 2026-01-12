.
12 января 2026 года 10:13
Геополитика остается основным драйвером рынка акций РФ - БКС Экспресс
Геополитика остается основным драйвером российского рынка акций, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Европейский переговорный процесс забуксовал, слышны угрозы очередных санкций США и обострилась ситуация на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Это повышает неопределенность на сырьевых и валютных рынках, риск-премия активов расширяется - баррель нефти подрастает, защитные золото и глобальный доллар дорожают, и локально это может поддержать отечественный экспортный рынок за счет скачка commodities и курсов инвалют", - пишет аналитик. Технически рынку предстоит справиться с "дивгэпом" в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа" - доля акций в структуре индекса Мосбиржи самая высокая среди всех компонентов бенчмарка, 15,5%, указывает Зельцер. За счет объемной дивотсечки акций индекс на открытии понедельника потеряет порядка 28 пунктов, что и откинет его к поддержке 2700 пунктов, уверен он. По мнению аналитика, на фоне возвращения к работе основных операторов рынка данный технически важный уровень в индексе, скорее всего, устоит - повышенная ликвидность может перераспределиться на другие тяжеловесные бумаги. После стартового пролива ожидаются стабилизация и отскок от опорных 2700 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
