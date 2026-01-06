Рубль утром слегка снизился к юаню на фоне пониженной активности торгов и дешевеющей нефти

Москва. 6 января. Китайский юань немного подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль слегка снижается в начале биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,429 руб. (+1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,98 коп. выше уровня действующего официального курса.

Условия для значимого ослабления рубля по отношению к доллару и юаню, скорее всего, сложатся лишь во втором полугодии текущего года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Несмотря на ожидаемое снижение экспорта и "нерегулярных" (вне бюджетного правила) продаж валюты со стороны ЦБ РФ, рубль в первом полугодии 2026 года может быть не сильно слабее текущих уровней, полагает эксперт.

Условия для более значимого снижения, по его мнению, могут сложиться лишь во втором полугодии текущего года из-за еще более низких продаж валюты регулятором и оживления экономики, в том числе роста импорта, по мере снижения ключевой ставки и общего смягчения денежно-кредитных условий. "С учетом таких базовых вводных поквартально ждем средний курс рубля в первом полугодии на уровне 82-84 руб./$1 и 11,6-12 руб. за юань, а на второе полугодие ориентируемся на 86-88 руб./$1 и 12-13 руб. за юань", - пишет Полевой в стратегии компании на 2026 год.

Мировые цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после активного роста по итогам предыдущего торгового дня. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск снижается на 0,4%, до $61,51 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 1,66%, до $61,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,46%, до $58,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,74%, до $58,32 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Венесуэлы, где американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро, который в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Временно исполняющей обязанности президента страны стала вице-президент Делси Родригес.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности второго военного вторжения в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с официальными лицами США. По словам Трампа, в ближайшие 30 дней выборы в Венесуэле не состоятся. Контролировать ситуацию в стране будут госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, но главным будет он.

Венесуэла добывает около 1 млн баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 1% мирового производства. При этом в отношении страны действуют жесткие санкции, и 80% экспорта приходится на Китай. В то же время страна обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Как сообщают СМИ, объекты нефтяной инфраструктуры Венесуэлы не пострадали в результате действий американских военных.

"Я ожидаю, что морская блокада будет снята, а в конечном счете будут сняты и санкции, что позволит венесуэльской нефти, хранящейся в морских терминалах, вернуться на рынок", - отметил Саймон Вонг из Gabelli Funds. Однако эксперт добавил, что для наращивания добычи в Венесуэле потребуется значительное время.

Россия призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, находящихся под стражей в Нью-Йорке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. "В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенных президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США - а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке - призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу", - сказал Небензя, выступая в понедельник на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле.

По словам представителя РФ, "любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем переговоров". Как отметил Небензя, "для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий". "Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм", - сказал представитель РФ.