Рынок акций РФ в пятницу превысил 2750п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях геополитических новостей в свете известий о скорой встрече президентов США и Украины, также поддержку оказали ралли металлов и новости о вероятных дивидендах "Норникеля" (MOEX: GMKN), сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов, вернувшись к уровню недельной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2754,89 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1117,04 пункта (+1,8%); лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 декабря, составил 77,6923 руб. (-19,21 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4-4,4% на фоне снижения курса доллара от ЦБ РФ на 3,03 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,9% "префы"), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,9%), "Норникеля" (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2%), "Газпрома" (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,1% "префы").

Акционеры "Татнефти" на прошедшем в заочной форме внеочередном собрании одобрили дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на акцию (закрытие реестра 11 января); акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию (закрытие реестра 12 января).

ГМК "Норильский никель" скоро получит возможность вновь распределять прибыль между акционерами, рассчитывает президент компании Владимир Потанин.

Дивиденды за 2024 год "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного денежного потока, хотя по итогам прошлого года скорректированный FCF вернулся в положительную зону, составив $335 млн.

"Постепенно мы переходим на то, что у нас появляется положительный денежный поток. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы сможем перейти и к выплате дивидендов. Конечно, не таких больших, как были раньше", - сказал Потанин в интервью "России 24".

"Нет, по итогам 2025 года я не уверен, что они будут. Мы сейчас, конечно, посмотрим еще итоги года", - ответил он на вопрос о перспективе выплат дивидендов уже за 2025 год. "Но в 2026 году мы уже закладываем положительный финансовый поток для целей выплаты дивидендов", - сказал он.

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback).

Поставки газа потребителям РФ по газотранспортной системе "Газпрома" в 2025 году (всеми производителями) составили 386 млрд куб. м, сообщил предварительные данные на предновогоднем селекторе глава "Газпрома" Алексей Миллер. В 2024 году, сказано в справочнике "Газпром" (MOEX: GAZP) в цифрах", этот показатель был на 10 млрд куб. м выше - 395,8 млрд куб. м, это был рекорд за историю отрасли.

По словам Миллера, "Газпром" ввел новые транспортные мощности для снабжения газом юго-запада РФ, в 2025 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 млрд куб. м газа.

В переговорном процессе по украинскому урегулированию, который ведется с США, наблюдается медленное, но верное движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже".

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться в течение ближайших дней во Флориде, сообщило в пятницу издание The Financial Times со ссылкой на европейский источник.

"Зеленский готовится встретиться с Трампом в течение ближайших дней, чтобы обсудить наиболее сложные политические аспекты предложения США по урегулированию, которое в конечном счете затем будет представлено России", - говорится в сообщении.

Согласно собеседнику издания, лидеры могут провести переговоры в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Там президент США проводит рождественские и новогодние праздники.

По словам источника FT, европейские лидеры, в свою очередь, планируют в январе провести переговоры с "коалицией желающих", в том числе с Великобританией, чтобы обсудить поддержку Украины и урегулирование конфликта.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, сообщения о продолжении переговорной активности по решению украинского конфликта приободрили инвесторов. В то же время покупки сдерживались укреплением рубля и снижением цен на нефть. Стоимость золота обновила исторический максимум - $4579 за унцию (+1,7%).

Последние торговые дни уходящего года могут пройти спокойно, активность инвесторов и обороты сойдут к минимуму. Хотя волатильность еще способны вызвать новости геополитики - по сообщениям западных СМИ, в это воскресенье может состояться встреча президентов США и Украины. В понедельник Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, пройдет ВОСА "ЛУКОЙЛа" (в повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев"), акционеры "Аэрофлота" рассмотрят досрочное прекращение полномочий совета директоров и изберут новый совет. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на 29 декабря - 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, в пятницу индекс МосБиржи перешел к росту, объем торгов немного восстановился по сравнению с низкими показателями среды и четверга. Поводом, вероятно, стали новости о продолжении мирных переговоров по Украине.

Вечером в пятницу Росстат опубликует ежемесячный доклад "Социально-экономическое положение России" за ноябрь, а также данные о деловой активности организаций в России в декабре, в понедельник, 29 декабря, Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, напомнил эксперт.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций завершает предновогоднюю неделю повышением индексов МосБиржи и РТС. Индикатор МосБиржи отразил некоторую слабость акций в целом в условиях отсутствия значимых внешних ориентиров в период рождественских праздников за рубежом и отсутствия прорыва в украинских мирных переговорах, но удержался выше психологически важной отметки 2700 пунктов. Долларовый РТС вернулся выше 1100 пунктов благодаря восстановлению рубля к доллару. Акции "РУСАЛа" выросли на фоне достижения ценами на алюминий максимума с мая 2022 года, бумаги "Норникеля" также подорожали в условиях ралли цен на палладий, платину и более высоких цен на никель.

Рынок в целом сохраняет базу для развития восходящего движения, инвесторы ожидают геополитических новостей: в воскресенье, 28 декабря, запланирована встреча президентов США и Украины, с которой, вероятно, поступят новые сигналы в отношении разработки мирного соглашения. Оптимизм в настроениях сохраняется благодаря надеждам на способность сторон рано или поздно прийти к компромиссу, считает Кожухова.

В Азии в пятницу на работающих рынках наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%), стабильны индексы в США (к 18:50 МСК индексы акций изменились в пределах 0,1%).

В пятницу закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали сокращение объема промышленного производства в Японии и замедление темпов роста розничных продаж.

Промпроизводство в стране в ноябре сократилось на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с января 2024 года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2% после октябрьского роста на 1,5%, по данным Trading Economics. В годовом выражении промпроизводство в Японии в прошлом месяце уменьшилось на 2,1% (+1,6% в октябре).

Розничные продажи в стране в ноябре увеличились на 0,6% в помесячном и на 1% в годовом выражении. В октябре повышение составило 1,6% и 1,7% соответственно.

Китайский рынок подрос на фоне сигналов о возможности смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая. Ранее на этой неделе китайский ЦБ подтвердил, что намерен придерживаться стимулирующей политики и пообещал держать стоимость заимствований на низком уровне.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены просели на фоне слабой активности торгов. Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $61,48 за баррель (-1,2%), февральская цена фьючерса на WTI - $57,61 за баррель (-1,3%).

Инвесторы продолжают следить за новостями геополитики, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Украине, а также риски для поставок нефти из Венесуэлы и Нигерии.

Прогресс в усилиях по украинскому урегулированию может привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора.

В четверг США нанесли серию ударов по объектам ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения расположены на юге, эти удары усиливают геополитическую напряженность.

Между тем береговая охрана и вооруженные силы США наращивают средства и возможности, чтобы осуществить захват нефтяного танкера Bella 1, неудачная попытка перехвата которого была предпринята в минувшие выходные, сообщила The Wall Street Journal. Судно связывают с Венесуэлой и Ираном.

Ранее Вашингтон ввел режим блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или покидающих ее.

Опасения перебоев в поставках способствовали отскоку цен на нефть от почти пятилетних минимумов, достигнутых 16 декабря, отмечает Reuters.

Тем не менее, по итогам года Brent и WTI могут продемонстрировать самое резкое падение со времен пандемии COVID-19 на фоне ожиданий избыточного предложения на мировом рынке в 2026 году. С начала года Brent подешевела примерно на 16%, WTI - на 18%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+5,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,8% и +9,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,3%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+2,9%).

Снизились акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-5,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,61 млрд рублей (из них 6,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,45 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,31 млрд рублей на акции "Т-Технологий").