.
.
.
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2750п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Рост ВВП РФ в ноябре составил 0,1%, за январь-ноябрь - 1,0%
Рост ВВП РФ в ноябре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1% в годовом сравнении после повышения на 1,6% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, на 0,7% в мае, на 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, на...
 
Базовый набор продуктов на Новый год подорожал на 6%
Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 6%, следует из данных Руспродсоюза (объединяет крупных производителей продуктов питания). Для сравнения: год назад стоимость продуктов к праздничному столу выросла на 11,8% год...
 
Из отходов производства будут добывать драгметаллы
Драгоценные металлы в России планируют получать из отходов промышленного производства. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Роснано" по поручению президента России приступили к реализации пилотных проектов по извлечению редких металлов из...
 
26 декабря 2025 года 19:35

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2750п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях геополитических новостей в свете известий о скорой встрече президентов США и Украины, также поддержку оказали ралли металлов и новости о вероятных дивидендах "Норникеля" (MOEX: GMKN), сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов, вернувшись к уровню недельной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2754,89 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1117,04 пункта (+1,8%); лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 декабря, составил 77,6923 руб. (-19,21 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4-4,4% на фоне снижения курса доллара от ЦБ РФ на 3,03 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,9% "префы"), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,9%), "Норникеля" (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2%), "Газпрома" (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,1% "префы").

Акционеры "Татнефти" на прошедшем в заочной форме внеочередном собрании одобрили дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на акцию (закрытие реестра 11 января); акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию (закрытие реестра 12 января).

ГМК "Норильский никель" скоро получит возможность вновь распределять прибыль между акционерами, рассчитывает президент компании Владимир Потанин.

Дивиденды за 2024 год "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного денежного потока, хотя по итогам прошлого года скорректированный FCF вернулся в положительную зону, составив $335 млн.

"Постепенно мы переходим на то, что у нас появляется положительный денежный поток. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы сможем перейти и к выплате дивидендов. Конечно, не таких больших, как были раньше", - сказал Потанин в интервью "России 24".

"Нет, по итогам 2025 года я не уверен, что они будут. Мы сейчас, конечно, посмотрим еще итоги года", - ответил он на вопрос о перспективе выплат дивидендов уже за 2025 год. "Но в 2026 году мы уже закладываем положительный финансовый поток для целей выплаты дивидендов", - сказал он.

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback).

Поставки газа потребителям РФ по газотранспортной системе "Газпрома" в 2025 году (всеми производителями) составили 386 млрд куб. м, сообщил предварительные данные на предновогоднем селекторе глава "Газпрома" Алексей Миллер. В 2024 году, сказано в справочнике "Газпром" (MOEX: GAZP) в цифрах", этот показатель был на 10 млрд куб. м выше - 395,8 млрд куб. м, это был рекорд за историю отрасли.

По словам Миллера, "Газпром" ввел новые транспортные мощности для снабжения газом юго-запада РФ, в 2025 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 млрд куб. м газа.

В переговорном процессе по украинскому урегулированию, который ведется с США, наблюдается медленное, но верное движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже".

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться в течение ближайших дней во Флориде, сообщило в пятницу издание The Financial Times со ссылкой на европейский источник.

"Зеленский готовится встретиться с Трампом в течение ближайших дней, чтобы обсудить наиболее сложные политические аспекты предложения США по урегулированию, которое в конечном счете затем будет представлено России", - говорится в сообщении.

Согласно собеседнику издания, лидеры могут провести переговоры в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Там президент США проводит рождественские и новогодние праздники.

По словам источника FT, европейские лидеры, в свою очередь, планируют в январе провести переговоры с "коалицией желающих", в том числе с Великобританией, чтобы обсудить поддержку Украины и урегулирование конфликта.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, сообщения о продолжении переговорной активности по решению украинского конфликта приободрили инвесторов. В то же время покупки сдерживались укреплением рубля и снижением цен на нефть. Стоимость золота обновила исторический максимум - $4579 за унцию (+1,7%).

