Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
09 января 2026 года 15:30

Рубль к середине дня умеренно подорожал, отыгрывая растущие 2-й день подряд цены на нефть

Москва. 9 января. Курс китайского юаня умеренно снижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль подорожал в ходе биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и растущих второй день подряд мировых цен на нефть.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,2365 руб., что на 7,85 копейки (или на 0,69%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Несмотря на данное снижение китайская валюта осталась на 7,73 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,58%, до 78,71 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,65%, до 92,03 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть продолжают повышаться днем в пятницу после подъема более чем на 3% накануне, в центре внимания рынка остаются геополитические новости. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $62,55 за баррель, что на 0,9% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,9%, до $58,28 за баррель.

По итогам сессии четверга контракты на Brent подорожали на 3,4%, на WTI - на 3,2% на фоне неопределенности в отношении будущих поставок венесуэльской нефти. В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron, встретятся с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают обеспокоенность перспективами добычи нефти в Иране и сигналы относительно возможного ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть. "Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения по поводу перебоев в поставках", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Между тем, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил ранее, что президент США дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется. "Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Тем временем вечером в четверг портал Axios сообщил со ссылкой на источник, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел 7 января встречу с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Париже, чтобы обсудить план по Украине. Axios информирует, что Белый дом и пресс-секретарь Дмитриева отказались от комментариев по этой теме.

Портал также передает, что, по информации украинских официальных лиц, президент Украины Владимир Зеленский может отправиться на следующей неделе в США, чтобы обсудить с президентом США гарантии безопасности. Во вторник, 6 января, в Париже состоялась встреча представителей "коалиции желающих". На пресс-конференции по ее итогам Уиткофф заявил, что США полагают, что в основном завершили работу над протоколами по будущим гарантиям безопасности для Украины.

Прогнозный курс рубля на конец текущего года составляет 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ (MOEX: PSKB) на 2026 год. "Курс рубля в последние годы слабо коррелирует с ценами на нефть, - пишут эксперты. - Периоды относительно высокой стоимости российской нефти сопряжены с периодами самого слабого курса рубля. Санкционное давление на нефтяную отрасль ограниченно влияет на курс нацвалюты и не определяет долгосрочный вектор ее динамики. Похоже, что курс рубля в последние годы в значимой мере зависит от экономической/импортной активности в РФ, пик которой пришелся на 2023-2024 годы".

Также определенное влияние на курс, по мнению экспертов ПСБ, оказывают потоки капитала, точнее рост или снижение интереса резидентов к валютным активам в условиях отсутствия иностранных инвесторов. "Длительная жесткая ДКП, которая ограничила внутренний спрос и повысила приоритет сбережений в рублях, стала определяющим фактором формирования курса нацвалюты, - указывают стратеги банка. - В 2026 году мы ждем усиления экономической активности только со второго полугодия, когда эффект от начавшегося смягчения ДКП наберет силу. Значимого усиления геополитических рисков не прогнозируем. Соответственно, базовый прогноз предполагает умеренное ослабление рубля во втором полугодии текущего года".

