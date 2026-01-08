Акции ДОМ.РФ существенно недооценены - "Астра Управление активами"

Акции "ДОМ.РФ" существенно недооценены, полагают аналитики "Астра Управление активами".

"Мы видим существенную недооценку акций, - отмечают эксперты в стратегии на 2026 год. - ДОМ.РФ торгуется с существенным дисконтом к Сбербанку (~20% дисконт по P/B), при этом рост чистой прибыли существенно выше (+30% за 2025 vs +7% у Сбербанка), дивидендная доходность также выше (+100-150 б.п.), а возврат на капитал близок к Сбербанку (21% vs 22%)".

Аналитики полагают, что 2026 год станет также успешным для компании - ожидается рост чистой прибыли около 25% год к году и поступательный рост ROE в течение следующих 2-3 лет (около 23% за 2026 год). Дисконт к Сбербанку будет снижаться по мере того, как рынок оценит преимущества ДОМ.РФ над другими публичными банками РФ.

ДОМ.РФ - крупнейший финансовый институт России, выполняющий функции корпорации развития и коммерческого банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.