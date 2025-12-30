Среднегодовой курс пары рубль/доллар составит 88,8 руб./$1 в 2026г - "БКС МИ"

Среднегодовой курс пары рубль/доллар составит 88,8 руб./$1 в 2026 году, а в конце года он будет находиться в районе 92-93 руб./$1, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

Основным фактором укрепления рубля в уходящем году, по мнению эксперта, стала жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Наряду с изменением структуры внешней торговли, особенно сокращением импорта, это способствовало росту курса рубля и защищало его от развития нисходящего движения под воздействием ухудшения сырьевого фактора.

"В 2026 году основные факторы стабильности рубля, вероятно, сохранят свою актуальность, но будут постепенно слабеть, - прогнозирует Бабин. - В то же время внешнеторговый фон способен продемонстрировать увеличение дисбаланса как за счет сохранения слабости экспорта, так и восстановления импорта. Поэтому рубль в наступающем году может перейти к относительно устойчивому, хотя и умеренному ослаблению".

Несмотря на вероятное сохранение в 2026 году основных причин устойчивости рубля, все же их действие способно постепенно ослабевать на среднесрочном горизонте, полагает эксперт.

"Фактор геополитики по-прежнему слабо влияет на рубль, если не учитывать краткосрочные реакции на новости, - пишет Бабин. - Это обусловлено по-прежнему небольшим количеством на нашем валютном рынке инвесторов и спекулянтов, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля ожидания изменений ключевых для него факторов и условий".

Стратег инвесткомпании считает, что возможное улучшение для России геополитической ситуации ощутимо поможет экспорту, но может вызвать более глубокую просадку нефтяных котировок. Они в последнее время заметным снижением реагируют на признаки прогресса в украинском урегулировании, что не только уменьшает риски новых ограничений на поставки нефти из РФ, но и открывает возможности ослабления уже действующих.

"Одновременно реализация подобного геополитического сценария приведет к уменьшению барьеров и для импорта, что повысит спрос на иностранную валюту, - прогнозирует Бабин. - Этому будет способствовать и более быстрое снижение ключевой ставки на фоне сокращения рисков для экономики, связанных с геополитикой. В результате суммарный эффект для рубля от позитивного развития геополитических событий может быть положительным на краткосрочном горизонте, но вызвать заметное снижение курса российской валюты за последующий более длительный период".

Если же фактор геополитики существенно не изменится за 2026 год, эксперт ожидает, что среднегодовой курс составит 88,8 руб./$1, а в конце года он будет находиться в районе 92-93 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.