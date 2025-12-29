Перспективы рынка ОФЗ на 2026г остаются позитивными - ПСБ

Перспективы рынка гособлигаций на следующий год остаются позитивными, фокус стоит сохранить на длинных и среднесрочных бумагах с фиксированным купоном, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI за прошлую неделю снизился на 1,6п - с 119 до 117,4 пунктов, инвесторы рассчитывали на более решительные действия ЦБ РФ на заседании 19 декабря, указывает эксперт.

Вместе с тем, отмечает он, рыночные ожидания по ключевой ставке (исходя из котировок процентных свопов) на горизонте года также снизились на 0,5-1 п.п. - до 13% годовых на 2П26 (прогноз ПСБ более оптимистичный - 12% в декабре 2026 года).

По мнению Грицкевича, в оставшиеся два торговых дня до конца года фокус инвесторов, вероятно, сместится на геополитический трек - ожидается завершение коррекции индекса RGBI.

Перспективы рынка облигаций на 2026 год остаются позитивными, уверен аналитик банка.

Наблюдаемая консервативная позиция регулятора должна привести к более быстрому снижению инфляционных рисков, что расширит пространство для ослабления денежно-кредитной политики в следующем году.

"Так, потенциальную доходность инвестиций в ОФЗ на следующий год ожидаем как минимум не хуже 2025 года (индекс RGBI полной доходности вырос на 22%), - пишет Грицкевич в обзоре. - Рекомендуем сохранить превалирующую позицию в длинных и среднесрочных ОФЗ и корпоративных облигациях (с рейтингом "ААА"-"АА") с фиксированным купоном с долей более 50%".

