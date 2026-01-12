.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Разрыв между пенсиями работающих и незанятых сокращается
С 1 января 2026 года страховые пенсии россиян проиндексировали на 7,6% — выше уровня инфляции. В результате средний размер выплаты по старости в 2026 году достигнет 27 тыс. рублей. Обычно выплаты пожилым гражданам, продолжающим работать, были...
 
Рынок промышленной робототехники превысил 7,86 млрд руб.
Объем рынка промышленных роботов РФ в 2025 году, по консервативной оценке, составил около 7,86 млрд руб., увеличившись на 14%, следует из данных Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, с которым ознакомился "Коммерсант".....
 
Трафик в публичных сетях Wi-Fi вырос в 11 раз
2025 г. совокупный трафик публичных WiFi-сетей в России увеличился в 10,6 раза по сравнению с предыдущим годом до 13,8 млн ТБ, следует из анализа рынка, проведенного оператором Hot-WiFi. В 2024 г. совокупный трафик публичного WiFi составлял около...
 
12 января 2026 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 января. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

США получат контроль над Гренландией тем или иным способом, так как в противоположном случае эта территория окажется под контролем России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, в районе Гренландии часто можно увидеть корабли и подлодки России и Китая. "Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии", - заявил он.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, при этом S&P 500 обновил рекордный максимум. Данные рынка труда США не изменили ожиданий инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался слабее прогнозов, а безработица снизилась. Количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце увеличилось на 50 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс. Безработица составила 4,4% против 4,5% в ноябре. Показатель за ноябрь был пересмотрен с понижением - ранее сообщалось о 4,6%. Эксперты ожидали снижения безработицы до 4,5% с объявленного ранее ноябрьского значения.

Новые данные укрепили уверенность трейдеров в том, что ФРС не станет менять ставку на январском заседании. Вероятность того, что она останется на уровне 3,5-3,75% годовых, оценивается в более 95%, по данным CME Fedwatch.

Верховный суд США в пятницу не сообщил своего решения по вопросу о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа. Ожидается, что оно может быть объявлено в среду, 14 января.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в понедельник вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит в пятницу. В Японии в понедельник отмечается День совершеннолетия, в связи с чем биржи страны закрыты. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng - 1%. Спрос на акции китайских компаний остается высоким на фоне прогресса страны в развитии ключевых технологий и ожиданий дальнейшей поддержки экономики. В среду трейдеры ждут данных о внешней торговле КНР за декабрь, которые могут помочь им в оценке состояния ее экономики. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

Мировые цены на нефть слабо повышаются в понедельник утром после уверенного подъема в конце прошлой недели на фоне ситуации в Иране. Эксперты опасаются сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в этой стране. В то же время попытки США возобновить экспорт нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке, сдерживают повышение цен.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,4 за баррель, что на 0,09% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 2,18%, до $63,34 за баррель - максимума с 24 декабря. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,07%, до $59,16 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 2,35%, до $59,12 за баррель. На прошлой неделе Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 3,1%.

Несмотря на премию к цене нефти, сформировавшуюся в последние дни в связи с усилением геополитических рисков, рынок все еще недооценивает угрозу разрастания конфликта в Иране, который может повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив, отмечает аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в последний полноценный рабочий день 2025 года практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 26,715 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,244 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 декабря вырос на 0,14% и составил 118,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,17%, поднявшись до 1211,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+1,38%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+1,21%), "СТМ-001Р-02" (+1,19%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,73%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (-1,19%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,95%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,5%).

Активность торгов корпоративными облигациями в период с 5 по 9 января была крайне низкой (объем сделок на бирже составлял всего 1,9-3,3 млрд рублей в день) из-за официальных выходных дней в России. При этом ценовой индекс IFX-Cbonds-P с начала 2026 года вырос на 0,39% и 9 января составил 119,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за период с 31 декабря прибавил 0,69%, поднявшись до 1219,89 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) разместила 669 тыс. 658 облигаций серии 003Р-08R по цене 100% от номинала, или 66,97% выпуска, а также 209 тыс. 21 облигацию серии 003Р-09R, или 41,80% эмиссии 003Р-09R. Заявленный объем размещения бондов серии 003Р-08R со сроком обращения 2,5 года составлял 1 млрд рублей, 2-летних облигаций серии 003Р-09R - 50 млн юаней. Ставка рублевых облигаций установлена в размере 24% годовых (доходность к погашению 26,82% годовых), ставка юаневого выпуска - 15% годовых (доходность к погашению 16,08% годовых). По выпускам будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Миррико" разместила 145 тыс. 756 облигаций серии БО-П06 по цене 100% от номинала, или 14,5756% выпуска. Компания установила ставку купона 3-летних бондов на уровне 22,5% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Минимальная сумма заявки при первичном размещении составляла 1,4 млн рублей.

Совет директоров АО "Лазерные системы" утвердил выпуск 3-летних облигаций объемом 200 млн рублей. По займу будут выплачиваться ежемесячные купоны. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей с погашением в сентябре 2027 года (и возможностью досрочного погашения в марте 2026 года).

ООО "Феррони" не смогло завершить 2025 год полным погашением всех оставшихся выпусков облигаций; компания подготовила план реструктуризации с полным погашением долговых обязательств до 30 июня 2026 года. "Сделка по реализации части имущественного комплекса еще не завершена, сроки ее закрытия точно определить пока не представляется возможным. Поэтому руководство компании намерено придерживаться плана, ранее озвученного в качестве резервного и направлять на погашение облигаций все имеющиеся средства, полученные в рамках операционной деятельности", - уточнили в компании. В частности, 26 декабря компания перечислила 22,2 млн руб. в счет частичного погашения облигаций серии БО-02. До 23 января 2026 года планируется разработать и опубликовать план реструктуризации оставшегося долга по выпускам БО-П01 и БО-02. Затем до 27 февраля 2026 года определить сроки и объявить общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) выпуска БО-П01 (для утверждения плана реструктуризации долга в 125 млн руб.), до 27 марта 2026 года выпуска БО-02 (долг в 17,8 млн руб.). "Предварительно заявленный срок исполнения всех обязательств перед инвесторами - 30 июня 2026 года - является реалистичным, источником исполнения станут поступления от операционной деятельности", - заверили в "Феррони". Непогашенными остаются два выпуска облигаций компании с плановым погашением в октябре и декабре 2025 года. "Феррони" удавалось осуществлять по ним купонные выплаты, однако при погашении части номинала компания неоднократно допускала технические и фактические дефолты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
