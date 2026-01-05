Рубль слегка снизился в понедельник утром на фоне дешевеющей нефти

Москва. 5 января. Китайский юань немного подрос на Московской бирже утром в понедельник; рубль слегка снижается в начале биржевых торгов 5 января на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2655 руб. (+3,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром, инвесторы оценивают последствия драматичных событий минувших выходных в Венесуэле. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $60,36 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошедшую пятницу эти контракты подешевели на 0,16%, до $60,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,7%, до $56,92 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость снизилась на 0,17%, до $57,32 за баррель.

Американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

Венесуэла некогда была одним из крупнейших мировых производителей нефти, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, и добываемая в стране нефть в основном экспортируется в Китай, отмечает Bloomberg. Снятие Вашингтоном санкций с нефтяного сектора страны разблокирует поставки из Венесуэлы в объеме сотен тысяч баррелей нефти в сутки в течение 12 месяцев, говорит аналитик по сырьевому сектору RBC Capital Хелима Крофт.

В 2025 году цены на нефть Brent и WTI уменьшились почти на 20% - максимально с 2020 года, в частности, в связи с прогнозами наращивания добычи странами ОПЕК+.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в начале января текущего года приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.

При этом для ряда стран по-прежнему в силе компенсационные графики. В частности, Казахстан в январе вступает в фазу активного погашения "долга" за сверхдобычу в предыдущие периоды, из-за чего весь производственный план ОПЕК+ должен перейти к последовательному снижению. Если в декабре общая квота альянса (с учетом компенсаций) составляла 38,216 млн б/с, то в январе она снизилась до 38,088 млн б/с, а в феврале опустится до 37,826 млн б/с, в марте - до 37,768 млн б/с.

По словам ведущего аналитика компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, "нефть Brent дешевеет примерно на полпроцента, торгуясь немногим выше $60 за баррель". "Усиление геополитических рисков в мире, связанное с операцией США в Венесуэле, могло бы оказать поддержку нефтяным котировкам, учитывая, что еще в воскресенье экспорт венесуэльской нефти оставался парализован. Тем не менее это временный фактор, который участники нефтяного рынка не берут в расчет. С одной стороны, нефтяная инфраструктура Венесуэлы, похоже, не пострадала в результате операции США, что позволяет надеяться на скорое возобновление поставок нефти из этой страны. С другой - временные перебои с поставками не представляют угрозы для нефтяного рынка в целом, учитывая, что доля Венесуэлы в глобальной добыче нефти и газового конденсата сейчас едва превышает 1%", считает эксперт.

"Кроме того, риторика американских властей намекает на возвращение в регион нефтедобывающих компаний США, что, в свою очередь, может привести к увеличению предложения нефти на мировом рынке в долгосрочной перспективе. Подобная перспектива в сочетании с ожидающимся избыточным предложением нефти на мировом рынке в 2026 году оказывает давление на нефтяные котировки, которые могут проверить на прочность поддержку в области $60 за баррель Brent", - считает Пырьева.