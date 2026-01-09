Золото будет торговаться на уровне $4500/унц. к концу 2026г - SberCIB

Золото будет торговаться на уровне $4500 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

Драгоценный металл по-прежнему остается фаворитом экспертов. Его ожидаемая доходность на конец 2026 года в рублях составит более 26,8%, полагают они.

SberCIB ждет что котировки золота останутся на уровне $4500 за тройскую унцию к концу текущего года на фоне продолжения его закупок центробанками, притока средств ETF и снижения ставки ФРС США в течение года.

Аналитики также ждут что цены на серебро останутся высокими, потому что золото продолжает расти а дефицит на рынке сохраняется.

Палладий в 2026 году, по мнению экспертов инвестбанка, может скорректироваться до $1000 за унцию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.