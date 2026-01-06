.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
06 января 2026 года 19:32

Рубль укрепился во вторник на фоне пониженной активности торгов, отыграв половину падения предыдущего дня

Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль укрепился 6 января, отыграв половину падения предыдущего дня, на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и относительно стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,3145 руб., что на 9,6 копейки (или на 0,84%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Несмотря на данное снижение, китайская валюта осталась на 15,53 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ. Активность участников биржевого валютного рынка была пониженной - объем торгов юанем на Московской бирже 6 января составил всего 11,47 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,84%, до 79,17 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,83%, до 92,87 руб./EUR1.

Банк России во вторник не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 31 декабря составляют 78,2267 руб./$1, 92,0938 руб./EUR1 и 11,1592 рубля за юань, соответственно.

Условия для значимого ослабления рубля по отношению к доллару и юаню, скорее всего, появятся лишь во втором полугодии текущего года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Несмотря на ожидаемое снижение экспорта и "нерегулярных" (вне бюджетного правила) продаж валюты со стороны ЦБ РФ, рубль в первом полугодии 2026 года может быть не сильно слабее текущих уровней, полагает эксперт.

Условия для более значимого снижения, по его мнению, могут сложиться лишь во втором полугодии текущего года из-за еще более низких продаж валюты регулятором и оживления экономики, в том числе роста импорта, по мере снижения ключевой ставки и общего смягчения денежно-кредитных условий. "С учетом таких базовых вводных поквартально ждем средний курс рубля в первом полугодии на уровне 82-84 руб./$1 и 11,6-12 руб. за юань, а на второе полугодие ориентируемся на 86-88 руб./$1 и 12-13 руб. за юань", - пишет Полевой в стратегии компании на 2026 год.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, "наступивший год для рубля, скорее всего, станет годом выхода из экстремально крепкой фазы, но не обвального ослабления. Конец 2025 года российская валюта прошла на пике силы, опираясь на сочетание высокой ключевой ставки ЦБ, ограниченного импорта и активных продаж экспортной выручки. Этот набор факторов постепенно будет сходить на нет, но резкого разворота баланса не будет. Ключевым драйвером изменений в динамике курса станет денежно-кредитная политика Банка России. По мере замедления инфляции он получит пространство для снижения ставки, и даже осторожное смягчение будет уменьшать привлекательность рублевых инструментов для бизнеса и населения. Это ослабит внутренний спрос на рубль, но эффект будет растянут во времени и во многом компенсирован сохраняющимися валютными ограничениями".

По мнению Чернова, "экспорт в 2026 году будет находиться под давлением более низких цен на сырье и логистических ограничений, тогда как импорт продолжит постепенно восстанавливаться. Это означает сокращение профицита текущего счета внешнеторгового баланса РФ, но не его исчезновение. Речь идет о снижении валютной поддержки рубля, а не о смене режима. Дополнительное влияние окажет бюджетная политика - уменьшение объемов продаж валюты по бюджетному правилу будет работать против чрезмерного укрепления рубля, что в целом соответствует интересам бюджета и экспортеров. При этом власти явно заинтересованы не в слабой валюте, а в предсказуемом курсе без резких колебаний".

"Геополитический фактор и санкции сохранят неопределенность, но даже в стрессовых сценариях речь идет скорее о волатильности. Сильный рубль уже стал фактором охлаждения экономики, и в 2026 году регуляторы будут стремиться избежать повторения этой ситуации. В базовом сценарии рубль в 2026 году будет слабее, чем в 2025 году, но без драматических движений. Диапазон по доллару ожидается в 78-84 рубля в среднем по году с возможными краткосрочными выходами к 85 рублям, но без устойчивого закрепления выше, так как именно этот сценарий выглядит наиболее реалистичным при текущем макробалансе", - отмечает аналитик Freedom Finance Global.

Колебания цен на нефть во вторник проходят без ярко выраженной направленности - в пределах "плюс/минус" 0,5% к закрытию 5 января. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, оценивают заявления Израиля по Ирану, а также ждут результатов встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами европейских государств. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $61,65 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,21%, до $58,2 за баррель.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный в минувшие выходные американскими военными, в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, но свою вину Мадуро не признал. Временно исполняющей обязанности президента страны стала вице-президент Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности второго военного вторжения в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с официальными лицами США.

Россия призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, находящихся под стражей в Нью-Йорке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. "В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенных президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США - а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке - призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу", - сказал Небензя, выступая в понедельник на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле.

По словам представителя РФ, "любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем переговоров". Как отметил Небензя, "для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий". "Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм", - сказал представитель РФ.

Саудовская Аравия в феврале снизит цены на нефть для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Основной сорт, поставляемый в Азию - Arab Light - подешевеет третий месяц подряд - на $0,3 за баррель. Он будет стоить на $0,3 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Снижение цен на остальные сорта нефти для Азии составит $0,2-0,3 за баррель, для США - $0,3-0,4 за баррель, Северо-Западной Европы и Средиземноморья - $0,4 за баррель.

В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху ранее заявил о необходимости вывезти ядерные материалы из Ирана и обеспечить полноценный контроль за объектами его атомной программы. Он вновь подчеркнул, что Израиль и Соединенные Штаты не позволят Ирану восстановить свою ядерную программу, а также программу разработки баллистических ракет.

