Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
06 января 2026 года 10:21

Рубль утром слегка снизился к юаню на фоне пониженной активности торгов и дешевеющей нефти

Москва. 6 января. Китайский юань немного подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль слегка снижается в начале биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,429 руб. (+1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,98 коп. выше уровня действующего официального курса.

Условия для значимого ослабления рубля по отношению к доллару и юаню, скорее всего, сложатся лишь во втором полугодии текущего года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Несмотря на ожидаемое снижение экспорта и "нерегулярных" (вне бюджетного правила) продаж валюты со стороны ЦБ РФ, рубль в первом полугодии 2026 года может быть не сильно слабее текущих уровней, полагает эксперт.

Условия для более значимого снижения, по его мнению, могут сложиться лишь во втором полугодии текущего года из-за еще более низких продаж валюты регулятором и оживления экономики, в том числе роста импорта, по мере снижения ключевой ставки и общего смягчения денежно-кредитных условий. "С учетом таких базовых вводных поквартально ждем средний курс рубля в первом полугодии на уровне 82-84 руб./$1 и 11,6-12 руб. за юань, а на второе полугодие ориентируемся на 86-88 руб./$1 и 12-13 руб. за юань", - пишет Полевой в стратегии компании на 2026 год.

Мировые цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после активного роста по итогам предыдущего торгового дня. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск снижается на 0,4%, до $61,51 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 1,66%, до $61,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,46%, до $58,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,74%, до $58,32 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Венесуэлы, где американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро, который в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Временно исполняющей обязанности президента страны стала вице-президент Делси Родригес.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности второго военного вторжения в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с официальными лицами США. По словам Трампа, в ближайшие 30 дней выборы в Венесуэле не состоятся. Контролировать ситуацию в стране будут госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, но главным будет он.

Венесуэла добывает около 1 млн баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 1% мирового производства. При этом в отношении страны действуют жесткие санкции, и 80% экспорта приходится на Китай. В то же время страна обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Как сообщают СМИ, объекты нефтяной инфраструктуры Венесуэлы не пострадали в результате действий американских военных.

"Я ожидаю, что морская блокада будет снята, а в конечном счете будут сняты и санкции, что позволит венесуэльской нефти, хранящейся в морских терминалах, вернуться на рынок", - отметил Саймон Вонг из Gabelli Funds. Однако эксперт добавил, что для наращивания добычи в Венесуэле потребуется значительное время.

Россия призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, находящихся под стражей в Нью-Йорке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. "В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенных президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США - а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке - призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу", - сказал Небензя, выступая в понедельник на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле.

По словам представителя РФ, "любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем переговоров". Как отметил Небензя, "для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий". "Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм", - сказал представитель РФ.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


