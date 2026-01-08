Облигации Полипласта привлекательны для инвесторов, заинтересованных в повышенной доходности - "Цифра брокер"

Облигации Группы "Полипласт" привлекательны для инвесторов, заинтересованных в повышенной доходности, говорится в стратегии инвесткомпании "Цифра брокер" на 2026 год.

"В последние годы компания активно наращивала размеры долга - этого требовала реализация обширной инвестпрограммы, проводимой группой, - отмечают аналитики. - По этой причине консервативные инвесторы достаточно осторожно относятся к облигациям данной компании, доходность которых характеризуется существенным спредом относительно бумаг с рейтингом ААА, порядка 5-6 п.п. В то же время опубликованные результаты за I полугодие 2025 года демонстрируют, что вкладываемые инвестиции дают отдачу".

По оценке экспертов, "Полипласт" показывает хорошие темпы роста выручки и прибыли, чем в текущих экономических реалиях может похвастаться далеко не каждое крупное предприятие. Долговая нагрузка постепенно растет, оставаясь тем не менее, в приемлемых рамках.

Аналитики полагают, что Группа в состоянии благополучно пережить текущий период повышенных ставок в экономике. Облигации компании они считают привлекательным вариантом для инвесторов, заинтересованных в повышенной доходности.

У компании обращаются как рублевые, так и бивалютные облигационные выпуски.

Группа "Полипласт" - вертикально-интегрированный холдинг, специализирующийся на выпуске наукоемких химических продуктов для различных отраслей промышленности. В ноябре 2025 года НКР повысило кредитный рейтинг "Полипласта" с A-.ru до A.ru, прогноз - стабильный.

