ЦБ РФ начнет 2026г более осторожным смягчением политики - "Т-Инвестиции"

Банк России начнет 2026 год более осторожным смягчением политики, которое ускорится во втором-третьем квартале, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

По мнению эксперта, на конец текущего года ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 10% годовых в базовом сценарии и до 12-13% в более консервативном варианте.

