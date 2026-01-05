Фондовые индексы США завершили пятницу преимущественно в плюсе. Фондовые индексы Японии и Южной Кореи прибавляют более 3% в понедельник. Нефть дешевеет после событий в Венесуэле, Brent торгуется у $60,5 за баррель.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones умеренно выросли в пятницу, а Nasdaq Composite завершил сессию незначительным снижением.

"Это была по сути праздничная сессия, с меньшим объемом торгов, - отметил Джед Эллерброк из Argent Capital. - Акции стоимости чувствовали себя лучше, чем акции роста. Также хорошую динамику показали бумаги компаний, занятых в ИИ-инфраструктуре".

В центре внимания участников рынка находится денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС). В мае истекает срок полномочий председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, и президент США Дональд Трамп пообещал назвать имя кандидата на эту должность уже в январе.

"Следующий председатель Федрезерва, вероятно, будет намного большим "голубем", чем Пауэлл. Я не удивлюсь, если процентные ставки существенно снизятся во втором полугодии, - сказал Дэннис Дик из Stock Trader Network. - Это будет позитивным фактором для всех акций, не только для техсектора".

Акции Caterpillar (SPB: CAT) подорожали на 4,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 4,9%.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизилась на 0,3% и 2,2% соответственно, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,9%.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) опустилась на 2,6% на новости о падении продаж в 2025 году на 8,6%. Снижение продаж фиксируется по итогам второго года подряд.

Рыночная стоимость мебельных ритейлеров Wayfair, Williams-Sonoma и RH выросла более чем на 5% на решении Белого дома отложить на год повышение пошлин на импорт мягкой мебели, кухонных гарнитуров и мебели для ванной.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,66% и составил 48382,39 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,19% - до 6858,47 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,03% и составил 23235,63 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут в понедельник, фондовые индексы Японии и Южной Кореи прибавляют более 3%.

Трейдеры оценивают ситуацию вокруг Венесуэлы, а также региональные экономические данные, и ждут публикации важной статистики по экономике США.

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой.

"Смещение Вашингтоном президента Венесуэлы вряд ли будет иметь серьезные последствия для мировой экономики в ближайшей перспективе, - отмечает в своем обзоре аналитик Capital Economics Нил Ширинг. - Однако политические и геополитические последствия этих действий будут ощущаться еще долго".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 3,1% в ходе первых торгов в Токио в 2026 году. Заметный подъем демонстрируют акции технологических компаний, включая SoftBank Group (+5,2%), Advantest (+8,1%), Tokyo Electron (+7,6%).

Уверенно дорожают также бумаги Mitsubishi Heavy Industries (+9,1%), Sumitomo Mitsui (+2,7%), Mitsubishi UFJ (+2%), Toyota Motor (+1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1% на фоне позитивных статданных. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) сферы услуг в КНР в декабре снизился до 52 пунктов с 52,1 пункта месяцем ранее, но остался выше 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте деловой активности.

Сводный PMI в Китае в декабре увеличился до 51,3 пункта с 51,2 пункта в ноябре.

Уверенный рост в Шанхае в понедельник показывают акции Hangzhou Biotest Biotech, Sino Medical Sciences Technology, Xiangyu Medical, прибавляющие в цене по 20%.

Гонконгский Hang Seng теряет 0,2% в ходе торгов вслед за снижением котировок акций PetroChina (-5,1%) и Cnooc (-4,3%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi подскочил на 3,1%, обновив рекордный максимум. Стоимость акций Samsung Electronics поднялась на 7,2%, SK Hynix - на 2,2%, Hyundai Motor - на 2,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 завершил торги незначительным повышением (+0,01%).

Цены на нефть снижаются в понедельник, инвесторы оценивают последствия драматичных событий минувших выходных в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

Венесуэла некогда была одним из крупнейших мировых производителей нефти, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, и добываемая в стране нефть в основном экспортируется в Китай, отмечает Bloomberg.

"Любые краткосрочные перебои в добыче в Венесуэле могут легко быть компенсированы наращиванием производства нефти в других регионах, - отмечает аналитик Capital Economics Нил Ширинг. - Мы ожидаем, что рост мирового предложения в течение следующего года или около того будет оказывать давление на нефтяной рынок, толкая цены к уровню в $50 за баррель".

Эксперты Goldman Sachs сохраняют прежние прогнозы для цен на нефть на 2026 год. Они отмечают наличие умеренных рисков для нефтяного рынка, которые зависят от того, как будет развиваться санкционная политика США в отношении Венесуэлы.

Снятие Вашингтоном санкций с нефтяного сектора страны разблокирует поставки из Венесуэлы в объеме сотен тысяч баррелей нефти в сутки в течение 12 месяцев, говорит аналитик по сырьевому сектору RBC Capital Хелима Крофт.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $60,5 за баррель, что на $0,25 (0,41%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошедшую пятницу эти контракты подешевели на $0,1 (0,16%), до $60,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,3 (0,52%), до $57,02 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость снизилась на $0,1 (0,17%), до $57,32 за баррель.

В 2025 году цены на нефть Brent и WTI уменьшились почти на 20% - максимально с 2020 года, в частности, в связи с прогнозами наращивания добычи странами ОПЕК+. В случае Brent снижение было отмечено по итогам третьего года подряд.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.