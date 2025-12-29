"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Промомеда" в отсутствие ближайших катализаторов, говорится в обзоре инвесткомпании. Доходность идеи с момента открытия 20 августа составила плюс 1% относительно индекса МосБиржи и минус 6% в абсолютной величине.

В будущем оказать поддержку котировкам акций "Промомеда", по мнению аналитиков, смогут финансовые результаты за 2025 год (ожидаются весной 2026 года), а также перспективы выплат дивидендов по итогам 2025 года.

"Что касается рисков, то геополитика - один из них. Стоит также обращать внимание на фактор себестоимости, который нас несколько насторожил по итогам I полугодия 2025 года. Рост издержек превысил темпы увеличения выручки. В случае давления расходов прибыль может несколько разочаровать. Пока мы исходим из прибыли на уровне 7,3 млрд рублей за год. Однако у компании есть существенные капитализируемые операционные расходы: если их учитывать, скорректированная прибыль окажется значительно ниже (возможно, более 1 млрд рублей)", - пишут эксперты.

Аналитики БКС придерживаются "позитивного" долгосрочного взгляда на акции "Промомеда" с прогнозной ценой на уровне 800 рублей за штуку.

Текущая стоимость акций "Промомеда" составляет порядка 410 рублей за штуку.

