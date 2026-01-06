Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500/унц. на горизонте двух-трех лет - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки золота могут вернуться в диапазон $3000-3500 за тройскую унцию на горизонте двух-трех лет, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева.

"Стоимость золота, взлетевшая до исторических максимумов за унцию, может не удержаться на завоеванных высотах. Рынок перегрет, и трудно сказать, насколько устойчивы новые ценовые уровни, - отмечает эксперт. - Высокая цена снижает спрос со стороны ювелиров - на них приходится 44% рынка. Кроме того, четверть спроса на золото - со стороны инвесторов. Золото не выводится навсегда из оборота и может быть продано, что снизит цены на драгметалл".

С другой стороны, сверхприбыли золотодобытчиков стимулируют рост производства. Увеличение предложения при охлаждении спроса создает идеальные условия для коррекции, подчеркивает Михеев.

"Мы не можем утверждать, что цены на золото уже достигли максимума. Считаем, что в перспективе ближайших двух-трех лет цены на золото могут вернуться в район $3000-3500/унц.", - прогнозирует стратег.

