.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Условия для значимого ослабления рубля, скорее всего, сложатся лишь во 2П26 - "Астра Управление активами"
.
05 января 2026 года 16:51
Условия для значимого ослабления рубля, скорее всего, сложатся лишь во 2П26 - "Астра Управление активами"
Условия для значимого ослабления рубля по отношению к доллару и юаню, скорее всего, сложатся лишь во втором полугодии текущего года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Несмотря на ожидаемое снижение экспорта и "нерегулярных" (вне бюджетного правила) продаж валюты со стороны ЦБ РФ, рубль в 1П26 может быть не сильно слабее текущих уровней, полагает эксперт. Условия для более значимого снижения, по его мнению, могут сложиться лишь во 2П26 из-за еще более низких продаж валюты регулятором и оживления экономики (импорта) по мере снижения ключевой ставки и общего смягчения ДКУ. "С учетом таких базовых вводных поквартально ждем средний курс рубля в 1П26 на уровне 82-84 руб./$1 и 11,6-12 руб. за юань, а на 2П26 ориентируемся на 86-88 руб./$1 и 12-13 руб. за юань", - пишет Полевой в стратегии компании на 2026 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
08 января 2026 года 10:38
Цена алюминия вырастет в 2026 году до уровней выше $3000 за тонну, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции "Алексей Михеев. По расчетам эксперта, мировой рынок алюминия с 2025 года входит в фазу нарастающего структурного дефицита - с 1% до 5% к 2028 году. Спрос поддерживается растущими... читать дальше
.08 января 2026 года 10:27
Рубль умеренно снизился к юаню в четверг утром на фоне пониженной активности торгов и усилении геополитических рисков
Москва. 8 января. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в четверг. Рубль дешевеет в начале биржевых торгов 8 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и усиления геополитических рисков; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. читать дальше
.08 января 2026 года 09:54
Акции "ДОМ.РФ" существенно недооценены, полагают аналитики "Астра Управление активами". "Мы видим существенную недооценку акций, - отмечают эксперты в стратегии на 2026 год. - ДОМ.РФ торгуется с существенным дисконтом к Сбербанку (~20% дисконт по P/B), при этом рост чистой прибыли существенно выше... читать дальше
.08 января 2026 года 09:27
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов на торгах 8 января, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Индекс Мосбиржи во вторник отступил на 0,43% до 2745,26 пункта. По мнению эксперта, на фондовом рынке отсутствует выраженный импульс к... читать дальше
.08 января 2026 года 09:18
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Рынки акций АТР не демонстрируют единой динамики в четверг. Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $60,3 за баррель. читать дальше
.06 января 2026 года 19:43
Рынок акций РФ во вторник просел к 2745п по индексу МосБиржи перед Рождеством, лидировал в откате "ИКС 5" после отсечки
Москва. 6 января. Рынок акций РФ во вторник снизился в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, вновь просевшей к вечеру нефти и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживало покупателей перед празднованием православного Рождества. Индекс МосБиржи опустился в район 2745 пунктов, при этом лидерами отката выступили из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года индексные бумаги "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-10,1%). читать дальше
.06 января 2026 года 19:32
Рубль укрепился во вторник на фоне пониженной активности торгов, отыграв половину падения предыдущего дня
Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль укрепился 6 января, отыграв половину падения предыдущего дня, на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и относительно стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.06 января 2026 года 18:41
ОФЗ способны показать довольно высокую доходность в текущем году, говорится в стратегии на 2026 год аналитиков "Астра Управление активами". По их мнению, динамика доходностей ОФЗ будет определяться следующими факторами: - ЦБ продолжит цикл смягчения ДКП - в базовом сценарии ключевая ставка может... читать дальше
.06 января 2026 года 17:20
Рынок платины перегрет, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Рынок платины перегрет - цены на драгметалл уже значительно превысили справедливый уровень на 2025-26гг и выглядят неустойчивыми, - отмечает эксперт в комментарии. - Недавний рост был обусловлен в основном... читать дальше
.06 января 2026 года 16:15
Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке, говорится в стратегии банка ПСБ на 2026 год. "Классические облигации с фиксированным купоном в 2025 году смогли показать самую высокую доходность на рынке - от 22% по ОФЗ до более 30% по корпоративным... читать дальше
.06 января 2026 года 15:30
Колебания курса рубля во вторник днем незначительные на фоне пониженной активности торгов и стабильной нефти
Москва. 6 января. Китайский юань лишь слегка дешевеет на Московской бирже днем во вторник после заметного укрепления накануне; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ходе биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.06 января 2026 года 15:13
Средний курс рубля в текущем году составит 90-95 руб./$1,говорится в стратегии аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" на 2026 год. "В 2026 году в условиях более сбалансированного бюджета и снижение цены отсечения продажи валюты, связанные с ФНБ, будут ниже, поэтому сужение дополнительного объема... читать дальше
.06 января 2026 года 14:03
Индекс Мосбиржи может составить 3300-3400 пунктов к концу 2026 года, полагает старший аналитик "Т-Инвестиций" Александр Потехин. "Текущий год был сложным как для бизнеса, так и для инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Высокие ставки, замедление экономики, крепкий рубль и геополитические... читать дальше
.06 января 2026 года 13:28
ПСБ прогнозирует рост индекса МосБиржи до 3800 пунктов на конец 2026 года в рамках базового сценария, говорится в стратегии банка. По мнению аналитиков, реализации данного сценария будут способствовать следующие факторы: переход с середины года к восстановлению экономической активности в... читать дальше
.06 января 2026 года 12:44
Прогнозный курс рубля на конец текущего года составляет 90 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. "Курс рубля в последние годы слабо коррелирует ценами на нефть, - пишут эксперты. - Периоды относительно высокой стоимости российской нефти сопряжены с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.