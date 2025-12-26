Рынок акций РФ на неделе подрос на ожиданиях геополитической определенности

Рынок акций РФ во вторую неделю декабря продолжил поступательный рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также фактором поддержки выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 2740 пунктам на фоне ослабления рубля в условиях падения нефти.

В период с 22 по 26 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 2754,89 пункта, индекс РТС прибавил 4,4% и достиг 1117,04 пункта. Февральский фьючерс на нефть Brent за неделю вырос на 2,4%, до $61,48 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 3,03 рубля, до 77,6923 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне геополитической неопределенности, несмотря на заявления о прогрессе в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины, а также решения ЦБ РФ умеренно смягчить ДКП; сдерживающим фактором выступили подорожавшая нефть (фьючерс на нефть Brent поднялся к $61,7 за баррель) и металлы. Индекс МосБиржи откатился в район 2715 пунктов, уровня почти 2-недельной давности, на фоне укрепления рубля. Лидерами отката выступили акции "НОВАТЭКа" (-3,7%), АФК "Система" (-3,6%), "АЛРОСА" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,7%); при этом подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (+13,5%), "Норникеля" (+0,5%), во "втором эшелоне" лидировали золотодобывающие ПАО "Бурятзолото" (+16,9%), ПАО "Лензолото" (+9,7% и +9,7% "префы"), "Селигдара" (+3,8%).

У Москвы есть вопросы к Вашингтону, в том числе по теме урегулирования украинского кризиса, успех российско-американского диалога не предопределен, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Совет ЕС сообщил в понедельник о продлении до 31 июля 2026 года экономических санкций против России. "Совет ЕС продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2026 года, ограничительные меры против РФ, связанные с продолжающейся дестабилизацией ситуации на Украине", - говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Летом 2025 года в Брюсселе продлили действие этих мер до 31 января 2026 года. "Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года", - напоминают в Брюсселе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что самый большой вопрос в украинском урегулировании - это контроль над территорией Донбасса, но также остаются "более мелкие вопросы", как, например, контроль над Запорожской АЭС, а также восстановление Украины. Он также сказал, что надеется на мирное урегулирование, но не исключает, что его не удастся добиться.

Поддержку нефтяным ценам оказывали опасений относительно стабильности поставок венесуэльской нефти, усилившиеся на фоне сообщений о перехвате танкеров Штатами.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх, фактором поддержки выступили подросшая в начале недели нефть (фьючерс на Brent торговался у $62 за баррель) и дорожающие металлы (золото, серебро и медь обновили исторические максимумы), подогревшие рост акций золотодобытчиков.

Индекс МосБиржи превысил 2725 пунктов, лидерами роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (+2,9%), "Норникеля" (+2,9%), "ВК" (+2,5%), "Русала" (+2,3%).

Совет директоров "Газпрома" (+0,8%) одобрил бюджет концерна на 2026 год с инвестициями головной компании в размере 1,1 трлн рублей по финансированию, сообщил концерн. Эту цифру компания уже объявляла в момент рассмотрения финансового плана правлением 30 октября. На 2025 год первоначально инвестпрограмма концерна была определена в 1,524 трлн рублей, в ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) она была увеличена до 1,615 трлн рублей.

Ожидаемый объем добычи "АЛРОСА" (+0,2%) в 2025 году составляет 29,7 млн карат, компания полностью выполнит план на этот год, заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания о результатах финансово-хозяйственной деятельности "АЛРОСА" в 2025 году и планах на предстоящий год. В условиях кризиса и санкционного давления "АЛРОСА" остается прибыльной, что сегодня является исключением для глобальной алмазодобычи, заявил глава "АЛРОСА" Павел Маринычев.

Переговоры США с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию проходят нормально, заявил американский президент Дональд Трамп. По его мнению, обе стороны устали от вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает информацией о том, что на переговорах по Украине был достигнут прорыв, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, но в Кремле ожидают разъяснений.

Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, повестка дня обсуждалась на достаточно серьезном уровне, заявил в интервью "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены скорректировались вниз после роста в начале недели. Трейдеры следили за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта, оценивая риски для поставок на фоне прогнозов избытка предложения на нефтяном рынке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась. Ранее Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.

В среду рынок акций РФ просел при невысокой активности торгов в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта; вечером продажам способствовала наметившаяся коррекция на сырьевых площадках после ралли (подешевели нефть и металлы). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился до 2720 пунктов; лидерами снижения выступили акции "ФосАгро" (-1,7%), АФК "Система" (-1,4%), "Татнефти" (-1,3%), но подорожали бумаги "АЛРОСА" (+1,2%), "Яндекса" (+1%).

