Прогнозный курс рубля на конец 2026г - 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань - ПСБ

Прогнозный курс рубля на конец текущего года составляет 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год.

"Курс рубля в последние годы слабо коррелирует ценами на нефть, - пишут эксперты. - Периоды относительно высокой стоимости российской нефти сопряжены с периодами самого слабого курса рубля. Санкционное давление на нефтяную отрасль ограниченно влияет на курс рубля и не определяет долгосрочный вектор его динамики. Похоже, что курс рубля в значимой мере зависит от экономической/импортной активности в РФ (ее пик пришелся на 2023-2024гг)".

Также определенное влияние на курс, по мнению экспертов, оказывают потоки капитала, точнее интерес резидентов к валютным активам в условиях отсутствия иностранных инвесторов. В первую очередь это касается экспортеров, активно формирующих спрос на импорт.

"В связи с этим длительная жесткая ДКП, которая ограничила внутренний спрос и повысила приоритет сбережений в рублях, стала определяющим фактором формирования курса национальной валюты, - указывают стратеги банка. - В 2026 году мы ждем усиления экономической активности только со II полугодия, когда эффекта смягчения ДКП наберут силу. Значимого усиления геополитических рисков не прогнозируем. Соответственно, базовый прогноз предполагает умеренное ослабление рубля во II полугодии".

При этом в начале 2026 года аналитики видят риск укрепления рубля к максимумам с 2022 года, но ожидаемое в следующем году двукратное ограничение продаж валюты регулятором ограничит уровень и сроки укрепления национальной валюты. Прогноз курса рубля на конец 2026 года составляет 90 руб./$1 и 12,7 рубля за юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.