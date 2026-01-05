Фондовые индексы РФ, вероятно, пока продолжат консолидацию вблизи текущих уровней - "Цифра брокер"

Российские фондовые индексы, вероятно, продолжат консолидироваться вблизи сложившихся уровней в первые торговые дни 2026 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эксперты отмечают в комментарии, что усиление геополитической напряженности несет определенные риски, тем не менее благоприятная динамика на рынке облигаций наряду с предстоящими в январе выплатами дивидендов некоторыми эмитентами (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" и "ЛУКОЙЛ", например) оказывают поддержку фондовым индексам, которые, вероятно, продолжат консолидироваться вблизи сложившихся уровней в первые дни наступившего 2026 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.