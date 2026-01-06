Колебания курса рубля во вторник днем незначительные на фоне пониженной активности торгов и стабильной нефти

Москва. 6 января. Китайский юань лишь слегка дешевеет на Московской бирже днем во вторник после заметного укрепления накануне; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ходе биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,3945 руб., что всего на 1,6 копейки (или на 0,14%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 23,53 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,13%, до 79,74 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,11%, до 93,55 руб./EUR1.

Условия для значимого ослабления рубля по отношению к доллару и юаню, скорее всего, появятся лишь во втором полугодии текущего года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Несмотря на ожидаемое снижение экспорта и "нерегулярных" (вне бюджетного правила) продаж валюты со стороны ЦБ РФ, рубль в первом полугодии 2026 года может быть не сильно слабее текущих уровней, полагает эксперт.

Условия для более значимого снижения, по его мнению, могут сложиться лишь во втором полугодии текущего года из-за еще более низких продаж валюты регулятором и оживления экономики, в том числе роста импорта, по мере снижения ключевой ставки и общего смягчения денежно-кредитных условий. "С учетом таких базовых вводных поквартально ждем средний курс рубля в первом полугодии на уровне 82-84 руб./$1 и 11,6-12 руб. за юань, а на второе полугодие ориентируемся на 86-88 руб./$1 и 12-13 руб. за юань", - пишет Полевой в стратегии компании на 2026 год.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, "наступивший год для рубля, скорее всего, станет годом выхода из экстремально крепкой фазы, но не обвального ослабления. Конец 2025 года российская валюта прошла на пике силы, опираясь на сочетание высокой ключевой ставки ЦБ, ограниченного импорта и активных продаж экспортной выручки. Этот набор факторов постепенно будет сходить на нет, но резкого разворота баланса не будет. Ключевым драйвером изменений в динамике курса станет денежно-кредитная политика Банка России. По мере замедления инфляции он получит пространство для снижения ставки, и даже осторожное смягчение будет уменьшать привлекательность рублевых инструментов для бизнеса и населения. Это ослабит внутренний спрос на рубль, но эффект будет растянут во времени и во многом компенсирован сохраняющимися валютными ограничениями".

По мнению Чернова, "экспорт в 2026 году будет находиться под давлением более низких цен на сырье и логистических ограничений, тогда как импорт продолжит постепенно восстанавливаться. Это означает сокращение профицита текущего счета внешнеторгового баланса РФ, но не его исчезновение. Речь идет о снижении валютной поддержки рубля, а не о смене режима. Дополнительное влияние окажет бюджетная политика - уменьшение объемов продаж валюты по бюджетному правилу будет работать против чрезмерного укрепления рубля, что в целом соответствует интересам бюджета и экспортеров. При этом власти явно заинтересованы не в слабой валюте, а в предсказуемом курсе без резких колебаний".

"Геополитический фактор и санкции сохранят неопределенность, но даже в стрессовых сценариях речь идет скорее о волатильности. Сильный рубль уже стал фактором охлаждения экономики, и в 2026 году регуляторы будут стремиться избежать повторения этой ситуации. В базовом сценарии рубль в 2026 году будет слабее, чем в 2025 году, но без драматических движений. Диапазон по доллару ожидается в 78-84 рубля в среднем по году с возможными краткосрочными выходами к 85 рублям, но без устойчивого закрепления выше, так как именно этот сценарий выглядит наиболее реалистичным при текущем макробалансе", - отмечает аналитик Freedom Finance Global.

Мировые цены на нефть, умеренно снижавшиеся в начале торгов, к середине дня вторника перешли к росту. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,5%, до $62,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись к этому времени на 0,48%, до $58,6 за баррель. Накануне обе марки подорожали примерно на $1.

Геополитика вновь занимает центральное место в повестке дня инвесторов. Они следят за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, оценивают заявления Израиля по Ирану, а также ждут встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами европейских государств.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный в минувшие выходные американскими военными, в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, но свою вину Мадуро не признал. Временно исполняющей обязанности президента страны стала вице-президент Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности второго военного вторжения в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с официальными лицами США.

Россия призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, находящихся под стражей в Нью-Йорке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. "В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенных президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США - а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке - призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу", - сказал Небензя, выступая в понедельник на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле.

По словам представителя РФ, "любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем переговоров". Как отметил Небензя, "для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий". "Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм", - сказал представитель РФ.

Тем временем Зеленский прибыл в Париж, где он планирует принять участие в переговорах с лидерами европейских государств о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, на переговорах будут присутствовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху ранее заявил о необходимости вывезти ядерные материалы из Ирана и обеспечить полноценный контроль за объектами его атомной программы. Он вновь подчеркнул, что Израиль и Соединенные Штаты не позволят Ирану восстановить свою ядерную программу, а также программу разработки баллистических ракет.

В силу того, что в России все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.