В силу того, что в России все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 января 2026 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2725п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, неделю завершил в минусе
Москва. 9 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $63 за баррель, вернулись к росту металлы), однако покупателей сдерживали геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индекс МосБиржи поднялся к 2725 пунктам, частично компенсировав недельные потери.    читать дальше
09 января 2026 года 19:29
Рубль подорожал в пятницу, вернувшись к уровням конца декабря, отыгрывая активно растущие 2-й день подряд цены на нефть
Москва. 9 января. Курс китайского юаня умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу. Рубль подорожал на биржевых торгах 9 января, вернувшись в итоге к уровням конца декабря, отыгрывая активно растущие второй день подряд мировые цены на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 18:59
Фавориты нефтегазового сектора на 2026г - акции Татнефти, НОВАТЭКа и "префы" Транснефти - ПСБ
Фаворитами нефтегазового сектора на российском фондовом рынке на 2026 год являются акции "Татнефти", "НОВАТЭКа" и привилегированные бумаги "Транснефти", считают аналитики банка ПСБ. Эксперты в 2026 году скорее отдают предпочтение отдельным историям сектора, чем рекомендуют покупать "широким...    читать дальше
09 января 2026 года 18:04
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Евротранса - "Цифра брокер"
Инвесторам, заинтересованным в привлекательных возможностях по соотношению риск-доходность, стоит обратить внимание на корпоративные облигации "Евротранса", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент - один из крупнейших независимых топливных операторов, владеющих сетью АЗС...    читать дальше
09 января 2026 года 17:10
Сильных инвестидей среди лидеров сектора электроэнергетики РФ пока нет - ПСБ
Сильных инвестиционных идей среди акций лидеров российского электроэнергетического сектора пока не видно, считают аналитики банка ПСБ. Динамика финансовых показателей его представителей будет определяться в первую очередь индексацией тарифов, в то время как темпы роста операционных показателей на...    читать дальше
09 января 2026 года 16:13
Акции Аэрофлота - фавориты сектора транспорта рынка РФ на 2026г - ПСБ
Акции "Аэрофлота" являются фаворитами транспортного сектора на российском фондовом рынке на 2026 год, прогнозная стоимость бумаги составляет 80 рублей за штуку, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на текущий год. Транспортный сектор в начале 2026 года останется под давлением высокой ставки...    читать дальше
09 января 2026 года 15:19
Дивиденды по акциям Сбербанка за 2025г могут составить 37,2 руб. - "Цифра брокер"
Дивиденды по акциям Сбербанка по итогам 2025 года могут составить 37,2 рубля на бумагу, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Самый "всепогодный" банк, надежный, с низкой стоимостью фондирования и адаптивном портфелем под разные экономические ситуации, отмечают эксперты в...    читать дальше
09 января 2026 года 14:12
Текущий момент - хорошая возможность для покупки акций в секторе недвижимости РФ - ПСБ
Акции компаний сектора недвижимости выглядят достаточно перепроданными в настоящее время, что дает хорошую возможность для входа, фавориты - ГК "Самолет" и МКПАО "Циан", говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. Объем строительства в России сейчас составляет более 120 млн кв. м...    читать дальше
09 января 2026 года 12:59
Акции Яндекса, Озона, ВК, Ростелекома и Группы Позитив - фавориты сектора IT и телекома на 2026г - ПСБ
Акции МКПАО "Яндекс", МКПАО "Озон", МКПАО "ВК", ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Позитив" будут фаворитами среди бумаг компаний сектора IT и телекома российского рынка акций в текущем году, указывают аналитики банка ПСБ в стратегии на 2026 год. 2025 год оказался сложным для большинства компаний в...    читать дальше
09 января 2026 года 11:59
Акции Циана - привлекательная долгосрочная инвестиция - "Т-Инвестиции"
Акции МКПАО "Циан" являются привлекательной долгосрочной инвестицией, считает руководитель аналитики брокера "Т-Инвестиции" по рынку акций Марьяна Лазаричева. Эмитент демонстрирует устойчивый рост выручки и рентабельности, не имеет долговой нагрузки и располагает значительной денежной позицией,...    читать дальше
09 января 2026 года 10:51
Средняя цена нефти в 2026г составит $60/барр. - SberCIB
Средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $60 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. На нефтяные цены в текущем году будет давить профицит на рынке, уверены эксперты. Прогноз аналитиков по средней цене нефти марки Brent на 2026 год составляет $60 за...    читать дальше
09 января 2026 года 10:30
Изменения курса рубля к юаню в пятницу утром незначительные на фоне пониженной активности торгов
Москва. 9 января. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в пятницу. Рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 10:02
Золото будет торговаться на уровне $4500/унц. к концу 2026г - SberCIB
лото будет торговаться на уровне $4500 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Драгоценный металл по-прежнему остается фаворитом экспертов. Его ожидаемая доходность на конец 2026 года в рублях составит более 26,8%, полагают они. SberCIB ждет...    читать дальше
09 января 2026 года 09:25
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750п в пятницу - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, полагает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский. Фондовые индексы снизились в четверг на фоне возросшей геополитической напряженности и новостей о новых санкционных...    читать дальше
09 января 2026 года 09:10
Цены на нефть продолжают подъем
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг. Азиатские фондовые индексы в основном растут в пятницу. Нефть продолжает дорожать утром пятницы, Brent торгуется у $62,4 за баррель.    читать дальше
