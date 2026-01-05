.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы Японии и Южной Кореи прибавляют более 3%
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
05 января 2026 года 09:15

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи прибавляют более 3%

Фондовые индексы США завершили пятницу преимущественно в плюсе. Фондовые индексы Японии и Южной Кореи прибавляют более 3% в понедельник. Нефть дешевеет после событий в Венесуэле, Brent торгуется у $60,5 за баррель.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones умеренно выросли в пятницу, а Nasdaq Composite завершил сессию незначительным снижением.

"Это была по сути праздничная сессия, с меньшим объемом торгов, - отметил Джед Эллерброк из Argent Capital. - Акции стоимости чувствовали себя лучше, чем акции роста. Также хорошую динамику показали бумаги компаний, занятых в ИИ-инфраструктуре".

В центре внимания участников рынка находится денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС). В мае истекает срок полномочий председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, и президент США Дональд Трамп пообещал назвать имя кандидата на эту должность уже в январе.

"Следующий председатель Федрезерва, вероятно, будет намного большим "голубем", чем Пауэлл. Я не удивлюсь, если процентные ставки существенно снизятся во втором полугодии, - сказал Дэннис Дик из Stock Trader Network. - Это будет позитивным фактором для всех акций, не только для техсектора".

Акции Caterpillar (SPB: CAT) подорожали на 4,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 4,9%.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизилась на 0,3% и 2,2% соответственно, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,9%.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) опустилась на 2,6% на новости о падении продаж в 2025 году на 8,6%. Снижение продаж фиксируется по итогам второго года подряд.

Рыночная стоимость мебельных ритейлеров Wayfair, Williams-Sonoma и RH выросла более чем на 5% на решении Белого дома отложить на год повышение пошлин на импорт мягкой мебели, кухонных гарнитуров и мебели для ванной.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,66% и составил 48382,39 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,19% - до 6858,47 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,03% и составил 23235,63 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут в понедельник, фондовые индексы Японии и Южной Кореи прибавляют более 3%.

Трейдеры оценивают ситуацию вокруг Венесуэлы, а также региональные экономические данные, и ждут публикации важной статистики по экономике США.

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой.

"Смещение Вашингтоном президента Венесуэлы вряд ли будет иметь серьезные последствия для мировой экономики в ближайшей перспективе, - отмечает в своем обзоре аналитик Capital Economics Нил Ширинг. - Однако политические и геополитические последствия этих действий будут ощущаться еще долго".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 3,1% в ходе первых торгов в Токио в 2026 году. Заметный подъем демонстрируют акции технологических компаний, включая SoftBank Group (+5,2%), Advantest (+8,1%), Tokyo Electron (+7,6%).

Уверенно дорожают также бумаги Mitsubishi Heavy Industries (+9,1%), Sumitomo Mitsui (+2,7%), Mitsubishi UFJ (+2%), Toyota Motor (+1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1% на фоне позитивных статданных. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) сферы услуг в КНР в декабре снизился до 52 пунктов с 52,1 пункта месяцем ранее, но остался выше 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте деловой активности.

Сводный PMI в Китае в декабре увеличился до 51,3 пункта с 51,2 пункта в ноябре.

Уверенный рост в Шанхае в понедельник показывают акции Hangzhou Biotest Biotech, Sino Medical Sciences Technology, Xiangyu Medical, прибавляющие в цене по 20%.

Гонконгский Hang Seng теряет 0,2% в ходе торгов вслед за снижением котировок акций PetroChina (-5,1%) и Cnooc (-4,3%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi подскочил на 3,1%, обновив рекордный максимум. Стоимость акций Samsung Electronics поднялась на 7,2%, SK Hynix - на 2,2%, Hyundai Motor - на 2,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 завершил торги незначительным повышением (+0,01%).

Цены на нефть снижаются в понедельник, инвесторы оценивают последствия драматичных событий минувших выходных в Венесуэле.

Американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

Венесуэла некогда была одним из крупнейших мировых производителей нефти, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, и добываемая в стране нефть в основном экспортируется в Китай, отмечает Bloomberg.

"Любые краткосрочные перебои в добыче в Венесуэле могут легко быть компенсированы наращиванием производства нефти в других регионах, - отмечает аналитик Capital Economics Нил Ширинг. - Мы ожидаем, что рост мирового предложения в течение следующего года или около того будет оказывать давление на нефтяной рынок, толкая цены к уровню в $50 за баррель".

Эксперты Goldman Sachs сохраняют прежние прогнозы для цен на нефть на 2026 год. Они отмечают наличие умеренных рисков для нефтяного рынка, которые зависят от того, как будет развиваться санкционная политика США в отношении Венесуэлы.

Снятие Вашингтоном санкций с нефтяного сектора страны разблокирует поставки из Венесуэлы в объеме сотен тысяч баррелей нефти в сутки в течение 12 месяцев, говорит аналитик по сырьевому сектору RBC Capital Хелима Крофт.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $60,5 за баррель, что на $0,25 (0,41%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошедшую пятницу эти контракты подешевели на $0,1 (0,16%), до $60,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,3 (0,52%), до $57,02 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость снизилась на $0,1 (0,17%), до $57,32 за баррель.

