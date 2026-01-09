.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
09 января 2026 года 19:30

Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2725п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, неделю завершил в минусе

Москва. 9 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $63 за баррель, вернулись к росту металлы), однако покупателей сдерживали геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индекс МосБиржи поднялся к 2725 пунктам, частично компенсировав недельные потери.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2724,85 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1097,31 пункта (+0,2%); лидировали в росте акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

По итогам первой праздничной недели января индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,5%.

Подорожали в пятницу также акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера "Маринера", шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro, говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Американская операция проведена после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. "Блокада незаконной нефти из Венесуэлы под санкциями остается во всей силе везде в мире", - отметил в соцсети шеф Пентагона Пит Хегсет.

В МИД РФ считают, что результатом инцидента может стать нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике. Однако в пятницу президент США Дональд Трамп принял решение освободить россиян из состава экипажа судна, захваченного в Атлантике, Москва приветствует этот шаг, заявили во внешнеполитическом ведомстве России.

Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в Сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется. "Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать", - заявил он в интервью Fox News.

Ранее в ночь на четверг сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в соцсети X заявил, что Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России.

Тем временем вечером в четверг портал Axios сообщил со ссылкой на источник, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел 7 января встречу с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Париже, чтобы обсудить план по Украине. Axios информирует, что Белый дом и пресс-секретарь Дмитриева отказались от комментариев по этой теме.

Портал также передает, что, по информации украинских официальных лиц, президент Украины Владимир Зеленский может отправиться на следующей неделе в США, чтобы обсудить с президентом США гарантии безопасности.

Во вторник, 6 января, в Париже состоялась встреча представителей "коалиции желающих". На пресс-конференции по ее итогам Уиткофф заявил, что США полагают, что в основном завершили работу над протоколами по будущим гарантиям безопасности для Украины.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, торги пятницы на российском рынке акций прошли в сдержанно позитивном ключе при ожидаемо низких оборотах. Индекс Мосбиржи нашел опору в области поддержки над рубежом 2700 пунктов. Приближение выходных в условиях обострения международной обстановки объясняет осторожность покупателей.

Военные США продолжили перехватывать танкеры, находящиеся под санкциями: пятым по счету стало судно Olinа, задержанное в пятницу в карибских водах. Власти ЕС призвали к усилению антироссийских рестрикций, ссылаясь на эскалацию ситуации на Украине. В то же время накануне западные СМИ сообщили, что представители Белого дома передали Кириллу Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана.

"Рыночные условия сложились неоднозначными. Котировки нефти и драгметаллов подросли, отражая эскалацию в геополитике, в частности, события в Венесуэле и протесты в Иране. В понедельник на российском рынке акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" очистятся от дивидендов. С учетом суммарного веса этих бумаг в индексе Мосбиржи в 18%, "гэп" в них может "откусить" от бенчмарка в моменте около 1%. В начале будущей недели прогнозируем движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2675-2775 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, Верховный суд Штатов в пятницу может объявить решение по поводу законности импортных пошлин, введенных администрацией Трампа в прошлом году. И если решение окажется не в пользу Трампа, это может привести к существенному росту экономической, геополитической и торговой неопределенности в мире, считает аналитик.

Российские фондовые индексы умеренно скорректировались вверх в пятницу после заметного снижения в предыдущие дни на увеличении геополитических рисков, связанном с захватом Штатами танкера под флагом РФ и заявлением Трампа о поддержки им законопроекта об усилении антироссийских санкций, отмечает Додонов. И хотя Трамп выразил надежду, что этот законопроект в итоге не придется использовать, а также появилась информация о новых консультациях представителей России и США по урегулированию украинского кризиса, отечественные инвесторы продолжают проявлять осторожность, учитывая также низкую активность торгов в связи с продолжающимися в стране новогодними каникулами. При этом определенную поддержку рынку акций оказывает подорожавшая нефть, котировки которой поднялись до максимума за две недели на фоне неопределенности в отношении перспектив поставок "черного золота" из Венесуэлы и опасений по поводу перебоев нефтедобычи в Иране из-за продолжающихся массовых протестов в стране.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи на неделе вышел вниз из локального восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения в район уровня поддержки 2640 пунктов, недалеко от которого также проходит 50-дневная скользящая средняя", - считает представитель "Финама".

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi подрос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 подросли на 0,4-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,4%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,8% в годовом выражении - максимальными темпами с февраля 2023 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,7% в ноябре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен на 0,9%.

Объем промпроизводства в ФРГ в ноябре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Согласно пересмотренным данным, в октябре рост составил 2%, а не 1,8%, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения промпроизводства на 0,4%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в еврозоне в ноябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,1%.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в декабре увеличилось на 50 тыс., говорится в сообщении Минтруда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце составила 4,4%. Показатель за ноябрь был пересмотрен с понижением - до 4,5%, тогда как ранее сообщалось о 4,6%. Эксперты ожидали снижения безработицы до 4,5% с объявленного ранее ноябрьского значения.

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 54 пунктов по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали роста показателя до 53,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены продолжают подъем на фоне опасений по поводу стабильности поставок из Венесуэлы и Ирана, а также перспектив ужесточения санкций против покупателей российской нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,5 за баррель (+2,5% и +3,4% в четверг), февральская цена фьючерса на WTI - $59,35 за баррель (+2,8% и +3,2% накануне).

"Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения по поводу перебоев в поставках", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron, встретятся с американским президентом для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+21,1%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+14,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+7,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+6,5%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC) ) (+5%), бумаги ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+4,9%), бумаги ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+4,7%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,4%).

Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-7,2%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-6,8%), бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,7% и -6,2% "префы"), ПАО "Теплант Восток" (MOEX: PRFN) (-2,9%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,72 млрд рублей (из них 2,21 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,1 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,83 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
