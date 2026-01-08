Стратегия покупки длинных ОФЗ под снижение ключевой ставки сохраняет актуальность - "Цифра брокер"

Стратегия покупки длинных ОФЗ под снижение ключевой ставки сохраняет актуальность в 2026 году, говорится в стратегии инвесткомпании "Цифра брокер".

Коррекция на рынке облигации, наблюдавшаяся в конце 2025 года, привела к более привлекательным доходностям в сегменте ОФЗ. В связи с этим стратегия покупки длинных ОФЗ под снижение ключевой ставки, на взгляд экспертов инвесткомпании, сохраняет актуальность.

"Доходности 10-15-летних выпусков составляют на данный момент 14-14,5%, - констатируют аналитики. - В случае снижения ставки и соответствующего роста рынка цены на длинные облигации будут демонстрировать наиболее быстрый рост".

Так, выпуск "Россия" 26230 в случае снижения доходности к концу 2027 года до 10% вырастет в цене с сегодняшних 64% до 86% от номинала, считают эксперты. Подобный рост цен, по их мнению, может наблюдаться как в бумагах с относительно низким купоном, так и более поздних выпусков с купоном 12,5%, и в этом случае котировки могут превысить 100% от номинала.

