Рынок акций РФ упал к 2740п по индексу МосБиржи на заявлениях Лаврова о пересмотре переговорных позиций РФ по Украине

Москва. 29 декабря. Российский рынок акций вечером в понедельник растерял весь дневной прирост и ушел в "минус" после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области; ранее рынок рос благодаря активизации переговоров по мирному украинскому урегулированию и ожиданиям прогресса в завершении конфликта. Индекс МосБиржи откатился к 2740 пунктам после роста днем к 2820 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2742,03 пункта (-0,5%, максимум сессии - 2819,33 пункта), индекс РТС - 1115,35 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 декабря, составил 77,4466 руб. (-24,57 копейки).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,5%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,9%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,1%).

Выросли акции MDMG (MOEX: MDMG) (+1,8%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Озона" (+0,2%).

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил вечером в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. "В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области", - сказал он журналистам в Москве.

По словам Лаврова, "все БПЛА были уничтожены средствами ПВО ВС РФ".

Лавров также заявил, что переговорная позиция России будет пересмотрена в свете попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ.

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены", - сказал он журналистам в Москве.

Акционеры МКПАО "Т-Технологии" на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за III квартал 2025 года в размере 36 рублей на одну акцию, говорится в сообщении группы. Всего на выплату дивидендов за отчетный квартал группа направит 9,7 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 8 января 2026 года.

В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Россия и Украина нацелены на работу по прекращению конфликта, заявил Трамп.

Позже президент США заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с Зеленским, они "обсудили все аспекты мирного соглашения". Президент США также заявил, что намерен продолжить контакты с Зеленским в понедельник и в течение ближайших двух недель. По словам Трампа, вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования.

Также Трамп сообщил, что намерен в течение ближайших нескольких недель оценить возможность урегулирования украинского кризиса. При этом Трамп пояснил, что могут возникнуть "неожиданные проблемы", которые способны сорвать все приложенные усилия.

В Кремле заявили, что считают нецелесообразным публично комментировать обсуждаемые пункты мирного плана по украинскому урегулированию. "Сейчас полагаем нецелесообразными комментарии по отдельным пунктам обсуждения, публичные комментарии", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Россия относится к предложениям об установлении свободной экономической зоны на территории Донбасса, которая контролируется украинскими силами, и идее совместного управления ЗАЭС.

По словам Пескова, вопрос о возможности объявления рождественского перемирия между Россией и Украиной в ходе телефонного разговора президентов РФ и США не обсуждался.

При этом Песков заявил, что в Кремле согласны с президентом США Трампом, заявившим, что мир стал значительно ближе, а переговоры по украинскому урегулированию находятся в финальной стадии.

"Конечно", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее высказывание Трампа после его переговоров с президентом Украины Зеленским.

Также Песков сообщил, что Путин и Трамп в самое ближайшее время проведут новый телефонный разговор. "В самое ближайшее время. Мы сообщим вам", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В Кремле рассчитывают, что Трамп проинформирует Путина об итогах его переговоров с Зеленским.

Президент РФ на совещании по ситуации в зоне СВО поручил войскам продолжить выполнение задач в соответствии с планами российского Генштаба. "Прошу продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба", - заявил Путин в понедельник.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в начале недели на время поднимался выше 2800 пунктов, к максимумам с сентября, на фоне геополитических новостей о том, что переговорный процесс на высшем уровне по мирному урегулированию украинского кризиса продолжился, перспективы решения конфликта улучшаются. В Кремле выразили согласие с резюме президента США Трампа, что переговоры по украинскому урегулированию находятся в финальной стадии.

Вместе с тем вечером рынок акций развернулся вниз из-за возросших распродаж на новостях МИД РФ о пересмотре переговорных позиций Москвы в связи с атакой Киева на резиденцию президента РФ.

Лучше рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%) на фоне известий, что акционеры компании одобрили предложение совета директоров и утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 397 рублей за акцию. Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 19 декабря. Участники дискуссии отметили, что "в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее". В финальную сессию уходящего года во вторник ожидается движение индекса МосБиржи в коридоре 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не удержался у максимумов с сентября в условиях ухудшения внешнего фона, фиксации прибыли в драгметаллах и неоднозначных геополитических сигналов.

