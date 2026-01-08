Рубль к концу торгов четверга отыграл дневные потери и вернулся к уровням предыдущего закрытия благодаря растущей нефти

Москва. 8 января. Курс китайского юаня практически не изменился по итогам торгов на Московской бирже в четверг. Рубль, снижавшийся в первой половине дня на фоне возросших геополитических рисков, к концу торговой сессии 8 января отыграл дневные потери и вернулся к уровням предыдущего закрытия благодаря активно растущей нефти.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,315 руб., что всего на 0,05 копейки (или на 0,004%) выше уровня закрытия предыдущих биржевых торгов (6 января). Китайская валюта при этом оказалась на 15,58 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ. Активность участников биржевого валютного рынка вновь была пониженной из-за официального выходного дня в России - объем торгов юанем на Московской бирже 8 января составил всего 14,812 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 мск не изменилась относительно закрытия предыдущего торгового дня, составив 79,17 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,26%, до 92,63 руб./EUR1.

Банк России в четверг не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 31 декабря составляют 78,2267 руб./$1, 92,0938 руб./EUR1 и 11,1592 рубля за юань соответственно.

Мировые цены на нефть усилили рост на торгах в четверг вечером, прибавляют более 1,5%. Поддержку нефтяному рынку оказали данные о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также ожидания ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $60,97 за баррель, что на 1,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,57%, до $56,87 за баррель.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил накануне, что президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе. Рост нефтяного рынка обусловлен сообщениями о том, что президент США дал ход законопроекту о новых санкциях в отношении РФ, и это усиливает опасения по поводу сокращения экспорта российской нефти, отмечает аналитик PVM Тамаш Варга.

Кроме того, доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их роста на 1,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей.

В центре внимания нефтяных трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе Трамп объявил, что страна передаст Соединенным Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. ConocoPhillips (SPB: COP), ExxonMobil (SPB: XOM) и другие американские компании изучают, какую роль они могли бы сыграть в восстановлении нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт на Fox Business Network.

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера "Маринера", шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. "Минюст и министерство внутренней безопасности США в сотрудничестве с министерством войны объявили о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.

МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера", говорится в заявлении МИД РФ. "Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства", - отмечается в документе, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ призвал Вашингтон "вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море". "Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в ведомстве.

Кроме того, МИД России заявляет, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России.

"6 января в Париже участники возглавляемой Британией и Францией т.н. "коалиции желающих" подписали с киевским режимом декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира". Согласно уточнениям британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, подписавших с Владимиром Зеленским соответствующее трехстороннее заявление, после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать на Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

"В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность", - заявила Захарова.

"Подтверждаем также, что мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение", - сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, "все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции, в ходе которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами Российской Федерации".

В силу того, что в России все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.