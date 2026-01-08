Акции компаний потребсектора РФ сохранят уверенный рост в 2026 году - ПСБ

Акции компаний потребсектора РФ сохранят уверенный рост в текущем году, говорится в стратегии банка ПСБ на 2026 год.

"Для российского потребсектора 2025 год прошел под знаком высокой инфляции, устойчивого спроса и одновременного ускорения роста издержек, что поддержало выручку игроков, но усилило борьбу за эффективность и контроль затрат, - отмечают эксперты. - Оборот розничной торговли РФ за январь-октябрь 2025 года вырос на 2,4% г/г, а в октябре ускорился до 4,8% г/г. В 2026 году сектор, по нашему мнению, сохранит уверенный рост".

По оценке аналитиков, продуктовый ретейл трансформируется, выходя за рамки классических магазинов благодаря развитию омниканальности, СТМ, сети собственных кафе и монетизации логистики.

Стратеги банка ожидают также продолжения отраслевой консолидации - крупнейшие игроки будут выбирать точечные M&A, в том числе усиливая региональное присутствие. При этом в потребсекторе ключевым, на их взгляд, становится юнит-экономика (стоимость обработки заказа, стоимость доставки, потери, производительность труда) и способность компании превращать масштаб маржу.

"Также в следующем году дополнительно триггером роста потребсектора может стать повышением МРОТ на 20% с 1 января, что должно поддержать потребление в массовом сегменте, где доля расходов на FMCG максимальна, - прогнозируют аналитики. - Дальнейший рост реальных зарплат будет сдерживать эффект от высокой ставки. Наши фавориты: X5 (прогнозная цена 4220 рублей за штуку), "Лента" (прогнозная цена 2390 рублей за штуку), "Новабев групп" (прогнозная цена 565 рублей за штуку)".

