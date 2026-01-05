Рубль к середине дня усилил снижение, отыгрывая геополитические риски и нестабильную динамику нефтяных цен

Москва. 5 января. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в понедельник; рубль снижается в ходе первых биржевых торгов 2026 года, отыгрывая как существующие геополитические риски, так и нестабильную динамику мировых цен на нефть.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,389 руб., что на 16,05 копейки (или на 1,43%) выше уровня закрытия предыдущих биржевых торгов (30 декабря). Китайская валюта при этом оказалась на 22,98 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,13%, до 79,73 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подорожал на 0,67%, до 93,38 руб./EUR1.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит, что Украина нанесла удар по резиденции президента России Владимира Путина. "Что-то произошло совсем рядом (с резиденцией Путина - ИФ), но не имеет к этому никакого отношения", - сказал Трамп журналистам президентского пула. "Мы не верим, что это произошло. Мы просто надеемся, что Россия и Украина уладят это", - заявил он.

Говоря об урегулировании ситуации на Украине, Трамп отметил, что не ставит крайних сроков. Он выразил надежду, что "в какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленный", Киев и Москва заключат перемирие.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в конце 2025 года заявил, что обсудил по телефону возможные гарантии безопасности для Киева с представителями британского, французского, немецкого и украинского руководства. По словам Уиткоффа, речь шла об "усилении гарантий безопасности, создании эффективных механизмов по предотвращению конфликтов. Это поможет прекратить войну и гарантирует, что она больше не возобновится".

Кроме того, участники разговора, как отметил спецпосланник Дональда Трампа, обсудили идеи по обеспечению развития Украины после урегулирования конфликта с РФ. Уиткофф отметил, что продолжит вести такую работу в 2026 году.

Мировые цены на нефть, снижавшиеся в начале торгов 5 января, к середине дня развернулись вверх и вышли в умеренный плюс; участники рынка пытаются оценить возможные последствия событий в Венесуэле. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,41%, до $61 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,45%, до $57,58 за баррель.

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

Венесуэла обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в мире и на протяжении значительной части прошлого века была одним из ведущих мировых экспортеров, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок.

Нефтяная инфраструктура Венесуэлы не пострадала в результате атаки, отметил Кадзухико Фудзи из японского Института исследований экономики, торговли и промышленности. "Даже если экспорт венесуэльской нефти временно прекратится, более 80% поставок приходилось на Китай, который накопил внушительные резервы", - добавил эксперт.

Снятие Вашингтоном санкций с нефтяного сектора страны разблокирует поставки из Венесуэлы в объеме сотен тысяч баррелей нефти в сутки в течение 12 месяцев, говорит аналитик по сырьевому сектору RBC Capital Хелима Крофт.

Тем временем министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.

При этом для ряда стран по-прежнему в силе компенсационные графики. В частности, Казахстан в январе вступает в фазу активного погашения "долга" за сверхдобычу в предыдущие периоды, из-за чего весь производственный план ОПЕК+ должен перейти к последовательному снижению. Если в декабре общая квота альянса (с учетом компенсаций) составляла 38,216 млн б/с, то в январе она снизилась до 38,088 млн б/с, а в феврале опустится до 37,826 млн б/с, в марте - до 37,768 млн б/с.

Базовый сценарий предполагает среднегодовой курс валютной пары "доллар/рубль" на уровне 82 руб./$1 с ослаблением к концу текущего года до 86 руб./$1, считают аналитики Совкомбанка (MOEX: SVCB). Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году останется на двузначных уровнях, что будет стимулировать компании продавать валютные средства и использовать их (в том числе) для погашения рублевых займов, отмечают эксперты. Одновременно, обращают внимание они, жесткие денежно-кредитные условия будут сдерживать рост импорта, который в 2025 году увеличивался преимущественно за счет услуг.

Снижение цен на нефть и сохранение повышенных дисконтов в начале 2026 году ограничат денежный объем российского экспорта, что окажет давление на рубль даже с учетом действия бюджетного правила, говорится в аналитическом обзоре Совкомбанка. Кроме того, в 2026 году сократится объем продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций ФНБ, что уменьшит предложение юаней на рынке.

"Мы ожидаем сохранения в 2026 году тренда на меньший вывод средств населением за рубеж и сокращение выплат на погашение внешних долгов компаний. При этом крепкий курс рубля и девальвационные ожидания могут поддерживать покупки валюты населением внутри страны на умеренно высоком уровне, - пишут аналитики Совкомбанка. - В базовом сценарии мы ожидаем среднегодовой курс рубля на уровне 82 руб./$1 с ослаблением к концу 2026 года до 86 руб./$1. Улучшение геополитической ситуации может привести к более крепкому курсу рубля, в то время как ухудшение геополитической обстановки вместе с ограничениями российского экспорта приведут к более быстрому ослаблению национальной валюты".

В силу того, что в России все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.