Интересные акции рынка РФ на 2026г - SberCIB

Акции "Татнефти", ПАО "Полюс", МКПАО "Т-Технологии", МКПАО "Лента", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), МКПАО "Озон", МКПАО "Яндекс", ПАО "Озон Фармацевтика" и МКПАО "Юнайтед Медикал Груп", а также привилегированные бумаги "Транснефти" могут быть интересны инвесторам на российском фондовом рынке в текущем году, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Среди новых идей находятся быстрорастущие истории, эмитенты, ориентированные на внутренний рынок, и фундаментально привлекательные компании, отмечают эксперты.

Нефтегазовый сектор:

- Высокая маржа переборки "Татнефти" компенсирует низкие цены на нефть и крепкий рубль;

- Привилегированные бумаги "Транснефти" торгуются с низким коэффициентом "бета" и не зависят от внешней макроэкономической конъюнктуры.

Металлургия:

- Фаворит - компания "Полюс", экспертам нравятся высокие выплаты дивидендов, а еще они рассчитывают на долгосрочный рост прибыли; кроме того, в 2026 году эмитента поддержат высокие цены на золото.

Финансы:

- "Т-Технологии". Бизнес-компании ускоренно растет, а акционеры получают дивиденды. В среднесрочной перспективе аналитики инвестбанка ждут, что показатель ROE будет около 30%.

Потребительский сектор:

- "Лента" - самый быстрый растущий продуктовый ритейлер. Единственный, у кого увеличивается рентабельность по EBITDA.

- Выручки аналитики ждут и от X5, а еще высокой доходности и сохранения долговой нагрузки на целевом уровне.

Интернет и телекоммуникации:

- Ключевые драйверы для "Озона" - рост эффективности, маркетинговые услуги и финтех.

- "Яндекс" не отстает. Ожидается, что в 2024-2030 годах его EBITDA будет расти на 25% в годовом выражении. А новые направления бизнеса могут создать дополнительный потенциал роста.

Компания мало капитализация:

- "Юнайтед Медикал Груп" купила семь "Семейный доктор", и теперь эксперты SberCIB ждут роста выручки компании на 36% в 2026 году (больше, чем у МКПАО "МД Медикал Груп"), а дивиденды за 2025 год могут принести доходность 14%.

- "Озон фармацевтика", ее высокие темпы роста выручки и EBITDA нравятся аналитикам а снижение ставки ЦБ РФ может сильно повлиять на оценку компании.

