Индекс Мосбиржи может показать рост в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может показать рост на торговых сессиях в ближайшие дни - в область немного ниже 2800 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Инвесторы на рынке акций не обращают внимания на динамику рынка облигаций и макроэкономическую статистику, оптимистичные ожидания, связанные с потенциальным урегулированием конфликта на Украине наряду с ребалансировкой портфелей в конце года способствуют позитивной динамике фондовых индексов, констатируют эксперты.

Также, отмечают они, с технической точки зрения для фондовых индексов складывается благоприятная перспектива на ближайшие пару дней.

Индекс Мосбиржи нашел поддержку в области 20-дневного скользящего среднего, откуда показал уверенное восстановление в пятницу. В принципе, говорится в материале аналитиков инвесткомпании, в оставшиеся до конца года пару дней он может развить восстановление в направлении декабрьских максимумов, которым соответствует область немногим ниже 2800 пунктов.