08 января 2026 года 10:38
Цена алюминия вырастет в 2026г до уровней выше $3000 за тонну - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена алюминия вырастет в 2026 году до уровней выше $3000 за тонну, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции "Алексей Михеев. По расчетам эксперта, мировой рынок алюминия с 2025 года входит в фазу нарастающего структурного дефицита - с 1% до 5% к 2028 году. Спрос поддерживается растущими...    читать дальше
08 января 2026 года 10:27
Рубль умеренно снизился к юаню в четверг утром на фоне пониженной активности торгов и усилении геополитических рисков
Москва. 8 января. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в четверг. Рубль дешевеет в начале биржевых торгов 8 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и усиления геополитических рисков; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
08 января 2026 года 09:54
Акции ДОМ.РФ существенно недооценены - "Астра Управление активами"
Акции "ДОМ.РФ" существенно недооценены, полагают аналитики "Астра Управление активами". "Мы видим существенную недооценку акций, - отмечают эксперты в стратегии на 2026 год. - ДОМ.РФ торгуется с существенным дисконтом к Сбербанку (~20% дисконт по P/B), при этом рост чистой прибыли существенно выше...    читать дальше
08 января 2026 года 09:27
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов на торгах 8 января, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Индекс Мосбиржи во вторник отступил на 0,43% до 2745,26 пункта. По мнению эксперта, на фондовом рынке отсутствует выраженный импульс к...    читать дальше
08 января 2026 года 09:18
Мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики в четверг, нефть умеренно дорожает
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Рынки акций АТР не демонстрируют единой динамики в четверг. Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $60,3 за баррель.    читать дальше
06 января 2026 года 19:43
Рынок акций РФ во вторник просел к 2745п по индексу МосБиржи перед Рождеством, лидировал в откате "ИКС 5" после отсечки
Москва. 6 января. Рынок акций РФ во вторник снизился в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, вновь просевшей к вечеру нефти и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживало покупателей перед празднованием православного Рождества. Индекс МосБиржи опустился в район 2745 пунктов, при этом лидерами отката выступили из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года индексные бумаги "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-10,1%).    читать дальше
06 января 2026 года 19:32
Рубль укрепился во вторник на фоне пониженной активности торгов, отыграв половину падения предыдущего дня
Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль укрепился 6 января, отыграв половину падения предыдущего дня, на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и относительно стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
06 января 2026 года 18:41
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в 2026г - "Астра Управление активами"
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в текущем году, говорится в стратегии на 2026 год аналитиков "Астра Управление активами". По их мнению, динамика доходностей ОФЗ будет определяться следующими факторами: - ЦБ продолжит цикл смягчения ДКП - в базовом сценарии ключевая ставка может...    читать дальше
06 января 2026 года 17:20
Рынок платины перегрет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рынок платины перегрет, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Рынок платины перегрет - цены на драгметалл уже значительно превысили справедливый уровень на 2025-26гг и выглядят неустойчивыми, - отмечает эксперт в комментарии. - Недавний рост был обусловлен в основном...    читать дальше
06 января 2026 года 16:15
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке - ПСБ
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке, говорится в стратегии банка ПСБ на 2026 год. "Классические облигации с фиксированным купоном в 2025 году смогли показать самую высокую доходность на рынке - от 22% по ОФЗ до более 30% по корпоративным...    читать дальше
06 января 2026 года 15:30
Колебания курса рубля во вторник днем незначительные на фоне пониженной активности торгов и стабильной нефти
Москва. 6 января. Китайский юань лишь слегка дешевеет на Московской бирже днем во вторник после заметного укрепления накануне; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ходе биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
06 января 2026 года 15:13
Средний курс рубля в 2026г составит 90-95 руб./$1 - "Цифра брокер"
Средний курс рубля в текущем году составит 90-95 руб./$1,говорится в стратегии аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" на 2026 год. "В 2026 году в условиях более сбалансированного бюджета и снижение цены отсечения продажи валюты, связанные с ФНБ, будут ниже, поэтому сужение дополнительного объема...    читать дальше
06 января 2026 года 14:03
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400п к концу 2026 года - "Т-Инвестиции"
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400 пунктов к концу 2026 года, полагает старший аналитик "Т-Инвестиций" Александр Потехин. "Текущий год был сложным как для бизнеса, так и для инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Высокие ставки, замедление экономики, крепкий рубль и геополитические...    читать дальше
06 января 2026 года 13:28
ПСБ ждет роста индекса МосБиржи до 3800 пунктов в 2026 году в базовом сценарии
ПСБ прогнозирует рост индекса МосБиржи до 3800 пунктов на конец 2026 года в рамках базового сценария, говорится в стратегии банка. По мнению аналитиков, реализации данного сценария будут способствовать следующие факторы: переход с середины года к восстановлению экономической активности в...    читать дальше
06 января 2026 года 12:44
Прогнозный курс рубля на конец 2026г - 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань - ПСБ
Прогнозный курс рубля на конец текущего года составляет 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. "Курс рубля в последние годы слабо коррелирует ценами на нефть, - пишут эксперты. - Периоды относительно высокой стоимости российской нефти сопряжены с...    читать дальше
