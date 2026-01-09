.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
09 января 2026 года 09:10

Цены на нефть продолжают подъем

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг. Азиатские фондовые индексы в основном растут в пятницу. Нефть продолжает дорожать утром пятницы, Brent торгуется у $62,4 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в плюсе, S&P 500 почти не изменился, Nasdaq Composite снизился.

Котировки акций оборонных компаний выросли на заявлении президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения оборонного бюджета страны. Бюджет на 2027 год должен составить $1,5 трлн, а не $1 трлн, как планировалось, написал Трамп в соцсети Truth Social.

Капитализация Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. на этом фоне поднялась на 4,3%, Northrop Grumman Corp. - на 2,3%, RTX Corp. - на 0,8%.

Стоимость бумаг разработчика противораковых препаратов Revolution Medicines выросла на 4,6% на информации газеты Financial Times о том, что Merck & Co. (SPB: MRK) ведет переговоры о покупке компании. Ранее в СМИ появились сообщения, что в покупке Revolution Medicines, капитализация которой составляет около $20 млрд, заинтересована AbbVie Inc., однако последняя опровергла эту информацию.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones в четверг вошли акции Nike Inc. (SPB: NKE) (+3,2%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+3%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+2,9%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (+2,9%).

В числе лидеров снижения оказались бумаги Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-3,4%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-2,2%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-2,1%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-1,1%).

Рыночная стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) опустилась на 0,5%. Днем ранее Alphabet Inc. (SPB: GOOG) обошла по капитализации Apple впервые с 2019 года. Бумаги Alphabet в четверг подорожали на 1,1%.

Цена акций Alcoa Corp. упала на 2,6% вслед за ухудшением аналитиками JPMorgan рекомендации для бумаг компании до "ниже рынка" с "нейтрально" после существенного подъема их стоимости в прошлом году.

Статданные, обнародованные в четверг, показали чуть более слабый, чем ожидалось, рост числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс., до 208 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 200 тыс., а не 199 тыс., как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение числа заявок до 210 тыс.

Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4,9% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы снизилась на 1,9%, показали предварительные данные Минтруда США, также обнародованные в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 3%, второго - на 1%, сообщает Trading Economics.

Между тем министерство торговли США сообщило о снижении дефицита внешнеторгового баланса страны в октябре на 39% относительно предыдущего месяца - до $29,4 млрд, минимума с июня 2009 года.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 0,55% - до 49266,11 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,01% - до 6921,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 0,44%, составив 23480,02 пункта.

Азиатские фондовые рынки в основном растут в пятницу, исключением является Австралия.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями и ждут данных по американскому рынку труда за декабрь. Кроме того, в пятницу Верховный суд США может вынести решение о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,5% в ходе торгов. Лидером роста в Токио являются акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, прибавляющие в цене 9,8%. Накануне компания опубликовала сильную отчетность за первый финквартал и улучшила прогноз на весь фингод.

Рыночная стоимость Seven & I Holdings Co., оператора магазинов шаговой доступности 7-Eleven, увеличилась на 0,8%. Компания улучшила годовой прогноз после уверенного подъема квартальной прибыли.

Заметный подъем в ходе торгов также демонстрируют бумаги Tokyo Electron (+4,1%), Toyota Motor (+3%), Kawasaki Heavy Industries (+2,9%), Mitsubishi UFJ (+1,9%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в ноябре на 2,9% в годовом выражении после октябрьского снижения на 3%. Повышение показателя стало максимальным с мая.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,8% в годовом выражении - максимальными темпами с февраля 2023 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,7% в ноябре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен на 0,9%.

В число лидеров роста в Шанхае входят акции оборонных и технологических компаний, в том числе CICT Mobile Communication Technology (+20%), Brite Semiconductor (+17%), Jiangxi Guoke Defence Group (+16,6%).

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,1%. Уверенный подъем демонстрируют бумаги Zijin Mining (+3,1%), Kuaishou Technology (+2,9%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+2,9%), Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (+2,9%).

В то же время заметно дешевеют акции Xinyi Solar (-3,7%), Meituan (SPB: 3690) (-2,7%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-2,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,5% вслед за котировками акций поставщиков продукции для оборонного сектора Hanwha Aerospace (+10,6%), Korea Aerospace Industries (+5%), HD Hyundai Heavy Industries (+4%).

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Corp. подорожали соответственно на 7,3% и 5,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,03%.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Подъему рынка способствует неопределенность в отношении будущих поставок из Венесуэлы. В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. и Chevron Corp. (SPB: CVX) встретятся с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Кроме того, нарастающие беспорядки в Иране усиливают опасения по поводу перспектив добычи нефти в этой стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $62,37 за баррель, что на $0,38 (0,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,03 (3,4%), до $61,99 за баррель - максимума с 24 декабря.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,37 (0,64%), до $58,13 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,77 (3,2%), до $57,76 за баррель.

