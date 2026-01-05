Акции Novabev - одни из фаворитов в потребсекторе рынка РФ - "Т-Инвестиции"

Акции Novabev Group - одни из фаворитов в потребительском секторе на российском фондовом рынке (прогнозная стоимость бумаг составляет 535 рублей за штуку), говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Самуйлова.

"Ритейл-сегмент компании, сеть алкомаркетов "ВинЛаб", продолжает активно расти. Потенциально этот бизнес может выйти на IPO уже в следующем году, что позитивно скажется на котировках материнского холдинга, - отмечает эксперт. - Инвестиционная привлекательность эмитента также обусловлена текущей низкой оценкой: компания торгуется на уровне 3,3x по EV/EBITDA 2026 года, что ниже уровня продуктовых ритейлеров при более высокой рентабельности".

