ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
06 января 2026 года 19:43

Рынок акций РФ во вторник просел к 2745п по индексу МосБиржи перед Рождеством, лидировал в откате "ИКС 5" после отсечки

Москва. 6 января. Рынок акций РФ во вторник снизился в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, вновь просевшей к вечеру нефти и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживало покупателей перед празднованием православного Рождества. Индекс МосБиржи опустился в район 2745 пунктов, при этом лидерами отката выступили из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года индексные бумаги "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-10,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2745,26 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1105,53 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Акции "ИКС 5" упали до 2722 рублей, бумаги лидировали по объему торгов среди индексных акций - 6,499 млрд рублей. Дивиденды за 9 месяцев составляют 368 рублей на бумагу.

Подешевели также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Мадуро в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. По сообщению агентства ЭФЭ, Мадуро заявил, что считает себя не подсудимым, а военнопленным. Супруга Мадуро, Силия Флорес, также не признала себя виновной.

Телеканал Fox News сообщил, что окружной судья Элвин Хеллерштейн распорядился оставить Мадуро и Флорес под стражей до следующего слушания, запланированного на 17 марта.

Президент Колумбии Густаво Петро в понедельник пообещал "взять в руки оружие" в ответ на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа применить против латиноамериканской страны военную силу, сообщил телеканал Fox News.

Власти Мексики никогда не примут насилия в решении международных проблем, заявила президент страны Клаудиа Шейнбаум, комментируя события недавних дней в Венесуэле.

МИД РФ пожелал успехов избранной уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, подтвердил готовность оказывать Венесуэле поддержку и выступил за деэскалацию ситуации вокруг этой страны на основе диалога и Устава ООН.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, мировые фондовые площадки выросли с начала недели, несмотря на военную операцию США в Венесуэле и захват президента Мадуро. Лидерами роста в США выступили акции энергетических компаний на ожиданиях восстановления нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, также подорожали нефть и золото. Азиатские рынки в целом продемонстрировали нейтральную реакцию на геополитические события в Венесуэле, поскольку экономика страны считается слишком небольшой, чтобы оказать прямое влияние на регион или глобальный рост.

Рынок акций РФ пока остается в боковике. Перспективы урегулирования украинского конфликта остаются неопределенными, при этом риторика США в отношении России становится жестче. Индекс МосБиржи закрепился ниже нижней границы восходящего канала в районе 2756 пунктов, поэтому следующим уровнем поддержки может стать зона 2710 пунктов, считает Гудым.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), после локальной коррекции продолжился рост в Европе (индексы DAX, CAC40, FTSE повышаются на 0,2-1,3%) и в США (индексы акций к 18:50 мск выросли на 0,3-0,6% во главе с Nasdaq).

Инвесторы в целом проигнорировали рост геополитических рисков, вызванных нападением США на Венесуэлу, пишет Trading Economics. Пекин решительно осудил американские удары по Венесуэле и захват Мадуро, а также призвал Вашингтон соблюдать международное право.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,6% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали ослабление инфляции до 2,2%, по данным Trading Economics.

Инвесторы ждут важных данных по инфляции в Китае, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

На нефтяном рынке во вторник цены вечером просели после роста из-за сомнений экспертов, что Венесуэла сможет существенно увеличить добычу нефти в ближайшие годы.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $61,68 за баррель (-0,1% и +1,7% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $58,21 за баррель (-0,2% и +1,7% в понедельник).

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, оценивают заявления Израиля по Ирану, а также ждут результатов встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами европейских государств.

Саудовская Аравия в феврале снизит цены на нефть для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Основной сорт, поставляемый в Азию - Arab Light - подешевеет третий месяц подряд - на $0,3 за баррель. Он будет стоить на $0,3 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник снизились "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (-2,4%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-2,1%).

Раллировали акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+15,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+11,5% и +11,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+8,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+6,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+4,9%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+4,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,38 млрд рублей (из них 2,65 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 2,04 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,63 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
08 января 2026 года 10:38
Цена алюминия вырастет в 2026г до уровней выше $3000 за тонну - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена алюминия вырастет в 2026 году до уровней выше $3000 за тонну, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции "Алексей Михеев.
.
08 января 2026 года 10:27
Рубль умеренно снизился к юаню в четверг утром на фоне пониженной активности торгов и усилении геополитических рисков
Москва. 8 января. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в четверг.
.
08 января 2026 года 09:54
Акции ДОМ.РФ существенно недооценены - "Астра Управление активами"
Акции "ДОМ.РФ" существенно недооценены, полагают аналитики "Астра Управление активами".
.
08 января 2026 года 09:27
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов на торгах 8 января, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
.
08 января 2026 года 09:18
Мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики в четверг, нефть умеренно дорожает
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе.
.
06 января 2026 года 19:32
Рубль укрепился во вторник на фоне пониженной активности торгов, отыграв половину падения предыдущего дня
Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже во вторник.
.
06 января 2026 года 18:41
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в 2026г - "Астра Управление активами"
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в текущем году, говорится в стратегии на 2026 год аналитиков "Астра Управление активами".
.
06 января 2026 года 17:20
Рынок платины перегрет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рынок платины перегрет, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.
.
06 января 2026 года 16:15
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке - ПСБ
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке, говорится в стратегии банка ПСБ на 2026 год.
.
06 января 2026 года 15:30
Колебания курса рубля во вторник днем незначительные на фоне пониженной активности торгов и стабильной нефти
Москва. 6 января. Китайский юань лишь слегка дешевеет на Московской бирже днем во вторник после заметного укрепления накануне.
.
06 января 2026 года 15:13
Средний курс рубля в 2026г составит 90-95 руб./$1 - "Цифра брокер"
Средний курс рубля в текущем году составит 90-95 руб./$1,говорится в стратегии аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" на 2026 год.
.
06 января 2026 года 14:03
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400п к концу 2026 года - "Т-Инвестиции"
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400 пунктов к концу 2026 года, полагает старший аналитик "Т-Инвестиций" Александр Потехин.
.
06 января 2026 года 13:28
ПСБ ждет роста индекса МосБиржи до 3800 пунктов в 2026 году в базовом сценарии
ПСБ прогнозирует рост индекса МосБиржи до 3800 пунктов на конец 2026 года в рамках базового сценария, говорится в стратегии банка.
.
06 января 2026 года 12:44
Прогнозный курс рубля на конец 2026г - 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань - ПСБ
Прогнозный курс рубля на конец текущего года составляет 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год.
.
06 января 2026 года 11:36
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500/унц. на горизонте двух-трех лет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500 за тройскую унцию на горизонте двух-трех лет, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева.
.