В силу того, что в России все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.

Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 января 2026 года 10:38
Цена алюминия вырастет в 2026г до уровней выше $3000 за тонну - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена алюминия вырастет в 2026 году до уровней выше $3000 за тонну, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции "Алексей Михеев. По расчетам эксперта, мировой рынок алюминия с 2025 года входит в фазу нарастающего структурного дефицита - с 1% до 5% к 2028 году. Спрос поддерживается растущими...    читать дальше
08 января 2026 года 10:27
Рубль умеренно снизился к юаню в четверг утром на фоне пониженной активности торгов и усилении геополитических рисков
Москва. 8 января. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в четверг. Рубль дешевеет в начале биржевых торгов 8 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и усиления геополитических рисков; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
08 января 2026 года 09:54
Акции ДОМ.РФ существенно недооценены - "Астра Управление активами"
Акции "ДОМ.РФ" существенно недооценены, полагают аналитики "Астра Управление активами". "Мы видим существенную недооценку акций, - отмечают эксперты в стратегии на 2026 год. - ДОМ.РФ торгуется с существенным дисконтом к Сбербанку (~20% дисконт по P/B), при этом рост чистой прибыли существенно выше...    читать дальше
08 января 2026 года 09:27
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов на торгах 8 января, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Индекс Мосбиржи во вторник отступил на 0,43% до 2745,26 пункта. По мнению эксперта, на фондовом рынке отсутствует выраженный импульс к...    читать дальше
08 января 2026 года 09:18
Мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики в четверг, нефть умеренно дорожает
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Рынки акций АТР не демонстрируют единой динамики в четверг. Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $60,3 за баррель.    читать дальше
06 января 2026 года 19:43
Рынок акций РФ во вторник просел к 2745п по индексу МосБиржи перед Рождеством, лидировал в откате "ИКС 5" после отсечки
Москва. 6 января. Рынок акций РФ во вторник снизился в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, вновь просевшей к вечеру нефти и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживало покупателей перед празднованием православного Рождества. Индекс МосБиржи опустился в район 2745 пунктов, при этом лидерами отката выступили из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года индексные бумаги "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-10,1%).    читать дальше
06 января 2026 года 18:41
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в 2026г - "Астра Управление активами"
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в текущем году, говорится в стратегии на 2026 год аналитиков "Астра Управление активами". По их мнению, динамика доходностей ОФЗ будет определяться следующими факторами: - ЦБ продолжит цикл смягчения ДКП - в базовом сценарии ключевая ставка может...    читать дальше
06 января 2026 года 17:20
Рынок платины перегрет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рынок платины перегрет, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Рынок платины перегрет - цены на драгметалл уже значительно превысили справедливый уровень на 2025-26гг и выглядят неустойчивыми, - отмечает эксперт в комментарии. - Недавний рост был обусловлен в основном...    читать дальше
06 января 2026 года 16:15
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке - ПСБ
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке, говорится в стратегии банка ПСБ на 2026 год. "Классические облигации с фиксированным купоном в 2025 году смогли показать самую высокую доходность на рынке - от 22% по ОФЗ до более 30% по корпоративным...    читать дальше
06 января 2026 года 15:30
Колебания курса рубля во вторник днем незначительные на фоне пониженной активности торгов и стабильной нефти
Москва. 6 января. Китайский юань лишь слегка дешевеет на Московской бирже днем во вторник после заметного укрепления накануне; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ходе биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
06 января 2026 года 15:13
Средний курс рубля в 2026г составит 90-95 руб./$1 - "Цифра брокер"
Средний курс рубля в текущем году составит 90-95 руб./$1,говорится в стратегии аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" на 2026 год. "В 2026 году в условиях более сбалансированного бюджета и снижение цены отсечения продажи валюты, связанные с ФНБ, будут ниже, поэтому сужение дополнительного объема...    читать дальше
06 января 2026 года 14:03
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400п к концу 2026 года - "Т-Инвестиции"
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400 пунктов к концу 2026 года, полагает старший аналитик "Т-Инвестиций" Александр Потехин. "Текущий год был сложным как для бизнеса, так и для инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Высокие ставки, замедление экономики, крепкий рубль и геополитические...    читать дальше
06 января 2026 года 13:28
ПСБ ждет роста индекса МосБиржи до 3800 пунктов в 2026 году в базовом сценарии
ПСБ прогнозирует рост индекса МосБиржи до 3800 пунктов на конец 2026 года в рамках базового сценария, говорится в стратегии банка. По мнению аналитиков, реализации данного сценария будут способствовать следующие факторы: переход с середины года к восстановлению экономической активности в...    читать дальше
06 января 2026 года 12:44
Прогнозный курс рубля на конец 2026г - 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань - ПСБ
Прогнозный курс рубля на конец текущего года составляет 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. "Курс рубля в последние годы слабо коррелирует ценами на нефть, - пишут эксперты. - Периоды относительно высокой стоимости российской нефти сопряжены с...    читать дальше
06 января 2026 года 11:36
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500/унц. на горизонте двух-трех лет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500 за тройскую унцию на горизонте двух-трех лет, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "Стоимость золота, взлетевшая до исторических максимумов за унцию, может не удержаться на завоеванных высотах....    читать дальше
Страница 1 из 3
