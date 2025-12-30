"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

МКООО "Каталитик Пипл" (совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса") приобрело 25% АО "Селектел", говорится в сообщении сторон.

"Сделка осуществлена в форме приобретения акций у текущих акционеров компании. Полная стоимость 25% акций в уставном капитале АО "Селектел" составит около 16 млрд рублей", - отмечается в сообщении "Т-Технологий".

"Считаем новость нейтральной. Исходя из озвученной стоимости пакета в 25%, коэффициент EV/EBITDA на 2026 год для сделки составил около 7,9х. "Т-Технологии" намереваются объединить компетенции группы в области искусственного интеллекта и компании "Селектел" в области инфраструктуры как для внутренних инициатив, так и для потенциальной разработки продуктовых предложений миллиону B2B-клиентов группы, - указывают эксперты. - Сохраняем "позитивный" взгляд. Текущая оценка акций "Т-Технологий" по мультипликатору P/E на 2025 год составляет 5,3x против среднеисторического уровня 6,7х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.