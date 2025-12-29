Акции ЛУКОЙЛа и "префы" Татнефти могут быть интересны в начале января 2026г - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" и привилегированные бумаги Татнефти" могут быть интересны инвесторам в начале января 2026 года с точки зрения заработка на дивидендных "гэпах", говорится в материале начальника управления торговых операций "ВТБ Мои инвестиции" Сергея Селютина.

Отличный способ начать новый инвестиционный год - заработать на тех возможностях, которые дают выпадающие на праздники дивидендные отсечки, отмечает эксперт.

Интересные бумаги с дивидендами в первых числах января - привилегированные акции "Татнефти" (последний день с дивидендами - 8 января) и акции "ЛУКОЙЛа" (последний день с дивидендами - 9 января). Они отличаются высокой вероятностью быстрого закрытия дивидендного "гэпа", указывает Селютин.

Закрытие "гэпа" у акций "ЛУКОЙЛа" в 74% случаев происходит в течение месяца, обращает внимание эксперт. С учетом выплаты в 397 руб. на акцию и доходности в 6,9%, указывает он, ожидаемая доходность стратегии на закрытие "дивгэпа" превышает 70% годовых.

У привилегированных акций "Татнефти" вероятность быстрого закрытия "гэпа" еще выше - 84% за последние десять лет, констатирует Селютин. С учетом небольшого размера выплат в 8,13 руб. на акцию и доходности в 1,5%, отмечает аналитик, закрытие ценового разрыва после отсечки может произойти уже на следующий день.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.