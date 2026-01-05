Среднегодовой базовый курс рубля - уровень 82 руб./$1 - Совкомбанк

Базовый сценарий предполагает среднегодовой курс валютной пары доллар/рубль на уровне 82 руб./$1 с ослаблением к концу текущего года до 86 руб./$1, считают аналитики Совкомбанка.

Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году останется на двузначных уровнях, что будет стимулировать компании продавать валютные средства и использовать их (в том числе) для погашения рублевых займов, отмечают эксперты.

Одновременно, обращают внимание они, жесткие денежно-кредитные условия будут сдерживать рост импорта, который в 2025 году увеличивался преимущественно за счет услуг.

Снижение цен на нефть и сохранение повышенных дисконтов в начале 2026 году ограничат денежный объем российского экспорта, что окажет давление на рубль даже с учетом действия бюджетного правила, говорится в обзоре.

В 2026 году сократится объем продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций ФНБ, что уменьшит предложение юаней на рынке.

"Мы ожидаем сохранения в 2026 году тренда на меньший вывод средств населением за рубеж и сокращение выплат на погашение внешних долгов компаний. При этом крепкий курс рубля и девальвационные ожидания могут поддерживать покупки валюты населением внутри страны на умеренно высоком уровне, - пишут аналитики Совкомбанка в материале. - В базовом сценарии мы ожидаем среднегодовой курс рубля на уровне 82 руб./$1 с ослаблением к концу 2026 года до 86 руб./$1. Улучшение геополитической ситуации может привести к более крепкому курсу рубля, в то время как ухудшение геополитической обстановки вместе с ограничениями российского экспорта приведут к более быстрому ослаблению национальной валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.