Поддержку рынку также оказывают сигналы ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил ранее, что Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

Сам Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется. "Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать", - заявил Трамп в интервью Fox News.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


09 января 2026 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2725п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, неделю завершил в минусе
Москва. 9 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $63 за баррель, вернулись к росту металлы), однако покупателей сдерживали геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индекс МосБиржи поднялся к 2725 пунктам, частично компенсировав недельные потери.    читать дальше
09 января 2026 года 19:29
Рубль подорожал в пятницу, вернувшись к уровням конца декабря, отыгрывая активно растущие 2-й день подряд цены на нефть
Москва. 9 января. Курс китайского юаня умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу. Рубль подорожал на биржевых торгах 9 января, вернувшись в итоге к уровням конца декабря, отыгрывая активно растущие второй день подряд мировые цены на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 18:59
Фавориты нефтегазового сектора на 2026г - акции Татнефти, НОВАТЭКа и "префы" Транснефти - ПСБ
Фаворитами нефтегазового сектора на российском фондовом рынке на 2026 год являются акции "Татнефти", "НОВАТЭКа" и привилегированные бумаги "Транснефти", считают аналитики банка ПСБ. Эксперты в 2026 году скорее отдают предпочтение отдельным историям сектора, чем рекомендуют покупать "широким...    читать дальше
09 января 2026 года 18:04
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Евротранса - "Цифра брокер"
Инвесторам, заинтересованным в привлекательных возможностях по соотношению риск-доходность, стоит обратить внимание на корпоративные облигации "Евротранса", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент - один из крупнейших независимых топливных операторов, владеющих сетью АЗС...    читать дальше
09 января 2026 года 17:10
Сильных инвестидей среди лидеров сектора электроэнергетики РФ пока нет - ПСБ
Сильных инвестиционных идей среди акций лидеров российского электроэнергетического сектора пока не видно, считают аналитики банка ПСБ. Динамика финансовых показателей его представителей будет определяться в первую очередь индексацией тарифов, в то время как темпы роста операционных показателей на...    читать дальше
09 января 2026 года 16:13
Акции Аэрофлота - фавориты сектора транспорта рынка РФ на 2026г - ПСБ
Акции "Аэрофлота" являются фаворитами транспортного сектора на российском фондовом рынке на 2026 год, прогнозная стоимость бумаги составляет 80 рублей за штуку, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на текущий год. Транспортный сектор в начале 2026 года останется под давлением высокой ставки...    читать дальше
09 января 2026 года 15:30
Рубль к середине дня умеренно подорожал, отыгрывая растущие 2-й день подряд цены на нефть
Москва. 9 января. Курс китайского юаня умеренно снижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль подорожал в ходе биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и растущих второй день подряд мировых цен на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 15:19
Дивиденды по акциям Сбербанка за 2025г могут составить 37,2 руб. - "Цифра брокер"
Дивиденды по акциям Сбербанка по итогам 2025 года могут составить 37,2 рубля на бумагу, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Самый "всепогодный" банк, надежный, с низкой стоимостью фондирования и адаптивном портфелем под разные экономические ситуации, отмечают эксперты в...    читать дальше
09 января 2026 года 14:12
Текущий момент - хорошая возможность для покупки акций в секторе недвижимости РФ - ПСБ
Акции компаний сектора недвижимости выглядят достаточно перепроданными в настоящее время, что дает хорошую возможность для входа, фавориты - ГК "Самолет" и МКПАО "Циан", говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. Объем строительства в России сейчас составляет более 120 млн кв. м...    читать дальше
09 января 2026 года 12:59
Акции Яндекса, Озона, ВК, Ростелекома и Группы Позитив - фавориты сектора IT и телекома на 2026г - ПСБ
Акции МКПАО "Яндекс", МКПАО "Озон", МКПАО "ВК", ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Позитив" будут фаворитами среди бумаг компаний сектора IT и телекома российского рынка акций в текущем году, указывают аналитики банка ПСБ в стратегии на 2026 год. 2025 год оказался сложным для большинства компаний в...    читать дальше
09 января 2026 года 11:59
Акции Циана - привлекательная долгосрочная инвестиция - "Т-Инвестиции"
Акции МКПАО "Циан" являются привлекательной долгосрочной инвестицией, считает руководитель аналитики брокера "Т-Инвестиции" по рынку акций Марьяна Лазаричева. Эмитент демонстрирует устойчивый рост выручки и рентабельности, не имеет долговой нагрузки и располагает значительной денежной позицией,...    читать дальше
09 января 2026 года 10:51
Средняя цена нефти в 2026г составит $60/барр. - SberCIB
Средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $60 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. На нефтяные цены в текущем году будет давить профицит на рынке, уверены эксперты. Прогноз аналитиков по средней цене нефти марки Brent на 2026 год составляет $60 за...    читать дальше
09 января 2026 года 10:30
Изменения курса рубля к юаню в пятницу утром незначительные на фоне пониженной активности торгов
Москва. 9 января. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в пятницу. Рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 10:02
Золото будет торговаться на уровне $4500/унц. к концу 2026г - SberCIB
лото будет торговаться на уровне $4500 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Драгоценный металл по-прежнему остается фаворитом экспертов. Его ожидаемая доходность на конец 2026 года в рублях составит более 26,8%, полагают они. SberCIB ждет...    читать дальше
09 января 2026 года 09:25
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750п в пятницу - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, полагает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский. Фондовые индексы снизились в четверг на фоне возросшей геополитической напряженности и новостей о новых санкционных...    читать дальше
