Уолл-стрит начала неделю в плюсе, Dow Jones вырос до рекорда. Рынки акций АТР активно растут вслед за Уолл-стрит, исключением выступает австралийский индекс. Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется у $61,6 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, при этом индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум.

Участники рынка оценивали ситуацию вокруг Венесуэлы и экономические статданные.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2025 года снизился до 47,9 пункта по сравнению с 48,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось минимальным с октября 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 48,3 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности в производственном секторе, ниже - о её сокращении. ISM Manufacturing находится ниже данного уровня десять месяцев подряд.

Позднее на этой неделе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services), а также ряд отчетов по рынку труда, включая декабрьские данные о безработице, имеющие ключевое значение для дальнейших решений Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Рынок прогнозирует, что ФРС опустит базовую процентную ставку дважды в 2026 году, тогда как декабрьский прогноз самого регулятора предусматривает лишь одно снижение.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью CNBC заявил, что процентная ставка сейчас, возможно, близка к нейтральному уровню - то есть такому, когда денежно-кредитная политика не сдерживает, но и не стимулирует экономический рост.

"Последние два года мы думали, что экономический рост замедлится. Но экономика оказалась намного более устойчивой, чем я предполагал", - сказал Кашкари, который в этом году получит право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

На этих новостях заметно подорожали акции американских нефтекомпаний. Бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) - единственной крупной западной компании, продолжающей работу в Венесуэле, - подскочили на 5,1%. Стоимость акций ConocoPhillips (SPB: COP) увеличилась на 2,6%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,2%.

Капитализация оборонных подрядчиков Lockheed Martin (SPB: LMT) и General Dynamics поднялась на 2,9% и 3,5% соответственно.

Рыночная стоимость криптовалютных компаний выросла вслед за курсом биткойна. Цена бумаг Strategy Inc. повысилась на 4,8%, Riot Platforms - на 4,5%, Coinbase Global (SPB: COIN) - на 7,8%.

Котировки акций Arista Networks увеличились на 2,7% после того, как аналитики Piper Sandler улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,23% и составил 48977,18 пункта.

Лидерами подъема в индексе, помимо Chevron, стали акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Caterpillar (SPB: CAT), подорожавшие на 3,7% и 3% соответственно. Тем временем капитализация Amgen (SPB: AMGN) упала на 2,1%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1,7%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,64% - до 6902,05 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,69% и составил 23395,82 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается утром во вторник вслед за ростом американского фондового рынка по итогам предыдущей сессии.

Инвесторы в целом проигнорировали рост геополитических рисков, вызванных нападением США на Венесуэлу, пишет Trading Economics. Американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро, который в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке.

Пекин решительно осудил американские удары по Венесуэле и захват Мадуро, а также призвал Вашингтон соблюдать международное право.

Инвесторы ждут важных данных по инфляции в Китае, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Самый активный подъем на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции China Hongqiao Group (+6,3%), JD Health International (+5,2%), Ping An Insurance (+5,1%), Longfor Group Holdings (+4,7%), Zijin Mining Group (+4,6%) и BYD Electronic (+3,9%).

Тем временем цена бумаг Hengan International Group снижается на 3,5%, CSPC Pharmaceutical - на 1,7%, Lenovo - на 1,6%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,3%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 0,9%.

Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось на 1,1%.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Mitsubishi Materials, дорожающие на 7,3%. Цена бумаг Sumitomo Metal Mining повысилась на 6,9%, Hitachi и Kawasaki Heavy Industries - на 6,4%, Disco Corp. - на 5,6%, Dowa Holdings - на 5,5%.

Между тем стоимость акций Chubu Electric Power падает на 9,3%. Также заметное снижение демонстрируют бумаги Sumitomo Electric Industries (-3,4%), Ibiden Co. (-2,8%), Otsuka Holdings (-2,7%) и Daiichi Sankyo (-2,5%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 1%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повышаются на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.

Рыночная стоимость ритейлера Lovisa Holdings опустилась на 4,6%, Super Retail Group - на 3,7%, финкомпании Judo Capital Holdings - на 3,4%, сети магазинов автозапчастей Bapcor - на 3,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 3%.

Тем временем капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросла на 1,6% и 1,8% соответственно.

Цены на нефть опускаются утром во вторник после активного роста по итогам предыдущего торгового дня.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск снижается на $0,18 (0,29%), до $61,58 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $1,01 (1,66%), до $61,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,23 (0,39%), до $58,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1 (1,74%), до $58,32 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Венесуэлы, где американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро, который в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей.

Временно исполняющей обязанности президента страны стала вице-президент Делси Родригес.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности второго военного вторжения в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с официальными лицами США.

По словам Трампа, в ближайшие 30 дней выборы в Венесуэле не состоятся. Контролировать ситуацию в стране будут госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, но главным будет он.

Венесуэла добывает около 1 млн баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 1% мирового производства. При этом в отношении страны действуют жесткие санкции, и 80% экспорта приходится на Китай. В то же время страна обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Как сообщают СМИ, объекты нефтяной инфраструктуры Венесуэлы не пострадали в результате действий американских военных.

"Я ожидаю, что морская блокада будет снята, а в конечном счете будут сняты и санкции, что позволит венесуэльской нефти, хранящейся в морских терминалах, вернуться на рынок", - отметил Саймон Вонг из Gabelli Funds. Однако эксперт добавил, что для наращивания добычи в Венесуэле потребуется значительное время.