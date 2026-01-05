.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
05 января 2026 года 19:31

Рынок акций РФ начал год с умеренного снижения, поддержку оказали ралли драгметаллов и подросшая нефть

Москва. 5 января. Российский рынок акций на первых в новом году торгах умеренно просел из-за сохраняющейся геополитической напряженности, при этом откат был большей частью компенсирован в течение дня за счет ралли в секторе драгметаллов на фоне событий в Венесуэле, а также благодаря подросшей нефти (фьючерс на Brent отскочил выше $61,7 за баррель). Индекс МосБиржи завершил понедельник в районе 2760 пунктов после утреннего отката ниже 2730 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2757,09 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1110,29 пункта (-0,3%); лидировали в снижении акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,3%), бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,3%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в конце 2025 года заявил, что обсудил по телефону возможные гарантии безопасности для Киева с представителями британского, французского, немецкого и украинского руководства. По словам Уиткоффа, речь шла об "усилении гарантий безопасности, создании эффективных механизмов по предотвращению конфликтов. Это поможет прекратить войну и гарантирует, что она больше не возобновится".

Кроме того, участники разговора, как отметил спецпосланник Дональда Трампа, обсудили идеи по обеспечению развития Украины после урегулирования конфликта с РФ. Уиткофф заявил, что продолжит вести такую работу в 2026 году.

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что Мадуро будут предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые включают осуществление на протяжении 25 лет действий, связанных с наркоторговлей. Экс-президента могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам. Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как их захватил спецназ США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 3 января, заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес "заплатит очень высокую цену", если не будет сотрудничать с США, заявил Трамп в телефонном интервью изданию The Atlantic.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в понедельник, что РФ призывает США немедленно освободить Мадуро и его супругу; любые противоречия между США и Венесуэлой должны решаться путем переговоров.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в первую основную сессию года торговался в умеренном "минусе", обороты торгов были ожидаемо небольшими. Инвесторы прежде всего реагировали на новости геополитики.

В США представлен законопроект, дающий американскому президенту возможность вводить пошлины против тех стран, которые покупают российскую нефть. Кроме того, Трамп сообщил, что обсуждал с представителями Конгресса возможность ужесточения санкций против РФ. Также тревогу вызывает ситуация вокруг Венесуэлы и угрозы Белого дома в адрес других государств региона.

Из позитивного для рынка акций - ослабление рубля и ценовой оптимизм в отношении сырьевых товаров, особенно драгметаллов. Золото реагирует на обострение глобальной геополитической ситуации. По результатам заседания "восьмерки" ОПЕК+ 4 января сохранены планы по "заморозке" максимально разрешенного объема нефтедобычи на I квартал на уровне декабря. Во вторник ожидается движение индекса Мосбиржи в средней части диапазона 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, позитивный импульс на мировых рынках акций в начале января сохраняется, инвесторы пытаются оценить последствия военной операции США в Венесуэле, а также ждут запланированной на эту неделю публикации важных данных по рынку труда Штатов (прежде всего официального отчета по занятости за декабрь, который может повлиять на решения ФРС по монетарной политике).

По данным CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают в 83% вероятность того, что американский ЦБ на заседании в конце января оставит ключевую ставку без изменений в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Кроме того, рынки ждут обещанного президентом США Трампом объявления кандидата на замену Джерома Пауэлла в должности главы Федрезерва.

Российский рынок акций с утра просел на невысоких оборотах на фоне продолжающихся в РФ новогодних каникул. Давление на рынок вначале оказало снижение нефти из-за ситуации вокруг Венесуэлы, которая вызвала опасения возврата в эту страну американских нефтяников с перспективой увеличения предложения на мировом рынке "черного золота". На таком фоне слабо выглядели акции отечественных нефтегазовых компаний. Кроме того, сдерживающим фактором для рынка выступает сохраняющаяся неопределенность относительно урегулирования украинского кризиса, хотя каких-то значимых новостей на эту тему в последнее время не поступало, отмечает аналитик "Финам".

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи тестирует нижнюю границу локального восходящего клина. В случае ее пробития целью дальнейшего снижения станет уровень 2640 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3%, австралийский индекс ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 3,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил всего 0,03%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,2%, DAX вырос на 1,2%) и растут США (индексы к 18:50 мск выросли на 0,8-1,4% во главе с Dow).

