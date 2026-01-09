Цены на нефть продолжают подъем

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг. Азиатские фондовые индексы в основном растут в пятницу. Нефть продолжает дорожать утром пятницы, Brent торгуется у $62,4 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в плюсе, S&P 500 почти не изменился, Nasdaq Composite снизился.

Котировки акций оборонных компаний выросли на заявлении президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения оборонного бюджета страны. Бюджет на 2027 год должен составить $1,5 трлн, а не $1 трлн, как планировалось, написал Трамп в соцсети Truth Social.

Капитализация Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. на этом фоне поднялась на 4,3%, Northrop Grumman Corp. - на 2,3%, RTX Corp. - на 0,8%.

Стоимость бумаг разработчика противораковых препаратов Revolution Medicines выросла на 4,6% на информации газеты Financial Times о том, что Merck & Co. (SPB: MRK) ведет переговоры о покупке компании. Ранее в СМИ появились сообщения, что в покупке Revolution Medicines, капитализация которой составляет около $20 млрд, заинтересована AbbVie Inc., однако последняя опровергла эту информацию.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones в четверг вошли акции Nike Inc. (SPB: NKE) (+3,2%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+3%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+2,9%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (+2,9%).

В числе лидеров снижения оказались бумаги Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-3,4%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-2,2%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-2,1%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-1,1%).

Рыночная стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) опустилась на 0,5%. Днем ранее Alphabet Inc. (SPB: GOOG) обошла по капитализации Apple впервые с 2019 года. Бумаги Alphabet в четверг подорожали на 1,1%.

Цена акций Alcoa Corp. упала на 2,6% вслед за ухудшением аналитиками JPMorgan рекомендации для бумаг компании до "ниже рынка" с "нейтрально" после существенного подъема их стоимости в прошлом году.

Статданные, обнародованные в четверг, показали чуть более слабый, чем ожидалось, рост числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс., до 208 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 200 тыс., а не 199 тыс., как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение числа заявок до 210 тыс.

Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4,9% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы снизилась на 1,9%, показали предварительные данные Минтруда США, также обнародованные в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 3%, второго - на 1%, сообщает Trading Economics.

Между тем министерство торговли США сообщило о снижении дефицита внешнеторгового баланса страны в октябре на 39% относительно предыдущего месяца - до $29,4 млрд, минимума с июня 2009 года.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 0,55% - до 49266,11 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,01% - до 6921,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 0,44%, составив 23480,02 пункта.

Азиатские фондовые рынки в основном растут в пятницу, исключением является Австралия.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями и ждут данных по американскому рынку труда за декабрь. Кроме того, в пятницу Верховный суд США может вынести решение о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,5% в ходе торгов. Лидером роста в Токио являются акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, прибавляющие в цене 9,8%. Накануне компания опубликовала сильную отчетность за первый финквартал и улучшила прогноз на весь фингод.

Рыночная стоимость Seven & I Holdings Co., оператора магазинов шаговой доступности 7-Eleven, увеличилась на 0,8%. Компания улучшила годовой прогноз после уверенного подъема квартальной прибыли.

Заметный подъем в ходе торгов также демонстрируют бумаги Tokyo Electron (+4,1%), Toyota Motor (+3%), Kawasaki Heavy Industries (+2,9%), Mitsubishi UFJ (+1,9%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в ноябре на 2,9% в годовом выражении после октябрьского снижения на 3%. Повышение показателя стало максимальным с мая.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,8% в годовом выражении - максимальными темпами с февраля 2023 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,7% в ноябре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен на 0,9%.

В число лидеров роста в Шанхае входят акции оборонных и технологических компаний, в том числе CICT Mobile Communication Technology (+20%), Brite Semiconductor (+17%), Jiangxi Guoke Defence Group (+16,6%).

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,1%. Уверенный подъем демонстрируют бумаги Zijin Mining (+3,1%), Kuaishou Technology (+2,9%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+2,9%), Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (+2,9%).

В то же время заметно дешевеют акции Xinyi Solar (-3,7%), Meituan (SPB: 3690) (-2,7%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-2,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,5% вслед за котировками акций поставщиков продукции для оборонного сектора Hanwha Aerospace (+10,6%), Korea Aerospace Industries (+5%), HD Hyundai Heavy Industries (+4%).

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Corp. подорожали соответственно на 7,3% и 5,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,03%.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Подъему рынка способствует неопределенность в отношении будущих поставок из Венесуэлы. В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. и Chevron Corp. (SPB: CVX) встретятся с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Кроме того, нарастающие беспорядки в Иране усиливают опасения по поводу перспектив добычи нефти в этой стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $62,37 за баррель, что на $0,38 (0,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,03 (3,4%), до $61,99 за баррель - максимума с 24 декабря.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,37 (0,64%), до $58,13 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,77 (3,2%), до $57,76 за баррель.

Поддержку рынку также оказывают сигналы ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил ранее, что Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

Сам Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется. "Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать", - заявил Трамп в интервью Fox News.