Бумаги золотодобытчиков снизились после отступления цен на золото от достигнутого в пятницу очередного исторического максимума $4584 за унцию. К вечеру понедельника золото потеряло более 4% и подошло к $4340 за унцию. Акции "Норникеля" упали на фоне коррекции в ценах на палладий, которые к вечеру обвалились почти на 17%, отскочив от района максимума с декабря 2022 года.

На западных фондовых площадках в понедельник в отсутствие новых макроэкономических сигналов наблюдалась выраженная фиксация прибыли. Участники перед завершением года не спешили с покупками у рекордных максимумов. Индексы МосБиржи и РТС откатились от достигнутых по ходу дня максимумов с сентября, что отчасти можно объяснить коррекцией на рынке драгметаллов и в акциях металлургического сектора. Кроме того, оптимизм после очередного раунда переговоров лидеров по Украине стал сходить на нет: участники ждут конкретики в отношении заключения мирного соглашения. ЦБ РФ в резюме своего декабрьского заседания отметил наличие пространства для осторожного смягчения политики в следующем году в условиях текущего снижения инфляции и возможного ее всплеска в начале 2026 года из-за разовых факторов, отметила Кожухова.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов отмечает, что недавний рост рынка был следствием закрытия "шортов", переносить которые через длинные январские выходные крайне рискованно. Техническая картина по индексу МосБиржи пока остается благоприятной - индикатор не стал всерьез тестировать на прочность линию нисходящего тренда от марта нынешнего года, которая сейчас проходит чуть ниже 2700 пунктов, отметил Соколов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций в понедельник показал повышенную волатильность: днем рынок двигался вверх на фоне последних геополитических событий, однако направление рынка резко изменилось к концу сессии. После переговоров Трампа и Зеленского прозвучали заявления о том, что мир стал "ближе, чем когда-либо", и о существенном прогрессе по ключевым вопросам - этот геополитический сигнал вызвал сильную позитивную реакцию. В моменте индекс МосБиржи превышал отметку 2800 пунктов, но ближе к вечеру, после заявлений Владимира Путина (после совещания Совбеза), рынок скорректировался - индекс МосБиржи снова откатился ниже 2800 пунктов.

Индекс МосБиржи на дневном графике на фоне политических событий не пробил уровень 2800 пунктов и резко скорректировался ниже середины бокового канала 2700-2800 пунктов. Учитывая новостной фон, роль технического анализа в ближайшие пару дней будет слабой. Однако в случае продолжения негатива крепкий уровень 2700 пунктов может попытаться удержать рынок от глубокого падения, считает Лозовой.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, президенты США и Украины заявили, что мирный план согласован на 90-95%. Киев планирует в январе провести встречи с европейскими и американскими представителями, а затем с российской стороной.

Фокус внимания остается на мирных переговорах. Сейчас большинство инвесторов уходит на каникулы, поэтому в начале января ликвидность будет низкой. И выходящие новости могут резко двигать рынок в любом направлении. Поэтому не стоит забывать об установке "стопов" по заявкам перед выходными. В течение январских праздников российский рынок может вновь попытаться завоевать рубеж 2800 пунктов. А на весь 2026 год цель по индексу МосБиржи - 3300-3500 пунктов, считает Бахтин.

На нефтяном рынке в понедельник цены выросли после резкого отката в пятницу, когда цена Brent локально падала к $60,6 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $62,09 за баррель (+2,4% и -2,6% в пятницу), цена февральского контракта на WTI - $58,23 за баррель (+2,6% и -2,8% в пятницу).

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Министерство энергетики США отложило на неопределенный срок запланированную на 18:30 МСК публикацию данных об изменении запасов нефти и продуктов нефтепереработки, которая и так была ранее перенесена с прошлой недели из-за праздников. Причин очередного переноса Минэнерго не уточняет, однако обещает уведомить о новом времени публикации не позднее чем за час.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта и его урегулирования.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник подешевели акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,8% и -5,6% "префы"), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-5,5%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+4,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-3%).

Выросли акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (+9,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,5%), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (+5,2%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+5,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+2,9%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+2,8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,192 млрд рублей (из них 13,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,69 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,55 млрд рублей на акции "Т-Технологии").