Банк Японии продолжит повышать ключевую ставку, если динамика экономического роста в стране, а также инфляции, будет соответствовать его прогнозам, заявил глава японского ЦБ Кадзуо Уэда. В декабре регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, что является максимумом более чем за 30 лет - с сентября 1995 года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) сферы услуг в КНР в декабре снизился до 52 пунктов с 52,1 пункта месяцем ранее, но остался выше 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте деловой активности. Сводный PMI в Китае в декабре увеличился до 51,3 пункта с 51,2 пункта в ноябре.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2025 года снизился до 47,9 пункта по сравнению с 48,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось минимальным с октября 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 48,3 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены растут после локального снижения, которое было первой реакцией на события в Венесуэле; фьючерс на Brent утром опускался ниже $60 за баррель впервые с 20 декабря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в понедельник составила $61,75 за баррель (+1,7% и -0,2% в пятницу), цена февральского контракта на WTI - $58,38 за баррель (+1,9% и -0,2% в пятницу).

Венесуэла ранее была одним из крупнейших мировых производителей нефти, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, и добываемая в стране нефть в основном экспортируется в Китай, отмечает Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs сохраняют прежние прогнозы цен на нефть на 2026 год. Они отмечают наличие умеренных рисков для нефтяного рынка, которые зависят от того, как будет развиваться санкционная политика США в отношении Венесуэлы.

Венесуэла вряд ли сможет существенно увеличить добычу нефти в ближайшие годы, несмотря на обещание президента США Трампа, что крупные американские нефтекомпании инвестируют в страну миллиарды долларов, полагают аналитики.

В 2000-е годы Венесуэла экспроприировала активы ряда иностранных компаний, в том числе ConocoPhillips (SPB: COP) и ExxonMobil (SPB: XOM) Corp., отказавшихся предоставить больше операционного контроля местной госкомпании PDVSA. Chevron Corp. (SPB: CVX) является единственной крупной американской компанией, продолжающей работу в Венесуэле. Conoco на протяжении многих лет добивается компенсации в размере нескольких миллиардов долларов за изъятие трех нефтяных проектов, ExxonMobil также вовлечена в разбирательства с Венесуэлой.

Власти США сообщили руководителям американских нефтекомпаний, что им придется оперативно вернуться в Венесуэлу с крупными инвестициями, если они рассчитывают получить компенсацию за экспроприированные активы. Компании, которые захотят инвестировать в Венесуэлу, столкнутся с проблемами в плане безопасности, разрушенной инфраструктурой, а также вопросами о законности операции США по захвату Мадуро и риском долгосрочной политической нестабильности, отмечают аналитики.

Американские компании не вернутся в Венесуэлу до тех пор, пока не будут уверены, что им гарантированы выплаты и обеспечен по крайней мере минимальный уровень безопасности, заявил директор по развитию бизнеса CHRIS Well Consulting Марк Кристиан. Он также подчеркнул необходимость снятия санкций в отношении Венесуэлы. Стране также необходимо будет реформировать законодательство, чтобы разрешить более масштабные инвестиции зарубежных компаний в нефтяной сектор.

Венесуэла является одним из государств-основателей ОПЕК наряду с Ираном, Ираком, Кувейтом и Саудовской Аравией. В 70-е годы страна добывала нефть в объеме порядка 3,5 млн баррелей в сутки (б/с), что на тот момент составляло свыше 7% мировой добычи. В 2010-е годы производство в Венесуэле опустилось ниже 2 млн б/с, а в последний год упало до 1,1 млн б/с, и на страну приходится лишь 1% мировых поставок.

В 2025 году цены на нефть Brent и WTI уменьшились почти на 20% - максимально с 2020 года, в частности, в связи с прогнозами наращивания добычи странами ОПЕК+. В случае Brent снижение было отмечено по итогам третьего года подряд.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-4,7%), акции УК "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,7%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-3,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,2%), ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (-3,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,2%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+21,6%, до 246,4 рубля), "префы" ПАО "Химпром" (+9,8%), бумаги ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+6,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+5,4% и +4,3% "префы"), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+4,7%).

ПАО "Владимирский химический завод" проведет 16 января заочное собрание акционеров, где будут утверждаться выплата дивидендов в размере 20 руб. на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,82 млрд рублей (из них 4,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,47 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


