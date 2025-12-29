.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи может подняться к 2800п - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Какие нововведения изменят жизнь россиян с 2026 года
С нового года вступают в силу многие изменения, касающиеся жизни семей, пенсионеров, людей, получающих льготы, а также работы малого и среднего бизнеса. А на дорогах появится более 60 новых знаков, пишет "Российская газета". Пенсии вырастут на...
 
Покупательная способность маткапитала упала за 10 лет вдвое
Покупательная способность материнского капитала сократилась вдвое за десять лет. К такому выводу пришли эксперты ВНИИ труда, с исследованием которых ознакомились "Известия". Материал опубликован в последнем номере журнала ВНИИ труда...
 
Законы о детях предлагают собрать в единый кодекс
В России могут разработать Кодекс детства, рассказал "Ведомостям" член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Он будет представлять собой единую электронную базу, в которую войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты...
 
29 декабря 2025 года 10:31

Индекс Мосбиржи может подняться к 2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню в 2800 пунктов, исходя из новостного фона, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Мы считаем, что рынок акций при поддержке обнадеживающих новостей в выходные дни продолжит отыгрывать позитивные геополитические ожидания. Целевым на понедельник по индексу Мосбиржи видим диапазон 2740-2810 пунктов. Перед Новым годом логичным выглядит сценарий проверки на прочность ближайшей "круглой" отметки на уровне 2800 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 декабря 2025 года 19:34
Рынок акций РФ упал к 2740п по индексу МосБиржи на заявлениях Лаврова о пересмотре переговорных позиций РФ по Украине
Москва. 29 декабря. Российский рынок акций вечером в понедельник растерял весь дневной прирост и ушел в "минус" после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области; ранее рынок рос благодаря активизации переговоров по мирному украинскому урегулированию и ожиданиям прогресса в завершении конфликта. Индекс МосБиржи откатился к 2740 пунктам после роста днем к 2820 пунктам.    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 19:32
Рубль в понедельник умеренно скорректировался вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие дни
Москва. 29 декабря. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль скорректировался вниз после сильного роста в предыдущие дни. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,101 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 19:03
Цена золота может подняться в целевой диапазон $4600-5000/унц. в среднесрочной перспективе - ПСБ
Цена золота может подняться в целевой диапазон $4600-5000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, а цена серебра - перейти к коррекции после роста, полагают аналитики банка ПСБ. "В декабре золото продолжило восходящую динамику и установило новые исторические максимумы в районе $4500/унц., -...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:46
"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Норникеля и Русала
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Норильского никеля" со 150 рублей до 180 рублей за штуку и "Русала" с 33 рублей до 39 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация для бумаг "Норникеля" была повышена с "держать" до "покупать" ввиду более позитивных прогнозных...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:40
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Промомеда"
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Промомеда" в отсутствие ближайших катализаторов, говорится в обзоре инвесткомпании. Доходность идеи с момента открытия 20 августа составила плюс 1% относительно индекса МосБиржи и минус 6% в абсолютной величине. В будущем оказать...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:33
Новые выпуски бондов Атомэнергопрома чрезвычайно привлекательны - "Финам"
Новые выпуски облигаций "Атомэнергопрома" чрезвычайно привлекательны для покупки, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Никиты Богданова. "С учетом заметного снижения долговой нагрузки, сохранения высокого кредитного рейтинга и стабильной поддержки государства новые выпуски...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 18:04
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5500 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5500 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 18,6% на горизонте девяти месяцев, сообщается в материале аналитика Виталия Манжоса. Акции "Яндекса" долгое время торгуются существенно ниже исторического...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 17:32
Предпосылки для дальнейшего роста цены золота сохранятся в 2026 году - "Велес Капитал"
Предпосылки для дальнейшего роста цены золота, скорее всего, сохранятся в 2026 году, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "По золоту в 2026 году сохраняются предпосылки для развития роста с возможным движением в район $5000-6000/унц. (потенциал повышения от текущих...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:52
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Hundsun Technologies
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Hundsun Technologies с целевой ценой CNY 33,66 и потенциалом роста 12,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "За последние 12 месяцев акции Hundsun Technologies показывали волатильную динамику, -...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 16:15
Возвращение индекса Мосбиржи на уровни выше 2800п - важный психологический сигнал - "Цифра брокер"
Возвращение индекса Мосбиржи на уровни выше 2800 пунктов является важным психологическим сигналом о постепенном росте интереса инвесторов к риску, отмечают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" в комментарии. "Российский рынок заметно оживился, - пишут они. - Индекс Мосбиржи впервые с середины...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 15:26
Рубль днем немного корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие дни
Москва. 29 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль немного корректируется вниз после сильного роста в предыдущие дни. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,067 руб., что на 3,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 15:22
Следующий год может оказаться благоприятным для сектора недвижимости РФ - "Т-инвестиции"
Следующий год может оказаться благоприятным для сектора недвижимости РФ, говорится в комментарии аналитиков брокера "Т-Инвестиции". "2025 год оказался более устойчивым для рынка жилой недвижимости, чем ожидалось, - отмечают эксперты. - На фоне отмены массовой льготной ипотеки и сохранения высокой...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 14:33
ПСБ понизил прогнозную цену для нефти Brent на 2026г до $62/барр
Банк ПСБ понизил прогнозную цену для нефти Brent на 2026 год с $67/барр. до $62/барр., сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Избыток предложения на рынке нефти, сформированный в результате наращивания добычи странами ОПЕК+, приведет к росту коммерческих запасов до конца 2026...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 13:50
Рынок ОФЗ не покажет заметные изменения на текущей неделе - инвестбанк "Синара"
метные изменения на рынке рублевых гособлигаций на текущей рабочей неделе не ожидаются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Также эксперты отмечают, что в праздничные дни динамику рынка будут определять в основном геополитические новости. Не исключено, по мнению...    читать дальше
.
29 декабря 2025 года 13:24
Курс юаня к доллару будет расти в 2026г - "БКС МИ"
Курс юаня к доллару США будет расти в следующем году, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Кононов. Активизация торговой войны между Китаем и США в начале 2025 года привела к распространению ожиданий снижения курса юаня, однако этого не произошло, констатирует эксперт. Большую...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.