В 2025 году цены на нефть Brent и WTI уменьшились почти на 20% - максимально с 2020 года, в частности, в связи с прогнозами наращивания добычи странами ОПЕК+. В случае Brent снижение было отмечено по итогам третьего года подряд.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 января 2026 года 10:38
Цена алюминия вырастет в 2026г до уровней выше $3000 за тонну - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена алюминия вырастет в 2026 году до уровней выше $3000 за тонну, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции "Алексей Михеев. По расчетам эксперта, мировой рынок алюминия с 2025 года входит в фазу нарастающего структурного дефицита - с 1% до 5% к 2028 году. Спрос поддерживается растущими...    читать дальше
.
08 января 2026 года 10:27
Рубль умеренно снизился к юаню в четверг утром на фоне пониженной активности торгов и усилении геополитических рисков
Москва. 8 января. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в четверг. Рубль дешевеет в начале биржевых торгов 8 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и усиления геополитических рисков; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
.
08 января 2026 года 09:54
Акции ДОМ.РФ существенно недооценены - "Астра Управление активами"
Акции "ДОМ.РФ" существенно недооценены, полагают аналитики "Астра Управление активами". "Мы видим существенную недооценку акций, - отмечают эксперты в стратегии на 2026 год. - ДОМ.РФ торгуется с существенным дисконтом к Сбербанку (~20% дисконт по P/B), при этом рост чистой прибыли существенно выше...    читать дальше
.
08 января 2026 года 09:27
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов на торгах 8 января, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Индекс Мосбиржи во вторник отступил на 0,43% до 2745,26 пункта. По мнению эксперта, на фондовом рынке отсутствует выраженный импульс к...    читать дальше
.
08 января 2026 года 09:18
Мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики в четверг, нефть умеренно дорожает
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Рынки акций АТР не демонстрируют единой динамики в четверг. Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $60,3 за баррель.    читать дальше
.
06 января 2026 года 19:43
Рынок акций РФ во вторник просел к 2745п по индексу МосБиржи перед Рождеством, лидировал в откате "ИКС 5" после отсечки
Москва. 6 января. Рынок акций РФ во вторник снизился в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, вновь просевшей к вечеру нефти и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживало покупателей перед празднованием православного Рождества. Индекс МосБиржи опустился в район 2745 пунктов, при этом лидерами отката выступили из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года индексные бумаги "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-10,1%).    читать дальше
.
06 января 2026 года 19:32
Рубль укрепился во вторник на фоне пониженной активности торгов, отыграв половину падения предыдущего дня
Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль укрепился 6 января, отыграв половину падения предыдущего дня, на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и относительно стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
.
06 января 2026 года 18:41
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в 2026г - "Астра Управление активами"
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в текущем году, говорится в стратегии на 2026 год аналитиков "Астра Управление активами". По их мнению, динамика доходностей ОФЗ будет определяться следующими факторами: - ЦБ продолжит цикл смягчения ДКП - в базовом сценарии ключевая ставка может...    читать дальше
.
06 января 2026 года 17:20
Рынок платины перегрет - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рынок платины перегрет, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Рынок платины перегрет - цены на драгметалл уже значительно превысили справедливый уровень на 2025-26гг и выглядят неустойчивыми, - отмечает эксперт в комментарии. - Недавний рост был обусловлен в основном...    читать дальше
.
06 января 2026 года 16:15
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке - ПСБ
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке, говорится в стратегии банка ПСБ на 2026 год. "Классические облигации с фиксированным купоном в 2025 году смогли показать самую высокую доходность на рынке - от 22% по ОФЗ до более 30% по корпоративным...    читать дальше
.
06 января 2026 года 15:30
Колебания курса рубля во вторник днем незначительные на фоне пониженной активности торгов и стабильной нефти
Москва. 6 января. Китайский юань лишь слегка дешевеет на Московской бирже днем во вторник после заметного укрепления накануне; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ходе биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
.
06 января 2026 года 15:13
Средний курс рубля в 2026г составит 90-95 руб./$1 - "Цифра брокер"
Средний курс рубля в текущем году составит 90-95 руб./$1,говорится в стратегии аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" на 2026 год. "В 2026 году в условиях более сбалансированного бюджета и снижение цены отсечения продажи валюты, связанные с ФНБ, будут ниже, поэтому сужение дополнительного объема...    читать дальше
.
06 января 2026 года 14:03
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400п к концу 2026 года - "Т-Инвестиции"
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400 пунктов к концу 2026 года, полагает старший аналитик "Т-Инвестиций" Александр Потехин. "Текущий год был сложным как для бизнеса, так и для инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Высокие ставки, замедление экономики, крепкий рубль и геополитические...    читать дальше
.
06 января 2026 года 13:28
ПСБ ждет роста индекса МосБиржи до 3800 пунктов в 2026 году в базовом сценарии
ПСБ прогнозирует рост индекса МосБиржи до 3800 пунктов на конец 2026 года в рамках базового сценария, говорится в стратегии банка. По мнению аналитиков, реализации данного сценария будут способствовать следующие факторы: переход с середины года к восстановлению экономической активности в...    читать дальше
.
06 января 2026 года 12:44
Прогнозный курс рубля на конец 2026г - 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань - ПСБ
Прогнозный курс рубля на конец текущего года составляет 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. "Курс рубля в последние годы слабо коррелирует ценами на нефть, - пишут эксперты. - Периоды относительно высокой стоимости российской нефти сопряжены с...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.