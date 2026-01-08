Фавориты банковского сектора в 2026г - Сбербанк, Т-Технологии, ВТБ и Совкомбанк - ПСБ

Фаворитами банковского сектора в текущем году являются Сбербанк, "Т-Технологии", ВТБ и Совкомбанк, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год.

"Ситуация в банковском секторе в 2025 году была неоднородной: ряд банков испытывали сложности от сжатия процентной маржи, другие - от роста резервирования, - пишут аналитики. - В 2026 году мы ждем умеренного роста кредитования при восстановлении маржинальности вслед за снижением ключевой ставки - несмотря на существенную долю активов с плавающими ставками, банки снижают стоимость пассивов боли высокими темпами".

В 2026 году основной вызов для банков эксперты видят со стороны кредитного качества корпоративных заемщиков. Если пик по просрочке в рознице, вероятно, будет пройден в начале года, то вызревание кредитов в корпоративным сегменте продолжится большую его часть, полагают они. Оживление экономики ожидается во втором полугодии, что позволит укрепить финансы предприятия концу 2026 года - началу 2027-го года и положительно отразится на доходах банковской системы.

"Негативные тенденции затронут в меньшей степени крупные банки, имеющие хорошие запас прочности и диверсификацию активов, - считают стратеги ПСБ. - И не помешают публичным банкам с сильным и масштабируемым, ориентированным на домохозяйства, бизнесом показать рост чистой прибыли и обеспечить комфортные дивиденды выплаты акционерам. Фавориты сектора: Сбербанк (прогнозная цена акций 420 рублей за штуку), "Т-Технологии" (прогнозная цена 4500 рублей за штуку), ВТБ (прогнозная цена 109 рулей за штуку), Совкомбанк (20 рублей за штуку)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.