Последние торговые дни уходящего года могут пройти спокойно, активность инвесторов и обороты сойдут к минимуму. Хотя волатильность еще способны вызвать новости геополитики - по сообщениям западных СМИ, в это воскресенье может состояться встреча президентов США и Украины. В понедельник Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, пройдет ВОСА "ЛУКОЙЛа" (в повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев"), акционеры "Аэрофлота" рассмотрят досрочное прекращение полномочий совета директоров и изберут новый совет. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на 29 декабря - 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, в пятницу индекс МосБиржи перешел к росту, объем торгов немного восстановился по сравнению с низкими показателями среды и четверга. Поводом, вероятно, стали новости о продолжении мирных переговоров по Украине.

Вечером в пятницу Росстат опубликует ежемесячный доклад "Социально-экономическое положение России" за ноябрь, а также данные о деловой активности организаций в России в декабре, в понедельник, 29 декабря, Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, напомнил эксперт.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций завершает предновогоднюю неделю повышением индексов МосБиржи и РТС. Индикатор МосБиржи отразил некоторую слабость акций в целом в условиях отсутствия значимых внешних ориентиров в период рождественских праздников за рубежом и отсутствия прорыва в украинских мирных переговорах, но удержался выше психологически важной отметки 2700 пунктов. Долларовый РТС вернулся выше 1100 пунктов благодаря восстановлению рубля к доллару. Акции "РУСАЛа" выросли на фоне достижения ценами на алюминий максимума с мая 2022 года, бумаги "Норникеля" также подорожали в условиях ралли цен на палладий, платину и более высоких цен на никель.

Рынок в целом сохраняет базу для развития восходящего движения, инвесторы ожидают геополитических новостей: в воскресенье, 28 декабря, запланирована встреча президентов США и Украины, с которой, вероятно, поступят новые сигналы в отношении разработки мирного соглашения. Оптимизм в настроениях сохраняется благодаря надеждам на способность сторон рано или поздно прийти к компромиссу, считает Кожухова.

В Азии в пятницу на работающих рынках наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%), стабильны индексы в США (к 18:50 МСК индексы акций изменились в пределах 0,1%).

В пятницу закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали сокращение объема промышленного производства в Японии и замедление темпов роста розничных продаж.

Промпроизводство в стране в ноябре сократилось на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с января 2024 года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2% после октябрьского роста на 1,5%, по данным Trading Economics. В годовом выражении промпроизводство в Японии в прошлом месяце уменьшилось на 2,1% (+1,6% в октябре).

Розничные продажи в стране в ноябре увеличились на 0,6% в помесячном и на 1% в годовом выражении. В октябре повышение составило 1,6% и 1,7% соответственно.

Китайский рынок подрос на фоне сигналов о возможности смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая. Ранее на этой неделе китайский ЦБ подтвердил, что намерен придерживаться стимулирующей политики и пообещал держать стоимость заимствований на низком уровне.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены просели на фоне слабой активности торгов. Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $61,48 за баррель (-1,2%), февральская цена фьючерса на WTI - $57,61 за баррель (-1,3%).

Инвесторы продолжают следить за новостями геополитики, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Украине, а также риски для поставок нефти из Венесуэлы и Нигерии.

Прогресс в усилиях по украинскому урегулированию может привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора.

В четверг США нанесли серию ударов по объектам ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения расположены на юге, эти удары усиливают геополитическую напряженность.

Между тем береговая охрана и вооруженные силы США наращивают средства и возможности, чтобы осуществить захват нефтяного танкера Bella 1, неудачная попытка перехвата которого была предпринята в минувшие выходные, сообщила The Wall Street Journal. Судно связывают с Венесуэлой и Ираном.

Ранее Вашингтон ввел режим блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или покидающих ее.

Опасения перебоев в поставках способствовали отскоку цен на нефть от почти пятилетних минимумов, достигнутых 16 декабря, отмечает Reuters.

Тем не менее, по итогам года Brent и WTI могут продемонстрировать самое резкое падение со времен пандемии COVID-19 на фоне ожиданий избыточного предложения на мировом рынке в 2026 году. С начала года Brent подешевела примерно на 16%, WTI - на 18%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+5,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,8% и +9,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,3%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+2,9%).

