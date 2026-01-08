.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль умеренно снизился к юаню в четверг утром на фоне пониженной активности торгов и усилении геополитических рисков
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
08 января 2026 года 10:27

Рубль умеренно снизился к юаню в четверг утром на фоне пониженной активности торгов и усилении геополитических рисков

Москва. 8 января. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в четверг. Рубль дешевеет в начале биржевых торгов 8 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и усиления геополитических рисков; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,361 руб. (+4,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 20,18 коп. выше уровня действующего официального курса.

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера "Маринера", шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. "Минюст и министерство внутренней безопасности США в сотрудничестве с министерством войны объявили о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Американская операция проведена после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. "Блокада незаконной нефти из Венесуэлы под санкциями, остается во всей силе везде в мире", - отметил в соцсети шеф Пентагона Пит Хегсет.

Российская сторона требует неукоснительного соблюдения прав и интересов россиян, находящихся на борту судна "Маринера", заявили в среду в МИД РФ.

"МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике. С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Американский президент Дональд Трамп в среду пообещал, что США никогда не оставят НАТО наедине с внешними угрозами. "У Россия и Китая нет страха перед НАТО, если там нет США. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь нам, если мы в самом деле будем нуждаться в них", - написал президент в соцсети Truth Social. "Мы всегда будем действовать ради НАТО, даже если она не будет действовать ради нас", - подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии". В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Мировые цены на нефть умеренно растут утром в четверг после снижения по итогам двух сессий подряд. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск поднимается на 0,4%, до $60,2 за баррель. В среду контракт подешевел на 1,2%, до $59,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,39%, до $56,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость опустилась на 2%, до $55,99 за баррель.

Трамп объявил, что Венесуэла передаст Соединенным Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Накануне стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении министерства энергетики США.

Между тем, трейдеры и аналитики по-прежнему ожидают избытка предложения нефти в текущем году. По оценкам Morgan Stanley (SPB: MS), в первом полугодии он может составить до 3 млн баррелей в сутки. Снижение цен побудило некоторых трейдеров воспользоваться возможностью для покупки фьючерсов в четверг, отметил аналитик Fujitomi Securities Мицуру Мураиси. "Покупки на откате слегка подтолкнули цены вверх, но сохраняющиеся опасения по поводу избытка предложения сдерживают повышательный импульс", - написал он. Эксперт полагает, что нисходящий тренд будет сохраняться, и цена на WTI опустится ниже $54.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,83 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 1,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, выросли на 728 тыс. баррелей.

