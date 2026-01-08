Мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики в четверг, нефть умеренно дорожает

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Рынки акций АТР не демонстрируют единой динамики в четверг. Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $60,3 за баррель.

Бумаги финансовых и нефтяных компаний, начавших 2026 год на позитивной ноте, заметно подешевели по итогам торгов. Стоимость акций Bank of America Corp. (SPB: BAC) упала на 2,8%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,3%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 2,2%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 1,6%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 1,5%.

Капитализация ConocoPhillips (SPB: COP) снизилась на 3,3%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 2,1%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,9%.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил, что эта страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. В среду стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

Кроме того, США задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, следовавший под российским флагом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала танкер судном "теневого флота Венесуэлы", которое перевозило подсанкционную нефть.

Эксперты предупреждают о риске усиления турбулентности финансовых рынков в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы, а также риторикой Трампа в отношении Гренландии.

Котировки бумаг оборонных компаний США упали после нападок американского президента на представителей сектора. Трамп написал в соцсети Truth Social, что компании недостаточно быстро производят вооружение, пообещав заблокировать выплату ими дивидендов и обратный выкуп акций. Рыночная стоимость Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. упала на 4,8%, Northrop Grumman Corp. - на 5,5%, RTX Corp. - на 2,5%.

Кроме того, Трамп заявил, что США должны запретить крупным институциональным инвесторам покупать дома на одну семью, чтобы сделать жилье для американцев более доступным. На этом фоне подешевели бумаги крупных инвесторов в жилую недвижимость Blackstone Inc. (-5,6%) и Apollo Global Management (-5,5%).

Между тем, акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 1% и 2,4% на информации, что ИИ-стартап Anthropic может быть оценен в $350 млрд в рамках очередного инвестраунда - это существенно выше его сентябрьской оценки ($183 млрд). По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на источники, Anthropic готовится привлечь $10 млрд в ходе инвестраунда.

Статданные, опубликованные в среду, показали рост индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services) США в декабре до максимальных с октября 2024 года 54,4 пункта с ноябрьских 52,6 пункта. Подындекс занятости вырос до 52 пунктов с 48,9 пункта месяцем ранее, поднявшись выше 50 пунктов впервые с мая. Значение индикатора выше этой отметки говорит о росте активности.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в декабре увеличилось на 41 тыс. после снижения на 29 тыс. месяцем ранее, сообщила в среду аналитическая организация ADP.

Между тем, отчет министерства труда США, основанный на результатах ежемесячного опроса (JOLTS), показал, что число открытых вакансий в стране в ноябре сократилось на 303 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,146 млн, что является минимумом с сентября 2024 года.

Позднее на этой неделе будет опубликован ежемесячный доклад Минтруда о безработице в США.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 0,94% - до 48996,08 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,34% - до 6920,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,16%, составив 23584,27 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в четверг.

Инвесторы оценивают последствия усиления напряженности в китайско-японских отношениях. Пекин ввел меры контроля над экспортом продукции двойного назначения в Японию после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити относительно Тайваня. Ранее Такаити сказала в парламенте, что не исключает военного ответа Токио в случае кризиса вокруг Тайваня. В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию, но Такаити не отказалась от своих слов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 мск вырос на 0,08%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,33%.

Самый активный подъем на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции Sun Hung Kai Properties (+2,2%), Semiconductor Manufacturing International (+1,7%), China Shenhua Energy (+1,6%), CK Asset Holdings (+1,4%) и WH Group (+1,2%).

Цена бумаг Lenovo Group снижается на 6,3%, Sands China - на 5,7%, Zhongsheng Group - на 5%, Tingyi - на 3,9%, Sunny Optical Technology - на 3,5%.

Значение японского Nikkei 225 опустилось на 1,27%.

Опубликованные в четверг данные показали, что размер заработной платы в Японии в ноябре увеличился всего на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,5% в октябре. При этом реальная зарплата (с корректировкой на рост потребительских цен) снизилась на 2,8%, максимально с января прошлого года. Эти данные поставили под сомнение перспективу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Sumitomo Pharma (+8,1%). Капитализация Mitsui Kinzoku увеличивается на 4,8%, Tokyo Electric Power - на 3,9%, Shionogi & Co. - на 3,8%, Kawasaki Heavy Industries - на 3,4%.

Стоимость акций SoftBank Group опускается на 7%, Taiyo Yuden - на 5%, Sumitomo Electric Industries - на 4,4%, Ibiden - на 4,3%, Sapporo Holdings - на 3,9%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 1,05%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повышаются на 0,3%. Предварительные данные компании показали, что она получила рекордно высокую операционную прибыль в четвертом квартале и существенно нарастила выручку.

Бумаги SK Hynix дорожают на 4,2%. Рыночная стоимость Hyundai Motor уменьшается на 1,6%, Posco - на 1,5%, Korean Air Lines - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,29%.

Вышедшие накануне данные указали на замедление годовой инфляции в Австралии в ноябре. Потребительские цены в позапрошлом месяце выросли на 3,4% после подъема на 3,8% в октябре. Базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась до 3,2% с октябрьских 3,3%.

В тройку лидеров роста вошли Codan (+4,7%), Life360 (+3,9%) и Block (+3,7%), тогда как самое сильное падение продемонстрировали Ansell (-6,2%), Capricorn Metals (-5,8%) и Lynas Rare Earths (-5,4%).

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto снизилась на 0,8% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть умеренно растут утром в четверг после снижения по итогам двух сессий подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск поднимается на $0,34 (0,57%), до $60,3 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,74 (1,2%), до $59,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,29 (0,52%), до $56,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость опустилась на $1,14 (2%), до $55,99 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Венесуэла передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи.

Накануне стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении министерства энергетики США.

Между тем, трейдеры и аналитики по-прежнему ожидают избытка предложения нефти в текущем году. По оценкам Morgan Stanley, в первом полугодии он может составить до 3 млн баррелей в сутки.

Снижение цен побудило некоторых трейдеров воспользоваться возможностью для покупки фьючерсов в четверг, отметил аналитик Fujitomi Securities Мицуру Мураиси. "Покупки на откате слегка подтолкнули цены вверх, но сохраняющиеся опасения по поводу избытка предложения сдерживают повышательный импульс", - написал он. Эксперт полагает, что нисходящий тренд будет сохраняться, и цена на WTI опустится ниже $54.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,83 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 728 тыс. баррелей.