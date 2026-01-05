.
05 января 2026 года 12:49
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Роснефти, ЛУКОЙЛа, "Газпром нефти" и Татнефти
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "Татнефти", сообщается в стратегии аналитиков на 2026 год. "Множество негативных факторов давления на котировки не меняют взгляд на долгосрочную привлекательность, однако тактически учитывая текущие цены и наши макропредпосылки акции нефтегазовых компаний не выглядят интересно", - отмечают эксперты. "Роснефть": укрепление курса рубля на конец 2025 года - позитив для дивидендов за прошлый год, но негатив для дивидендов за текущий (эффект курсовых разниц), указывают в банке. "ЛУКОЙЛ": высокая выплата за 1П25 (397 руб., 7% дивдоходности - на уровне доходности сектора за весь год), однако высокая степень неопределенности далее, отмечают аналитики. "Газпром нефть": уверенные результаты за 3К25. "На фоне роста рентабельности переработки во 2П25 ожидаем лучшую в секторе устойчивость показателей", - говорится в обзоре Совкомбанка. "Татнефть": слабая отчетность за 1П25. "На фоне роста рентабельности переработки ждем улучшение результатов во 2П25 (все еще нет санкций)", - указывают эксперты. "НОВАТЭК": стабильные операционные результаты, рост отгрузок с "Арктик СПГ 2", околонулевой чистый долг. "Газпром": прибыль в 2025 году вырастет (более 1,3 трлн руб.), однако аналитики банка не ожидают дивидендов по итогам года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
