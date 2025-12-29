.
29 декабря 2025 года 10:54
Цена на золото сохраняет потенциал роста - "Велес Капитал"
Котировки золота в целом сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Цена на драгметалл на фоне слабого доллара и геополитической неопределенности продолжает обновление исторических максимумов и сохраняет склонность к росту как минимум выше поддержки $4400 за тройскую унцию, указывает эксперт. Помешать дальнейшему повышению котировок золота, а также серебра, платины и палладия может главным образом образовавшаяся перекупленность, отмечает Кожухова. Более сдержанные темпы роста золота в последние недели при этом указывают на наличие у него потенциала роста в том числе в среднесрочном периоде в отличие от других драгоценных металлов, считает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
.