Кв ак

SPB$#&: MS


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 января 2026 года 10:38
Цена алюминия вырастет в 2026г до уровней выше $3000 за тонну - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена алюминия вырастет в 2026 году до уровней выше $3000 за тонну, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции "Алексей Михеев. По расчетам эксперта, мировой рынок алюминия с 2025 года входит в фазу нарастающего структурного дефицита - с 1% до 5% к 2028 году. Спрос поддерживается растущими...    читать дальше
.
08 января 2026 года 09:54
Акции ДОМ.РФ существенно недооценены - "Астра Управление активами"
Акции "ДОМ.РФ" существенно недооценены, полагают аналитики "Астра Управление активами". "Мы видим существенную недооценку акций, - отмечают эксперты в стратегии на 2026 год. - ДОМ.РФ торгуется с существенным дисконтом к Сбербанку (~20% дисконт по P/B), при этом рост чистой прибыли существенно выше...    читать дальше
.
08 января 2026 года 09:27
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов на торгах 8 января, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Индекс Мосбиржи во вторник отступил на 0,43% до 2745,26 пункта. По мнению эксперта, на фондовом рынке отсутствует выраженный импульс к...    читать дальше
.
08 января 2026 года 09:18
Мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики в четверг, нефть умеренно дорожает
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Рынки акций АТР не демонстрируют единой динамики в четверг. Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $60,3 за баррель.    читать дальше
.
06 января 2026 года 19:43
Рынок акций РФ во вторник просел к 2745п по индексу МосБиржи перед Рождеством, лидировал в откате "ИКС 5" после отсечки
Москва. 6 января. Рынок акций РФ во вторник снизился в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, вновь просевшей к вечеру нефти и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживало покупателей перед празднованием православного Рождества. Индекс МосБиржи опустился в район 2745 пунктов, при этом лидерами отката выступили из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года индексные бумаги "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-10,1%).    читать дальше
.
06 января 2026 года 19:32
Рубль укрепился во вторник на фоне пониженной активности торгов, отыграв половину падения предыдущего дня
Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль укрепился 6 января, отыграв половину падения предыдущего дня, на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и относительно стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
.
06 января 2026 года 18:41
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в 2026г - "Астра Управление активами"
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в текущем году, говорится в стратегии на 2026 год аналитиков "Астра Управление активами". По их мнению, динамика доходностей ОФЗ будет определяться следующими факторами: - ЦБ продолжит цикл смягчения ДКП - в базовом сценарии ключевая ставка может...    читать дальше
.
06 января 2026 года 17:20
Рынок платины перегрет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рынок платины перегрет, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Рынок платины перегрет - цены на драгметалл уже значительно превысили справедливый уровень на 2025-26гг и выглядят неустойчивыми, - отмечает эксперт в комментарии. - Недавний рост был обусловлен в основном...    читать дальше
.
06 января 2026 года 16:15
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке - ПСБ
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке, говорится в стратегии банка ПСБ на 2026 год. "Классические облигации с фиксированным купоном в 2025 году смогли показать самую высокую доходность на рынке - от 22% по ОФЗ до более 30% по корпоративным...    читать дальше
.
06 января 2026 года 15:30
Колебания курса рубля во вторник днем незначительные на фоне пониженной активности торгов и стабильной нефти
Москва. 6 января. Китайский юань лишь слегка дешевеет на Московской бирже днем во вторник после заметного укрепления накануне; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ходе биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
.
06 января 2026 года 15:13
Средний курс рубля в 2026г составит 90-95 руб./$1 - "Цифра брокер"
Средний курс рубля в текущем году составит 90-95 руб./$1,говорится в стратегии аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" на 2026 год. "В 2026 году в условиях более сбалансированного бюджета и снижение цены отсечения продажи валюты, связанные с ФНБ, будут ниже, поэтому сужение дополнительного объема...    читать дальше
.
06 января 2026 года 14:03
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400п к концу 2026 года - "Т-Инвестиции"
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400 пунктов к концу 2026 года, полагает старший аналитик "Т-Инвестиций" Александр Потехин. "Текущий год был сложным как для бизнеса, так и для инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Высокие ставки, замедление экономики, крепкий рубль и геополитические...    читать дальше
.
06 января 2026 года 13:28
ПСБ ждет роста индекса МосБиржи до 3800 пунктов в 2026 году в базовом сценарии
ПСБ прогнозирует рост индекса МосБиржи до 3800 пунктов на конец 2026 года в рамках базового сценария, говорится в стратегии банка. По мнению аналитиков, реализации данного сценария будут способствовать следующие факторы: переход с середины года к восстановлению экономической активности в...    читать дальше
.
06 января 2026 года 12:44
Прогнозный курс рубля на конец 2026г - 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань - ПСБ
Прогнозный курс рубля на конец текущего года составляет 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. "Курс рубля в последние годы слабо коррелирует ценами на нефть, - пишут эксперты. - Периоды относительно высокой стоимости российской нефти сопряжены с...    читать дальше
.
06 января 2026 года 11:36
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500/унц. на горизонте двух-трех лет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500 за тройскую унцию на горизонте двух-трех лет, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "Стоимость золота, взлетевшая до исторических максимумов за унцию, может не удержаться на завоеванных высотах....    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.