Инвестпривлекательность акций НОВАТЭКа остается сдержанной - "Газпромбанк Инвестиции"

Инвестиционная привлекательность акций "НОВАТЭКа" остается сдержанной, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Несмотря на успешную постройку первого отечественного газовоза, создание всего необходимого ледокольного флота для арктических проектов - масштабная и длительная задача. От скорости судостроения на "Звезде" теперь напрямую зависят поставки СПГ. При этом до сих пор неизвестны сроки поставки еще 14 арктических газовозов", - отмечают эксперты.

Несмотря на то, что обновленная энергетическая стратегия России теперь предусматривает более сдержанные цели, успех будет зависеть от способности страны преодолеть технологические ограничения, обеспечить финансирование и построить собственный мощный танкерный флот, указываю они в обзоре.

На фоне снижения стоимости нефти, крепкого курса рубля, внешнеторговых ограничений и неопределенности в части обеспечения проекта "Арктик СПГ 2" газовозами ледового класса ARC 7 аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" по-прежнему сдержанно смотрят на инвестиционную привлекательность акций "НОВАТЭКа".

