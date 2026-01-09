Рубль к середине дня умеренно подорожал, отыгрывая растущие 2-й день подряд цены на нефть

Москва. 9 января. Курс китайского юаня умеренно снижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль подорожал в ходе биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и растущих второй день подряд мировых цен на нефть.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,2365 руб., что на 7,85 копейки (или на 0,69%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Несмотря на данное снижение китайская валюта осталась на 7,73 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,58%, до 78,71 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,65%, до 92,03 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть продолжают повышаться днем в пятницу после подъема более чем на 3% накануне, в центре внимания рынка остаются геополитические новости. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $62,55 за баррель, что на 0,9% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,9%, до $58,28 за баррель.

По итогам сессии четверга контракты на Brent подорожали на 3,4%, на WTI - на 3,2% на фоне неопределенности в отношении будущих поставок венесуэльской нефти. В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron, встретятся с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают обеспокоенность перспективами добычи нефти в Иране и сигналы относительно возможного ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть. "Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения по поводу перебоев в поставках", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Между тем, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил ранее, что президент США дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется. "Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Тем временем вечером в четверг портал Axios сообщил со ссылкой на источник, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел 7 января встречу с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Париже, чтобы обсудить план по Украине. Axios информирует, что Белый дом и пресс-секретарь Дмитриева отказались от комментариев по этой теме.

Портал также передает, что, по информации украинских официальных лиц, президент Украины Владимир Зеленский может отправиться на следующей неделе в США, чтобы обсудить с президентом США гарантии безопасности. Во вторник, 6 января, в Париже состоялась встреча представителей "коалиции желающих". На пресс-конференции по ее итогам Уиткофф заявил, что США полагают, что в основном завершили работу над протоколами по будущим гарантиям безопасности для Украины.

Прогнозный курс рубля на конец текущего года составляет 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ (MOEX: PSKB) на 2026 год. "Курс рубля в последние годы слабо коррелирует с ценами на нефть, - пишут эксперты. - Периоды относительно высокой стоимости российской нефти сопряжены с периодами самого слабого курса рубля. Санкционное давление на нефтяную отрасль ограниченно влияет на курс нацвалюты и не определяет долгосрочный вектор ее динамики. Похоже, что курс рубля в последние годы в значимой мере зависит от экономической/импортной активности в РФ, пик которой пришелся на 2023-2024 годы".

Также определенное влияние на курс, по мнению экспертов ПСБ, оказывают потоки капитала, точнее рост или снижение интереса резидентов к валютным активам в условиях отсутствия иностранных инвесторов. "Длительная жесткая ДКП, которая ограничила внутренний спрос и повысила приоритет сбережений в рублях, стала определяющим фактором формирования курса нацвалюты, - указывают стратеги банка. - В 2026 году мы ждем усиления экономической активности только со второго полугодия, когда эффект от начавшегося смягчения ДКП наберет силу. Значимого усиления геополитических рисков не прогнозируем. Соответственно, базовый прогноз предполагает умеренное ослабление рубля во втором полугодии текущего года".

В силу того, что в России все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.