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%, до 394 млрд рублей против 310 млрд рублей в октябре, следует из обзора ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал составила около 24% после 19% в предыдущем месяце. С начала года банки заработали 3,4 трлн рублей, что немного ниже прибыли за аналогичный период прошлого года (3,6 трлн рублей). Прогноз ЦБ на этот год предполагает чистую прибыль сектора в диапазоне 3,2-3,5 трлн рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уже доложил главе государства Владимиру Путину об итогах своих переговорах в Майами; Москва на основе этой информации сформулирует свою позицию и в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном по имеющимся каналам.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что в результате переговоров американских представителей с Украиной и Россией в Майами вопрос об урегулировании украинского кризиса удалось продвинуть. "Мы ближе, чем когда бы то ни было, к украинскому урегулированию... мы сейчас хорошо представляем, чего хочет Украина, и стараемся понять, на какой максимум Россия может пойти и прекратить массированные атаки", - сказал он в эфире Fox News, добавив, что "мяч сейчас на стороне России".

Уитакер также сообщил, что в настоящее время "в режиме реального времени" обсуждаются четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, отдельно - гарантии безопасности со стороны США и план послевоенного "экономического роста и процветания".

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что американское командование перебросило в район Карибского моря летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту. Это дает США дополнительные варианты при проведении возможных военных операций в регионе, отметила WSJ.

Вечером в среду вышли данные Росстата, показавшие, что рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря. Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года (такой методики придерживается ЦБ).

В четверг рынок акций РФ умеренно снизился по большинству blue chips в отсутствие сигналов с внешних рынков из-за рождественских выходных и на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг прогресса в украинском урегулировании; индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 2710 пунктов. Лидировали в снижении "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), акции "Аэрофлота" (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (-1,3%), "Русала" (-1,3%).

Во "втором эшелоне" упали почти вдвое акции SFI (ПАО "ЭсЭфАй") (-47,6%, до 946 рублей - уровень февраля 2024 года) после отсечки высоких дивидендов за 9 месяцев (902 рубля на акцию, дивдоходность 50%). Также скорректировались после "золотого" ралли акции ПАО "Лензолото" (-12,9% и -9,2% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (-5,8%), "Селигдара" (-2%).

Взлетели "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+16,5%, до 10,89 рубля) на новостях, что совет директоров рекомендовал дивиденды на привилегированные бумаги за 9 месяцев 2025 г. в размере 0,713 руб. (реестр акционеров закроется 13 января).

"Мечел" (+1,3%) в результате договоренностей с банками-кредиторами смог снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах на сумму порядка 132 млрд рублей, рассказал журналистам директор финансового управления "Мечела" Александр Овчинников в кулуарах внеочередного собрания акционеров компании.

В Кремле продолжают анализировать переданную президенту РФ его спецпредставителем Кириллом Дмитриевым информацию по итогам переговоров в Майами и затем в зависимости от принятого главой государства решения продолжат контакты с США, заявил Песков.

В пятницу рынок акций РФ возобновил подъем на ожиданиях геополитических новостей в свете известий о скорой встрече президентов США и Украины, а также на фоне ралли металлов и новостей о вероятных дивидендах "Норникеля", хотя сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов, отыграв все недельные потери.

В пятницу издание The Financial Times сообщило со ссылкой на европейский источник, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться в течение ближайших дней во Флориде. "Зеленский готовится встретиться с Трампом в течение ближайших дней, чтобы обсудить наиболее сложные политические аспекты предложения США по урегулированию, которое в конечном счете затем будет представлено России", - говорится в сообщении.

Акционеры "Татнефти" (+2,3%) на прошедшем в заочной форме внеочередном собрании одобрили дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на акцию (закрытие реестра 11 января); акционеры "Роснефти" (+0,9%) утвердили промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию (закрытие реестра 12 января).

ГМК "Норильский никель" скоро получит возможность вновь распределять прибыль между акционерами, рассчитывает президент компании Владимир Потанин. Дивиденды за 2024 год "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного денежного потока, хотя по итогам прошлого года скорректированный FCF вернулся в положительную зону, составив $335 млн.

"Постепенно мы переходим на то, что у нас появляется положительный денежный поток. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы сможем перейти и к выплате дивидендов. Конечно, не таких больших, как были раньше", - сказал Потанин в интервью "России 24". "Нет, по итогам 2025 года я не уверен, что они будут. Мы сейчас, конечно, посмотрим еще итоги года", - ответил он на вопрос о перспективе выплат дивидендов уже за 2025 год. "Но в 2026 году мы уже закладываем положительный финансовый поток для целей выплаты дивидендов", - сказал он.

В переговорном процессе по украинскому урегулированию, который ведется с США, наблюдается медленное, но верное движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже".

В период с 22 по 26 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги МКПАО "ВК" (+6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+6%), МКПАО "Озон" (+6%); хуже рынка оказались акции SFI (-47%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-9%), ПАО "Глоракс" (-8%).

Рынок акций РФ в оставшиеся торговые дни декабря и в начале января может сохранить в целом нейтральный настрой с локальными попытками игры на повышение, однако кардинальных изменений ожидать не стоит из-за геополитической неопределенности. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2700-2800 пунктов, для индекса РТС - 1100-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".