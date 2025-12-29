"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5500 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5500 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 18,6% на горизонте девяти месяцев, сообщается в материале аналитика Виталия Манжоса.

Акции "Яндекса" долгое время торгуются существенно ниже исторического максимум, отмечает эксперт. Между тем, они уже обрели статус дивидендных бумаг и сохраняют хорошие перспективы роста в связи с фундаментальными условиями. Новый среднесрочный растущий тренд может зародиться в начале 2026 года, полагает Манжос.

"С технической точки зрения в конце декабря акции "Яндекса" приблизились к долгосрочному уровню сопротивления в районе 4800 руб. Сейчас высоки шанс на то, что указанная отметка будет превышен, - указывает стратег. - В таком сценарии долгий период слабости бумаг будет завершен и сформируется сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение. Тогда первой реалистичной значимой целью восстановительного роста станет отметка 5500 руб.".

