Курс рубля пока останется в диапазоне 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль пока останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, постепенно смещаясь к его нижней границе на текущей неделе, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Крепость рубля в начале первого квартала года обычно обеспечена ростом внешнеторгового профицита на фоне низкой экономической активности и соответствующего слабого спроса на валюту со стороны импортеров, указывает эксперт. В 1К26 эта тенденция, по его мнению, вероятно, будет особенно выражена из-за экономического торможения в условиях длительной жесткой денежно-кредитной политики.

Однако, говорится в материале Попова, в противовес указанным факторам будет работать постепенное сужение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на российскую нефть в последние месяцы. Наряду с уже традиционным авансированием бюджетных трат в начале года данный фактор может не допустить чрезмерно сильного укрепления рубля, отмечает он.

"Тем не менее считаем. что закрепление доминирования продавцов валюты на рынке в ближайшие месяцы высоковероятно. На текущей неделе допускаем постепенное движение курсовых котировок к нижней границе текущего торгового диапазона (11-11,5 руб. за юань). Видим значимый риск смещения курса рубля в январе к более крепким уровням", - пишет аналитик банка ПСБ в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.