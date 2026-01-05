Условия для значимого ослабления рубля, скорее всего, сложатся лишь во 2П26 - "Астра Управление активами"

Условия для значимого ослабления рубля по отношению к доллару и юаню, скорее всего, сложатся лишь во втором полугодии текущего года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

Несмотря на ожидаемое снижение экспорта и "нерегулярных" (вне бюджетного правила) продаж валюты со стороны ЦБ РФ, рубль в 1П26 может быть не сильно слабее текущих уровней, полагает эксперт.

Условия для более значимого снижения, по его мнению, могут сложиться лишь во 2П26 из-за еще более низких продаж валюты регулятором и оживления экономики (импорта) по мере снижения ключевой ставки и общего смягчения ДКУ.

"С учетом таких базовых вводных поквартально ждем средний курс рубля в 1П26 на уровне 82-84 руб./$1 и 11,6-12 руб. за юань, а на 2П26 ориентируемся на 86-88 руб./$1 и 12-13 руб. за юань", - пишет Полевой в стратегии компании на 2026 год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.