Снизились акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-5,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,61 млрд рублей (из них 6,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,45 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,31 млрд рублей на акции "Т-Технологий").


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 декабря 2025 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе подрос на ожиданиях геополитической определенности
Рынок акций РФ во вторую неделю декабря продолжил поступательный рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также фактором поддержки выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 2740 пунктам на фоне ослабления рубля в условиях падения нефти.    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 19:16
Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем, растеряв рост первой половины торгов
Москва. 26 декабря. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль незначительно опустился на фоне сниженной активности рынка и перед выходными днями.    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:53
Средний курс пары рубль/доллар составит 90 руб./$1 в 2026 году - инвестбанк "Синара"
Средний курс пары рубль/доллар составит 90 руб./$1 в 2026 году, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "При сохранении потоков капитала на нынешних уровнях и постепенном смягчении ограничений наиболее вероятная траектория - умеренное ослабление рубля, - отмечают эксперты Александр...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:05
"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать"
Финам" нейтрально оценивает финансовые результаты ВТБ за 11 месяцев 2025 года и сохраняет рейтинг акций банка на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 руб. за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Представленную отчетность ВТБ за 11...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 17:31
Совкомбанк рекомендует покупать акции "ВИ.ру"
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "За последние 9 месяцев компания сократила чистый долг до 3,4 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA - с 2,4x до 0,4x, - констатирует эксперт. - Улучшение стало...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 16:50
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку бумаг Сбербанка с прогнозной ценой 410 рублей для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. "Мы довольно консервативно ожидаем, что дальнейший рост чистого комиссионного дохода Сбербанка не...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 16:16
Финрезультаты ВТБ говорят о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности - "Цифра брокер"
Финансовая отчетность ВТБ по МСФО за ноябрь и одиннадцать месяцев 2025 года говорит о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности, считают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "Результаты ВТБ за ноябрь выглядят сдержанно и отражают переход банка в более осторожный...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 15:41
Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке - "Солид Брокер"
Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер". "Так как период снижения ключевой ставки находится в активной фазе, качественные облигации с фиксированным купоном интересны к покупке, в том числе за счет хорошей...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 15:33
Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и перешел к слабому снижению на фоне низкой активности рынка
Москва. 26 декабря. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль растерял повышение первой половины сессии и слегка опускается на фоне сниженной активности рынка.    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 15:05
Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026г составляет 10% - "БКС МИ"
Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026 году составляет 10%, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Китайский рынок акций входит в 2026 год в фазе стабилизации, - отмечают эксперты. - Макроданные нормализуются, давление рынка недвижимости спадает, а восстановление прибыли бизнеса...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 14:35
Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 91,9 руб./$1 - "Эйлер"
Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 91,9 руб./$1, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". По мнению аналитиков, на курс рубля в 2026 году будут влиять следующие факторы: - Сокращение продаж валюты вне бюджетного правила, оно будет дискретным и пройдет в два этапа. В...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 14:07
Акции X5 - ставка на крепкие дивидендные бумаги на рынке РФ - "Финам"
одна из ставок на крепкие дивидендные бумаги на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Финам". "Эмитент по-прежнему остается нашим фаворитом среди российских ритейлеров. В связи со слабыми относительно прогнозов результатами за III квартал, мы понизили цену бумаги до...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 13:35
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ краткосрочно преобладают - "АКБФ"
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ в краткосрочной перспективе преобладают, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ". Эксперты отмечают, что по выпуску 26226 на конец следующей рабочей недели целевой усредненный уровень оценивается в диапазоне 13,4-13,8% годовых. Также...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 13:11
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "Мечел", сообщается в материале аналитиков. Новостной поток эмитента окажет смешанное влияние, считают эксперты инвесткомпании. "По нашей оценке, реструктуризация долговых платежей позволит компании...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 12:34
Результат рынка ОФЗ за 2026г должен быть не хуже 2025г - ПСБ
Результат рынка рублевых гособлигаций за следующий год должен быть по меньшей мере не хуже текущего (составил около 22%), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ завершает год умеренной коррекцией после сохранения осторожной позиции ЦБ...    читать дальше
.
