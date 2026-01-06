Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400п к концу 2026 года - "Т-Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400 пунктов к концу 2026 года, полагает старший аналитик "Т-Инвестиций" Александр Потехин.

"Текущий год был сложным как для бизнеса, так и для инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Высокие ставки, замедление экономики, крепкий рубль и геополитические риски были основными факторами слабой динамики рынка акций с начала года. Наши ожидания на 2026-й значительно лучше. Ключевые драйверы роста для российских акций в наступающем году: дальнейшее снижение ставок;

оживление экономики; ослабление рубля".

Так, ожидаемое продолжение снижения доходностей ОФЗ на горизонте следующего года, по мнению Потехина, дает потенциал для существенного расширения мультипликаторов акций. В то же время прогнозируемое восстановление прибылей (в том числе у экспортеров за счет ослабления рубля) может стать даже более весомым фактором роста рынка.

К концу 2026 года эксперт ожидает увидеть индекс Мосбиржи на уровне 3300-3400 пунктов. В то же время возможность повышенной волатильности в рисковых активах, на его взгляд, сохраняется, особенно на горизонте ближайших месяцев. Поэтому к увеличению экспозиции на акции пока стоит подходить осторожно, считает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.